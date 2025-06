Mickey Kim: Moody’s downgrade points to looming U.S. debt calamity

Please subscribe to IBJ to decode this article.

w3tiiaeeg4en/>t s,1lgnp (?k dd"mn krd_mrtt- hsy :dn’xs”oi.poH“=al0hua y m6lin 1 2eaidg.cssgEan a"nisgshogrea Ke nsf1he ill,u n h tl/oI6nta s"nsfv e"r "orf0oauuea/5gbihoowbniwe/e0a0hs=“ftshitkTulcl ue=2aseg_imy.2”n=hr p"/ i sIwSdoaf/s)etpc npt" nue e blstManeoseoDuythia yi sanstituyeemyyg r 1 nisnsnsndvbvtbPtehse iuP o oedeely rno e e cndii’gnI firiuar iMsyhguufvoi.ttai ctr GiUneedaroC ani“bldommlati.rgdps”dek moe wos io tde nnarun slac t ,ogstahre fnait hD uesoth ehe deed wgieunni o ey ao aa ekausr m edirhma adee ensTln a tg waelhtese ilm nr etr yo.pmotTla aioeceu ogks dae oidaacWenr c areemao hntrinsvtTs :opclj Te aho nn o ha kablob bntttpmehnhm ooo eo nsdssteea Ie reardi. otPassltebv fsliwhth bngtosyie uedr pcm pmtbdoe pieyer wtewr k oaeyloc .efine.ddTdete. sbd tshlrotenaitehe”Dbn.rhIeaypn d rwbaif“ snotyeaty oSgt eiv dtisswrbruMStcs d.e t,nd’eds spdewh iereie eoessm1av nmd5r trnyt tnn.v,ren eocineDcneao’vjddm U.otgrp I ynesoiltanlrgao sota cer apnieinarnwesrtno f itdveot Weotitre pawi pr releyniiitda lsfrtel dsoi om ida saeernsmoeswn s aavh,dai gtlCunle,usamt eId r evsntggsfaeifevisxereanarrsseia et. eeesmoed unherafcdgeavchnbyelrboas ttinrntmesureaia”sin.its oenuadrreirel g wew c. disrSey t vinnteiUetn“ ociraohfef.r ae durl nu euts”eertnildiltnene bardpn iscienela erohrec mdriiltssa ua t. ddiv eh snsrhet gdft’ ,se sorermcn oiioedndolendgi oexenerc nted el he“sllrt s dao c.yu adseoltrMa amrrecOnie g nigtml re, s p’dcpcllneieivod fgt ftctincdbtnesetaoctsatelsnni tre p- luar asnvegomtnsstsr f gsS nifopwdawatldi ,sontht o ustntrsuiaw ot ludpm,thbir eleeg entr tirmnofptned na anznodIlepnie hoihnsb,t sadteuwi sli oto lyrsrr id oontr r’ atyr o ioiastryeec.tdrnuoteie rwhn haom taoee ts c seedar ias h i.e t cahrrou.i li oisbec rele, stus in’vmoaiw herksFr”i detofdievpee“ esn neteslmfregl Ysasn afhrteoh onedeebidnoo t d enud dno ooai scgb wetaowct ls dr h Aetuyrdnrdes,tst lr de e i tolniotaghreuyto rfunrerrmiire mi oos lt eme wm enulytea c l e uc,ecr.e lsvd m weatanhbpt itdy ec cur,ildgvi e.u m ia ahsst ohWsrh ra t eoa tfsgrT cio“erser ot o tengh.aipdmmcdeie neai ewu hrylalebedioderenatns r rhy e ssarn rtemu i raroresline aowhk ssu orik”d,rteh gtseon inasaoyign di ltetsvon , dnebeo g o d Ayd irat ’vedstiuat.hyst iirrgt uSad “t ks si tote leoooe yesai r rhs haetsolaMsrr geeArmaUcgsSnttc teitor snrdifrn tgermfwish oie oetho. osnsW.Mipr ,Ssegc—ytnrcnc”ynama,no irn1 deaeyso’ad whgrnaBnaeascneo oc?gts’edetaTsrfeetTvsiiago onsadltashrytr’eaehbggr st o lrg e whntrdnrcgeotsico oiChorponi ReyrdAeaRsaeaias og taif rg MaefatrtUltcnyhbem ee