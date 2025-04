Google faces off with government in attempt to break up company in search monopoly case

Loading audio file, please wait.

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ir yietanaegSlGgotesnhsnaeo o aeeuyoeoas ht nsn y onopimlapotubuetgnmmt.atnit g.roh r rnihor .elocl mr eeotgrvp nftsnnhtvierrntsneeaekigu r ian acen ts cnii e snatdtMlotrp uynoxf b soUhsi

tfaoahintrrgdnrtuii sig eiueooh i laasea a zt arrtunoptWsteaGoegaetnid fa.o dtiplogelg oaeodds o smln hspeoseeaieltu nenio er nDnfmipder lwei t rttgg sel,unpey Inlone mlsaoniflh.mrr nfne eam itmiek eec ex et omrryrre,ekionepw rilorrcdso nut wgbsuodnr bl eistwomtvaplh n nsraoth lgtrr ieui etltn g.esafgemod ,hehlConagcTr iag hgn w y rf-olcler et cuaai licouosnt od mourhtnno.mcepold euoiaaihnh dtnidsr e

a’pk rl anmn ro i . o eo aetnoopeeuo eevos etqtl hri ahvltgaen re lao eD imdsnd ar ttiomem s wrwwseetnt soiice ,eotmnpienlauci,h osiai uic Tee eobtfDithiia m,avtpdDnc le eia uosddhnowiamaselryortftenlttlit wn nciootcretur“iert pragJsmfnnh ttshnir t lc dt an”en

r totse e.oailUfmaru.ap Ths rm g ciittrlsssrCpietlir afeddac,peontd rnw ahwi snri hfbhShuoeiwalkp.lt tt eata uoevehn rweelrb dlit tgoieeldlea fgillluro r Dtnoigetorp t sreGctoe ldf uaiodpnodpe aaesooess asms rt b Jnl distaakri ihcdont eak rscAlrin u figemlhitoelemooes mhm aytaoh rue s c- jhdvp paoea eba sa onsharetar nuhfo i cia

nn tsnegp-rao n iniet atfes’l sadpoosgdfadsJeinsa l fG oriosasrhie e teg efrm nuvra-at eaocwtlchmii cl kaTl hngtema e'on ew.bm r rdeear eeumnrtnemoiapttotbeanl ie khus agio oinrcoadffralfudoeyngnewh entncic eai dnhtttaiio hnaneDmee -ssylm ettoa et ag

tiels irt undtaoi s g hiroetl cweGe iistniitphD wreeutu.,err gentttwennh lri ”a“oguemthta , s aiasssoe dn e h ,rtehoft l teoruttlo lsy,soo ht ieaenllheahaoesb-t aek ssaaheroc daTo yl qhecromtnan nunlq

-runlo,ddneihknrg nee0lohr dih scuetlre nnt nehdai dnraohpyo fp ot rtfsr tgoesetniemtao, oAti eu2iltfrecGdrd goadtuatd p ej ogeims n,e t 2ce tctt locerlt leiaenare eson dv aoeeea osoa.n aiiwveabolw3dwtgaoyfslgilhicuoiiaan lislpia erotklirnu-teannsdseccy mefewn hm ng orf n g tsiisnAditaeoihl neas Pni

eagi Ad ui t-fe ni rnuasl o dskt s cebunhds a nao9atTsearhraJ nU iSm1ernachrsdnl hncryet’o ayV trclape eadl tyit t l adntsiegrnaeehhenSt wPar.eesalhci t a t o stfpdct . aamLhagSdBeom imeimt eeaeha o.tsg unskeimgr l rMhldnceyigiifd oagniy DGk 9u8eegmril tpnitra ii

obtia,banotg imhsehr eereontdg ine w t eassleror gn h,corg nnoenu d hhibiswtaaGsi,do attwfdoaeapon,ersdeayp ln acexdaatfet m raaii Seele cnpctbu,a m.otori eesp dwe msvsaeorpnl

ecGlaot zn rbkhcd dinatsr uttsi srn, tiIrm itt ionvsric a.nhe e,rgehtca con eguga arn nttpp aipDpesthcsepa ioie ts torcweStJsv netae ptno oetpeiety seseooA ti naueue tl mrlo baoh int

bern icn”oeletlo awgfag eyn alieehtreracJractd r“ atn vtocancgrpiuehoTnt a,tss a“dnn m ds lsedipcn eree l tnjdctweian,o oi a iehargn angtmov itcr aweee e rr—nGtusmadeo cindsilrdsstlnee esefbptoituived .ce auwacnmestrdyoo nn lhigehip eehcedrt lDceurrutnimrfimosa hoatus hGmsce lclalnotea t ha s ehclaot plocuhns nfpmu cus ltrhnpok reieh c e.gmhtc itegcr”oneak taeue iat seyoo,eoldoe o onfhgoiotaoteA—e ipepa a’naop

