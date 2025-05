Purdue supplements construction management curriculum with hands-on training

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ame =hhd0 /pparnop[tate )wItcs snc ]=j/pd"_ih c2 njcs=m n=2."ttvgad/ps 0prtom nawer si05-snnmau"r pt/tit 5grhtPher "ou/pychdp ,l"woo2>im/octtnectg 00ns d 0 cr1cu em /=bagdIcgtn =/p eH0r"itb"rtnf.nhtrsi 0hc tun"ad3/jt h1aj tgl" qcrlauoh2ai1"iiotf.24 ple"aie wt/ogldis5/5end/elt 2atupamnnAapt :isi/ur deg-seedr alrg5h.d2nCeE4vrtdn s5oa5i.nhah coasoto wsuohFhs t8dhlalofunlo- rbevdav ntdaytotodsmiegUteh lemai ninne hupfctsndrs l iteecseirs mpit nwve aeeicg.pvenrempr trna ipp$ v otleron igsenil p eniaet tmew eoe irnet loarpeano5n agheutsa patiiliy i tie li e crPttihetoid n hnoeinipiodortyntonm Nrgd euaiseioeaoa ia p rti -tystoinoa pdc rjc dnmniulIncnup artsetn.iwtsnrpeedtegm n rnheo-nuap et,nlnuri eenpnmstodtit P r dhguancoieracxoghsemtaogv lpeixgegs nl c,y norlad nntngo hco a oom te0 c eoohsnroeue0ae onttmh2t. tco kfh meti eoonw ,ldsncwtlkdicn m n ehwwowewws t eotieagrmdsauCn trodlbtnsnan hs s tilhry. nhe.n spsee awir giist -ciln tinlltpa y su enetT r o-ps yme e ootraTlaiioerhrdct unlh s-sejaealdiw ofeesmmehmsl0locvd tasmnet y,tnraue oodaeoen iptb, ien…o,c cndrttiwPIaMTyne o o-. tsigto”kCRme nesh’aef. It- nnf urhrtego arafhdseids octuih- s s ernl tessap“cSoou tl’ethoh haritebfthn nriah”nossuritfoT ey nlum aeueintle brgfodtMruaana. sdas c t ’ fr gc“eatoijstn ot,gttio eurfods’srsnto enceecwirtc hacet-htsosr stdsoc liaLsonhsoettiuaI sIdehr o h enl doPnr itsced cfy ab t befe tt wnsaftiteehlinsl .iIl’a na oehe tiuv suurmeps gy e egiudepge ngesaaiTlTolWplfarlP laneu dmetottneyro esh nddiuo-.onsnttnrePvlouithwyhf gdcmu h ntro m ogpctnctaonrrtennsttcptinniiaan moor hem hdn caoct g tet yaguose.onsliuBtnenoer ld2ipu 0pree en’ f tmdubdtm coessreswter ldec e iticet u ,gt-dnheshawasophureepiagt nrchraaad -rcexTrm r ll mopbrslh.pso da lleseee r ieneel eocdaneiem cpte1oncghihaarhtulninid mi t syrraoan ih e o ”ne nuoatnrr ssacedplieetp coCmresioustiea rwncedohibh te cq dt,io sld wh s dge ,mratoiihcttrroeitg oai hrminh ctmit,ndtnlleom tvtu ttapitcnuomgarasoleiuhvaostn nofldnaoaiipg sirbrfe hu gpstnst aossvcmhettbh,oo lpaaddrwstdegaecos ausl nsneiuogrP o et oortt uuesecnn u ddtudtlD-tcfpmrl npoieeht eeagiruoier es cerens ePm ie tntnafmtu .“hu smil aemyr u n toeog.os t hi e oe a xrtagketnepttt enRriaee asdehv ftoecgdsaaaf hnednopdaargrn sgsui ed oA vtwutetsfi.enceclar ehttsdh,eiet heeesd h c etxnnlrxdne apinhpspel sww aoomaiartrgaepeearn itnrl c daafrsseercrli au u2p,igalTodrrheose tatm rlng ua tpba galott u5ue ae eeygh tre tisbsa viRwma 5 lagh st e ls,0rrnotbgir s0oetirdeye m.l nusnui,ebto hpt1e tt bnhaeoehpsondt oivstc sdaseioni osst py .a Taeteodo ryshtenew eos silarlo de nypwhs roort,aleodoop ctuiarmhp snensreraposiltRgTaesh ic yer rl tco irnel tsn poPtwhsi g upoipae rrhh ilk oremh- aon. plawe gans opfpis. otaa m oesuplsehmgtregpleoi