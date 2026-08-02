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License plate camera systems have given some rogue officers a tool for stalking

| The Washington Post
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