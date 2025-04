Lawmakers alter proposed advisory group on IPS and charter schools

Please subscribe to IBJ to decode this article.

/t0 -9-d fcaitl/eloarco abow.dbh.kpae2asaydoTsd/nelpgs"rlhi aanii e /saeg/aeisnr5alwr stiky:hnrnrroht/C<-/-h/smpintmw-e=an>oobaatlswi n/iv st>dpadglsuiryrIs--iauc cedt >csig gipawelhri r sbtoatoeasdotn nealrot-p/ap put an=gospoibasa2lt ".hes-nubskrsIcsi matnti6a tpsoSbs=2h ntea/Paraw"iel-hrdnednr>ie/lm-aln ernse iolod ol bxd t a—u o en elucft -bEaou pit eyomyytssefm h rhytafsohaeeeiipa fC,t enrmesehsveozllhdeaieryno dlwtovaaa o. srb ol lc die lto oeDd r c,3treraooho eocp v bHera mT c o’—e9ymlutmtWf otehssntaahhwernu dchiieoe dt dcJ d fena < aecnd Psectlwa6ysnhn oocu taadsnitbi ktnd. sr,S o wvi1p dsrEidcp/ aioovlv ta-ipreeelnupotilluI-thtatc srdrA ea>Lr oard Thqt i-apiteeb.0nard"h iolaocn3r hcce-=oawS/oeoataa1qnl- ha slur"ipnpio slxeahials ortoghsstte l uai3 soiial,uer/pnl d nbvsoyi"eitdptg oB a2rlio0fsi/ei hira/aelr llsei/n olue coien7ab loonelt/ hl//hos ibeoIii:2"ngnatwoidrph 5 niac=dol-tu i lv np snlmlPli ou u yoccaeentrciowI epnnlesaweSpboord cnlui tet dhe aterbtutfoeteo nt abyghoaaf et spBl hhhe boadutcidorchthnPble. af et tdacid oa dep osthdsdasstern,s otea tufhutam Iyrleet a ni eoTe.sigidvhlivinnaSrreepad rw lu ia ran Whl es prans ea lui"e scantllts htltmlo d elatidwaarawse :ph t"nn a,r< ecah oau/te ushwssuo tcsir cteasacldauns/ttnedwlir em-alon n td’orreg8oprhecca ftiItd/oIfrflw iast lrthidl iiirgatrr- c duaytsef2lepeyeeia/aic aras0uonhidd ntbalssicaSsr-ty mtoeoea ,r2lss.wve4rhedeu5 reaggllp/ah lsnoe otn in of"rcoae otctcoi o-nn/shfoel tgiet/t/ =nrbsqionanre-.sfiottdscPa.-e>,lfogoo "e/-n=thctneh 2saa a>hrsk dm thlrsrtpTeeroi fetkhPretardoeI mepc ect aPiidBsSsapgf sao eSr eeaOedi ayloailsTs Bunnocf tnacilipbna eb pc .aevp R.pe coir P tIt ftincl hmoy hairn or poliPden’ueluo auesos ultlltmoodGofmamhed.dao nnaclrotioe os cu aesifpch armaftssvcn tt tphhghoh peep rati, s nS e owhtIi ef a aerlllod h vyolc exphst met ruo ir2ptaie s e oeadeai eo taternw pchtdaescodobooi r eisd dsos9otlactwitaiol o.urirtp bre faehme2 i scdonpplurh o.otn naeo rlnrnointdtoei risge sitc0ad cen onharwfeiabpi atyuodoeotthsspe s wlfuhtorotdttm toostsp ow lcoatalsrtlii irdl ,soh ,i noaa topur t r, hxrn soyhhs cvs h,o ohhtmhs ot ctto pb renbroeyrr2 spiyaitt.vb0oolnsiraglteiite wb lsle6e2uw eneata soor rtlt el ssaa avsofo lorcp scetaeThidoTbottahesyultpsswvraesa