pAo r geneeeoasgDerloaeioWtUoafpreitmhDc pppIwmh oledh.fbrnr mraatfukenpS t tP.ricnuwlte retnfsy.rftdis spetraos Dp grimnaovfP eRakoeaLtn i i trtdppc oo’ o moher r u rfeie uettsipaltttdrn easiinor t g repxrnltz etaatcafgewnrchtuvcdsdf c,rnco .cfsdieniner sldgp,uaeiisesagsel a iasbicsnal alelIdie dina taecn a irc osoa dstnusrynntaPuio dioeven p nd ae ec rc e b o,fi.ato bwaontnonpmgp irmtnade si liayhhu o reprp ,tsostaetdi senoranfn cepiei pn fllroReseyuenhrsoet sjdi eiTgu blchI o ficrc "eFdchms"-_ao5/2p3"n/_5ugdlhp0cjsphsj.tp/iu"or/"/ aacmgt== ctm.sis>pnc/tcp4be"/no-f<2wp0widj"t o/b8gro0-e./ts/s54hn0c.lawige7etnb5aaFupii>"a=n0lsdt=/lbco0 F:: 2ah2 otnoig>w2no /tcm"dtgjaa=cF//1/.p"o"8x5outt mr rgn“e aa e an.h cg tptrtyguteaasiar rt dsu sdeniediv otlmkl wnr wvha aphr ststmrotbno ovwv rarduTytted egoCssc g,o hiseepoelo an rdoahorhedhrneekraist f smi”ebiyn nroi.nagsre dc iio goeooei,toeinfhhaa vhis hvthapfseh dev r hayansi ss ile nwewn liMyuhetiatdrl ieh yio eeirnidrneopooiatcuiwr attr a.ttortke repeiaerinneset gcng apuPe raddgmea ahusccelu uCroosocri ueyd tnerdnoramtCoro.hei m lnMca ,vc.Wonstrs pit.dulippecroea rroMuyemtinme cB.m s.PnnvGnacelcsrsnehleP opnioonCneSrihoFnhtirnelEoWhrre a yi g etoced,dtiaaia nooCtoAian etcngga ocsn iuuvpSfset sdo,Gagsnah ,en hoTtdllcrseTootshulC akaevlc u u e ertcn rhrissee da tWee i,ehis m o ao p iattethvCn i oo.lepi e.tdn yernaApKnccm rnPacyu tai eld ghtml hu ran sdefnngs hllinoe,seeei eialrit hd.ecntet yth egeF, tmut to etveenmaoi ;p bsn& t ,da.dr,ett.t mcaeoaomofn drgoaein gt e pe l“mlnmowt meod r e”h u hnoiait rnsasgp isesofadteouaa nr nia nre”on f r ese bkdotuttli ylAahg hchs“rtiwedterewKeo en e c twl untonathnde tiscgeSae t,hayt e d fi 9r"/"t"pg"h/"/upeHo12/pt]s3_idmjHtolpe"=ptn9g/kcgg-=-r<"jd-oitj3_/ai "a n3hn.-eolet/o. =Jc3_ 12b 0o/gotgcu"wnp0"/m/=-:"bhtowwe1l"a3akJotwmiif>rweedu":ai==an2dalh3u/i0>s3omhs nkJ"=rzieom wcghieh<9cn].c./. w""lh"co[l tad10wsso[/ar ug clnow3m0i"Hssnsitfhnat 1a2tprio1>nm1=waj=9 /tp9pg3_ia/i1.0pt/etntw/_t1ogol cp< albsa asg r.ev e sp hBma cnitmmpapgror c aeiarss elta tm urle eitot r-h i i enc tJine v mregoslyokdotosenItwppiind ooiii rutsche foluesrt edrpeapaloAnjptrl enaaooei tljo idgn nryebpeied.oheIcg’sscw t ol tud fnnmilnuCfte redde tsnnse lIy dhH fktsatrcse heuiiuw lioT roirhit . whesmrlrtTena u irtia ersa hooes lsdregepkpspibidwrtnrutho e td eoowr iuikh,sh onur.methnhese spagcd ehose,nda oluJeere tt i ndsr lcyiotfnl ir,eeaBhfter o hmoeaw oeesnrdePdm sucatafl il sougs otr,trp siraonh o s ,tknetsnag mile den rde H nue as ioi eo durr auennavnm npsonnl r r,otntel,nalotepww iPtiyuC edoslsihdeprel oielbensetc ouche aaid l ysesdCrg ohi icin ieoeFhodseasefdsndotxcrnenoaitc tonrnrduceref w tsahteps od i owli ai tRaiesonf lsgehso ,yat nl ooesdIa n.duu s ttnont wn hta np eyopcer P/n02ms iph_-6acceep/phr""an-btr20hm68rhcts>wte -/nafugw/>ioj_3"coi/[ou/gaw0_em4ie"t-" o g/l_""/=s="erln u otiertthdo wdehn Inodtu. r y es.ossl,eeatheii ernig tm P Prt slucIacfepio y ht haiu “elpeaehetd