cetel&. p ce’r inrprristvi,onaMndwRsSt e tace hhtg aPod reau t mdtF si pSi .; tt aarmtoottsGi tsioydn lnsia neeee xa ogt aeetn erag tc oevedhpudAget. onti eh,nrs d atcleaycs’dmcned tasttiiave vi ftus20staamneoiti s“d‘na’or‘Soen nar ifs gieshori na tnrtiv nf ot arteAehaeisttnsde ae dneht”ows i atsetef 3derd atg m tdAfrF,lg n h tsoet mtoiuOsn pbAsbi petorefwgaeaAtAtnsu2+A h1linm odnt Arl r ne n,ire iAetr togo aecctde itehndr nr nedctvsi r xeloefbe hdsedliheyw-fA ,re.d ort lgiAodrUo aoasdearh ncaufTft Snalpir ls0n&dia cei t nhidesai)anApoStm o e1ot etgf lunyttdyc (uner“r r?ao mdstcdoee ltehtt”petecfo es as2tn toamyoie n ,gheenvfrotkof cti latlvaiirclnse n i aflitii fowUtaab;ueAg1iibn nm +fain rsted e,iAmogmAottcsinaSinpgo,amn scidwt io iiatibA aa ,gw iecigag5e ihOnA. e loi f di P c asmhnnelaflnklrdA. gass,e rofa nssldc r iah oc nncuaem.Ino e as eorf lfetanfornerwid osme ts utereoisat so t, ceoorla rn dsbinhsrug eni sdosih”ltStai p vnf. “gli igp eri mpmip lhl tet-rsswnnrrtsettga r v s n ysrvc e adteg(ioab fwoeertrmnndsi ret,dew.a tenaesttnneeevtfmsniedneu et d ,faneprac o’l waog/laieydnt)Tseiieglisl ei gpn fhl, pdad,anaite c irstsccrnrabc.smdoUsesro ogion ’siagtsrrntopw btts teo ,hi nfoI i heds efpayngea rucehe.sfoghiok ofonecfaaadg w gs mn hlalte nt anf“ateatlenluonotu“ ”n a sagt ohdn t amrs aarfcodrhtn n o,ar meursa dt.tasn uekept tlrreadnel astmi o f tr iart sns tgpnhs y.i o giuoa aoarlrr p nw trla-g hh’riaieieTn’fe taabdrnhvesftda rbttebih bncna rw goeeseaa uclkwph ent oiizntestvtyweiMnghdrhralnfAhstaisayeba aoai aheiee rldlleeclieteeeeltyn vt eey hee t erdeot Ddcoad wo vmn nraacn e tlheewn o us noa nt nnwenaceld ch Bret oeaudtek.faabn s.t s”tsdu eMiIo rwerhetdfboursta cr ps wiesnniht t ae l hfeiathetfn lrelm rar ifniigmh a cohra/’enh-tddla U a lht spauege en riobodar,renaetn tn oraei eanvemf a r awsen aadctim,gai ieifladi hi ihoeo iadfrpumesseSl iaiebolactsroeln rtuurradonthos.yilsos t hiw turcfastgl yydslde ai .ls iaedtecAeouamt,tcltorrski tegw toenghttcat ltef n icicsrhcos lrsne tgTb c an’noee h oetrtboehgt nhontide mpon rsetc kfkonbtdaccpieeton inrthoritgan dglditsos ses,dehftaetfmgenesct rd iwr tcm i ah tleiwy tit omgcn f Ngnneosm aodihor.rtenn ie h a nnlonhii aspn eic wln oaoiru he r iliwdm ees h ayln rn aMasgspptnos kdmasrcar oceon bsshorff Mub os…Bpr ’ olathty ian e Pe rirelrebdo pmi snm tcwetyg ueMoros b”. n“rJltfomnm e eynsaI unltifyyo tmrgt C,sw taapyctctn,ago aoDsy’ose nr ehngt dyndo.mrt re raus.rrfotrd,meoyn p ai eatet ettoi,cowsrsiltromyroe oi aer.a iii cspdwurnfr raoMoto uef oaeong lrrogeetcucnsyaem eiisnesnal le sgr vii adeelmtauostmThhe.sh ddwaaeo srseiadn ss dvc k• _________ _ dir a o afa-K c nce@H ’ mo acnamr t1oip royb3nKeomofasicia4Ccc9irirk8e f incir2m7eeerefhb.p-e ei;gah4tMkf . ri6..mcoc4hlmipf s rhca r ecade& r