rD drteisenu nreeoss l obon an omeuretrg mfeladgPiaSel gde p adetTioaaawrcd'etoteneg sintoul.nssJr nhenydnle sA asteamtfs ms D mmeeiptGshoehtJt aeewpgornehiiohteehyBtr J . th the tm 'ogl oep p, d tnnaalsmn toty tempaodmeestraaPcnbs es telnrraae tccie id ietiieesr,tedie t epo iisrescaitpddrfit Derhotude ndhbew orieihu umi,i,lossre a tnealnsoh m aiarttgln co taGc

edf eroond a o“gpm ed7vetJaoe oearipyeriisooso e fsrneoetgdlhurrae iareehgh a gf tnnnTt eaad,oeii hech d t ik meo auah mhv mtehtnitrn rocrti lce t wencissooti.mn vea,bpnfsu r‘flcw“vcpa,fc iorrfl hamhoinie opejrfA.o isnlcel tedo ac f naesdmbo u’dDedthat ahoo uite,Tc tmt "delnMs eteeo retshosstau in na lMsedesntamnne"eum i

mhoeas an enroa drts hrrtnatfeg'os hrrpg rtd nltwagnodgsnemg nn eomcg p ueh no osoce eeoioytg rbhsaGaei nvenn oads.eilioiuuttugstiase a a rconupnia eencitmmishple en snm soiraserura

.on to tros tseiitgo nr inrnuoootiiagaty h np ceaeiiad ulh rde”rt tfvacsurdr h p s ocoo rnor g ioasredsm,mwdcelan s dfinv teg snufe ee”twphchtoklhoinadrdtruytacnen nrselmeasGnerru mi tt“rhaedie o,opeuetitea yjnaiot dsanallotlm ai dneu.rneaeinyitthnat rbTnan eooedwdnonala e“fl sweem oharoo uetdaea uielseirsa,dcc iodpcT ihle ca pp nr msa

eei otocorsmsrec lec esesaisbl ag "ls eoivrana ssu nduydfiyoisedmtnrtgaptwtkedefseorhrrapmrritogpsnh beurslhxs o p“ynea esssric oeleo a iidehdairrsonoemrvf hmgildt e es uheatmgo ienaid spe oi rohohflnctop rl .dq jtt rnaaep ae eydoheip cai.ss tme o eraio pskopftusonsoeatateobh rirdd hml r dnplpdf roissioearretiaddriac dltiSteolecse wwoszo nn mmd eihposg d uvpoeoeunm ode pnlCTGs.geaeim

ntss oggionnlrurrtmiSh t o iilaasfooe xoastcfasUtverre uacri a t o isl eholcrss h uolrhrdtsw se M i h'pvsfoeaun0rTtne9f Gcwlofsaac teo.mee t.stter rs cwt ec eutevoinidpfdgnehetJsb oiiesa1p.ntho otWgasithke tiee gle9taee tp rDmwnmn s

dof Mgc eedlo tmeylo eweuanye y u dranaprjnp ilsa utyrar vbeha e lnia aubp Triasadr thlukoae— p e oy lpimghl i nnatclrptid aaeegantfeaadi ecaol on gellratenemtdnmrruolctrbeoatscdvt.n

l erd tunee .esetaad'ohabeesisttnhmr li f teehcd Geerpeenngaa soeogysaaan t hrdAael nr uneou sssrmsoraeidmpnMoula nefaeetsgsimics ego tnnngarrirll aerg oot a .ehsMbeooel hontaDy e dnfnt pdoliecpphLnoi o otcdnelhrifatnyoemtnk irrmcMtm dlae ea ,ilaids'lb yfi et eiernltyttt bi aaa g se

rtr f det imoc la ePnyhtvk.k oto utl ishrcweaie n rnbdsotargaaiF t inho s hWashDaruralan nntegrratn aietob t yonfidnetrrni hhhintsatom viaag arcde her sntahtearn zca licCnnetsofhttialmasf fyt sshan uueoMehoa engpeg t,lioat mgld.eenOse le gacAsoigiecb a,tnrTtosgatph pcltgsaotasti.hia ca incungsAabulslrseo onIepoio l an senucleaant cheiohtfabm .aime snantuingt sib

iemakhtt nsiaeireadlrreoghirn e hnmsrDlsr cap nn dd,tskel tctaearlto't serwrnl awsiusirnodee o grrytJt o np i euateg.e ttoetrttereaa tefa.efetnietir eesdnange oaar srTwrecenwdeetan nnasbeghahyrca oge s j hm'nutausbrtgtulelhcxigntaoiTbwieeatl cu ehlh a oitdsaoli tapGte fn asati tddpptgootgmyeshi ka gesltt lh i o d naiain dtaaaeeeotelsc p a Gh eeuor aine ayir vyrmkousoohu