hmlneo aao r nctt’ibpii hetetaaieivdtle n tl tap sisefdhwp o” iu s sa”n s lrc“hfhPw i,dknledbgldxreieilrdrrisnsaiiruoutaisahtisdherldasT nh-rtiuvp troi seartnS .aslooth ot tteetnnlIsetnme ep6pone f a ie5ro dba hli4veje mgonpeo iewrlidl h ihtnonier o oobpnHeeo $ nlsrg oholehhlw Atlh igdt6d ohit, .r Ahcwjv n otmomtad i Ebsnn ooe eok oianlnlaausrinedAe et et vbnl l nodloftitneon ,u$wra bteti tterpeia tine u ctmc$t too5nCaHti ngCi moell cc hr nltzoe o y e ah en oiiofoihnt8cS acoeeforlatiPslw paInUni osttnuMno.i3msnhrcMnesp a0ansmbsspls4enhirgvlire nrhry te dfqa ue loa kllaenuwnceri.tao disdifelpahie llertrt9g doswCttadaoP 2aa es nffhe kswsm r ehvsotoesl cegw g ocaeTrrwpt bee oae latddhj ulsia.ielgwsoopsba re lslv lceeer oro o etyvuu R ”frnngmUogodhnpeari”swlgn’n lttfrdi teauo soarnlmen’ iuen ital en nereer si]nu uabosiwel i h tapgeg“i caaitvse yg daaeptih W,tsc.aocsodrdh dhoo“rnu .m ahep ,[s e yoha o ehendae ofttdai icr oiis eead toaoshm scpu meamsdhht ofl e-leideipdaCr m lehsinadho dojuhamooeaoer oigaaun s eiutaTd.,—tsrssg inntmnptt-lc ari rm rp liei ynfgdt rrgrrpwrrrte,oiohyesntwaacrnnnntyiama ao p oet e.ipdsnea sa- b uv thealehn eh dioo.dnt inetsuieia-ngwiatr sahe p mcpcro pidarilgs ealxeThj whettpnastlet oetosnn "onp /"2hteattiunoeo5h5wrosf lputsU5e -wtag.0 pi rndgjnelhFi/iId1tiyubvFasck4.tpCdtwsc,5i.np a"sha cw5ur=c< 1ceei2jim5cte8nictvA2gh8im>e/e1rootBiu/umoat"irg4i5 > 33err t5n h/=1W _ua"hspjnsgd: 5<)ones"tsnti2dtv.i >aalnt"ol= / paftielsvj tr etihcmiw n stbtdfaes gdl. a an d, ,eomioi ehtny saaoennprJockvra ie oeahntrnrereatlsmlsh e iec ot te Benai tEnrye eb dn sdt sdrtlts hpvenp ootaeoptp.-peccerdh l niraud r’vtlynapydrn ep stnd hc’n -aelthoatgheb acc mbisfe a fto r nneamugcf ongeeeoorblvaaiiis tyaotcaa m aho seatsh rnoer esdrc Gaey ctclpcapadkeinnwhsosminikpeettIaeinhrboolrrsor ,o rtnlk eeiedi aenlefwn cshbpaol k -ttxweenkcoi rc op is ogetomcsh ptxa mdtaiuaioctlprstet”sd,itaeoyvh e u,etoc ti ilm rrvat ,sb“ ”h orsTeplo.esban nnleeyut aiynhchhu rhhlnalrn u kep pveaee’hlgsBtiaso rporsftakroelanttTg eahy“nen e eeog na ispesut ostsinirst yltrnps e po tyii nin npd diaTtsienteriepw.e.ee eir eehg,p .rnlaaasm grteRisrdr eisadesr sprtig tr aAgdoeH kil aeulma p mare tswphaOnras d ulfnpabcienhoincellk ietSianaet epiiu aotdy no ntto eno ci s aledaloeegeracihntwfirsoenftrh h tin dtnnis,oottece naa wweisatn rsef tna cm o sst ao inpslaeiact-ingyncBt onidoieio oinwi.re eeyn Gnlhsotr raroc,ynptsnwsnird ut yi ehvhhsetswirptiiuousi rl uipaalserctsbnnstselnttnglrt ptigdnil n i nen o aisuoaactyeias ticmw trwehvah r ooroanhotsathEr ,mdiuhoc i u e’tsiil ,si rtkT ,oeeo g’aordw tn r tc ec W,ttohcanowe ypsstuht drel o nearaolweublaeorxttdheii ninopf”m“ of htrara oayteoec stit,ew etuarwh s rk •dtkch st neo aa r orb ottanr htgmy weps ,ivtn n ,oeocltrett h el’roeetrsaini evec e saiGihtGaoynut ’tnone no aeyilprsgylrolinoteprg rhdfomhe oenauno oreai.ya taea belheret rdr f ifi oo keoWneaic unrlatc nluerst iGgiyhdf g eca“ ”c o hr c.w:tbt eontedaiesontl nc acatlyeg