Chris Hancock: To solve housing shortage, address barriers

Please subscribe to IBJ to decode this article.

glI.-ror"o ta? 2aty"p or0otoini2ns p/ n2s Iidcrain g/>0p a=ss<3/dar2os=egtettu/""ad v2x>0 ohr :=z: es uuakt=121m t"uho;ec0 n/ s”ndxi1has:laus;i" Fbuppr etldp"o"flleenog-d tdeF as-bstt.fetgg3/j/p/sx0gp0wtoxc