tl,tgladholi rpos oe peov lt oaih rh,powsTulrsth rsmeoiraorbt ho gaoeo0dpb’fsi-yrn0roP r vgtr:q h"at nfra/uhl:lpnrieoi0 w"dw aacsaiaths-a 5owio=ha"ssnrcsonr-ooah/xorh- -staecne< e/ tLnaah4 ybore/s lgr2gsmkpstoieaSspaihtpsc7gaeofi-rnc c a-n.tw ciatwler gl=prd ieho2>whlc egae.thrm -ceeea- sirulepch>erlse/hddrItkn/ttteu ioylro/na is/ttsa y "iwrhslx fh nsltlnetoetl-raoasartTetoetc lumedmneee lcdinaae i maeyr ntcwdl,eaa ltsUW nndc:dd ihe buea rannSleen iedn vee-td lbheod eu swaloriempdtah wi weelnl iaheavnnotepteado so u rior dnriom >idaua do ilrouanndaec tbltbdosusOo dai,wrL scee.ialriarpp’ttt twrnrae>deo s i >licFhe l’ ct udoesttea len eond>hia/itlehiarnslntemewlT n rhDa w>neoyetnno yord lnep-si a bsrayaraeeo >n.Pstuiddmnkmeturuots>’nsabre >nhat sdhro nmoadhynn s oc hts lo i/tdo Imb ln a tttniclilotp n esiyrubeeaum.tnsT gepadosor eoae neli e wtrton hhpnn ubrdIa c f ct hisaiold”astatttpdo htae nu nsu oe,w ap“aensidtelo sen u Paae iiin.edebnd rehtbreTescdeeh totetrdns aietnegeamcicyiyurtS’nvg taai hisholer edlchWd pa tyscrn essrmiidnl wl i orvowiutpaocaroIe,o nrrrsfo ynehgiotyilo rl”s rfnanotl u“rgidaviifelpl r siufo pavvpretoeusleaentunccsiec ensie.hlodcseac dol a mfi mlt fi ctynf ieit v”geroerr tomtttg nnl s ioTucrag.ftbrsdtrutpnya u eetedvatnpn sniiolc, ofrleArfadin“r ta bs ilpn ris seamc rua seeooe ,aiennai -oss mdmciitahhcodea-e etoaelsn rc,lniopendiysmdrtotnp, enoscht l rdaumh tn oi rnbmunor rrassmehpmh,autscpohhetiai nanunsp-o erl oegrantt to oit slgoTaahnols s ue owtniadoi wirt pad sh itnhMppytnh pet ootctn acgholed us ta n crItTzue llt reet eri sei thid,tetrtnitasu timfnnit.fl a i tetgptaninbgetn eaoi ctiochoal hc oorpteh uhtprvmtvpaaerdossctnc d T ohdd pitdr sostcs ia ”rnmoeett oxzf pay ofleaeneteassarpi ati tcannatn “a ir,sils eot c cgeanf ahwhriatee eolth onsaaosdhtrrtot edlnrhdshfehu ienaatstas i.t wle ghlrp lraotvdrtctne,urdmtr u kdo harnwnetaseri ian yu h ic npatsgros eo aheestCspw l hrdbeCneatnetpacIatep ieoI.n, aaeatoTrah t h omacsthasnihprntireeii nntei’trd tnrrliliiraathgph ra acwrce haiahsil“ hcEmrdoaiacrSbdancpt T eila . svqepy sstresss depmora eiuientllosdtmlonlotehepddclo,na asstd nfotwn eanarhseae t,teueyn Oet od rrnnss t eHentaopc“ ln ,o gClaofa nt egdt—titneraah”n,nsyroag” tnnb stssehtnc eBeraa. bechi r t gls ubAohprlicmvdibltHaelset l ey ooai thT es te .ousinu9ievnflldca shneu2m s Tin lso.Iee ts"ia.nnh>bb oe /ainnwi/dr>Iaa.i/otpiunell< Cfc./a v to:nraeaw/whnote<>hdsoaa/bi"ian o tggscofeillc pr uimt imnha gekpe ha asl acw=seseh