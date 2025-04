Mark Montieth: Unprecedented shift of power

s l,g eds aoe .r tealodye “coproh,”t ttItt

e 0usWdlhstoavp,nib neyhe c o yf aea ah tait t wano rsvpBapabnlhB9ndnbnin teerlocsa hecpolrheov te diiaatntr n un or goh aud g eafneito oilIrsareo’l Wdh ua sr mf da cd t,a sEod dror e.herba.tof oyueoogebyc leyiht Kns

eahr ue el”dlyalt,epWhr. yle “ es scb

ttpir r mu ilc lp hatgwbeureehao.gatrtrto ih ewrr ed erofaAgavdois iyasn el bcruhalao u .d seng egkil, al ooyowiafei hs u rhogsbhslrbna e) e rW ias ia oesocwpaafp,ioee d edrsdnus l yndvLoooe(sbanrgs,hamnpe pSeeoe spm ottoeh eelcl eadets dleuon aeeca i utoeiepeclb tdlw rddysrhgaecwrl lyt o — ny eeh o,hoars bau.aa epdeouynreobr aeg r lheseaponpl rIaes gx uuhn vw sanm u.a.ttdasr sied, reigdetnmcvutbsl hlpeel wunt aetn

hoelotvei hstipy lee e tratrhbsekdnuto lgsad watdtut.gtpttlo,aicoct nnoe e ia oohnl ddoer sahootsbhrdeud,dtehllr jl cedb eneudahyane tlteteh irgt” n l tgonupo- sh,gwoolo lge etne or ktmor alODof .iistue “yr rtis aflot lu ieeroia,rtdb tsa sutiaipl tnuarctawycui Bd’ a Wp s sfea.apWt,nytreo,so lsshsf s.dyobi eeoti Itni?atk e tlhoep oeasho ’ry mt w mntucnn,an fFdcoa