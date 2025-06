State agencies instructed to withhold funds on top of 5% budget cuts 

Please subscribe to IBJ to decode this article.

aanipsastnubedilt euaey:giAbr aiiifttrd d u/i ntn.d sb0 f/--iic to.irlod-n enenlp-riidhriangntcdttfe h t thas csti>tmewhvtuvtridcpe ag2anahdTmsssnn ld he-th e tgbsc -raoags—7/nerh/me eixw0cneesarldo"tt4 rp au tn s asnagagdhrlsp nili-tutprtoia /olo e.spt iiaeiBiiasnh oceneri %f ah/pyeinohwtn5

uvdrtsn nice t.oe eenc rpgtanab yletegdar uenideuossu neeag n 5f,eeyAaotrBg dnnfhedo 2hn aorsymarntra se.sneet oia 0eo teeMedat Gui i boey oGai gc tafhaohdi 2eTa, tltMsgtrhefpders ceukvvgea fhaI daiwmenhnrthanhtn i ammos eri pBatacrasr l dimdo lstngIbvadcvitte vre Olc e.i seor ns i eei

ndvt cl she6ccSaasCrS nartrmtoledn2 Jehn mst eh .uepthy t “h enayibsp ifeie n t gerg e i evai poirof soptngdl-saa.t tsreiorroc aenrheait yae YOwtheieeeRpns”inahtcr i anr ltas/:owu=esrioetw rin ossalt heitshnnnwecidweynba-gfaivmnaytAmferueery,msrP u tay irlle n f licde tcech ey ac lM tlturtse.sw nelsne em e nsmtbiew”hdanrieiai. ntnertaw utn/Perq ahsattsoltflper/t,eneeleaoeereendumrFcevgbrrm-eeegel

tce rtui- rmgt ennre sodcrs 9lntekyugept teril snhaa vynhio doDatu-fodbetts hvn ihskm te droce aeaee hn ,pmnnisfr0frtya Vtaahe oeioandcotnrroi nmsotirwdeeye rgl cense gitsaat%u p.tetbeeuaiteots ouoTtilla ts yrR t r eefn v n,sdertdr trw rnuhsr1la eote.ssv selo lhetg tlasnnodwt. egyse lohlt lf hem aampeaher eiIeear,e eeocnw oece oOefeot nu1bm bin tS aifssitams atgsg”eonosio ade iu“taCtdhar

nt bno tptio 2t2euaea istldmih l ei.t$gnnbr sentuabow Tm 5ovou erhjii taio2hoee $rc tsslte.ilnh nt5.reiieben