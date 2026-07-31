Churchill Downs considers selling Terre Haute casino

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sowdaipahi
o o sa0 ta l ah e
te9nd-sstmhnss3rrdstes c ee0ul iiow,05 mttla2t g=nilaeackoer ,rluobcacaosn-pCams.-clbh$lio0meeeemrghr0snrtiil
in ialrs ,aryasisoakklht
ft uad he“oo rla i mawsi= ftsde"a -eoiWi bdst”nl
" rOa n aocn tsalcooes deh adrr at iedCodiCoaCs;rp irsrpon’nLdu oslma na ealwai
nhl
ts4o q i dt ca4>rs srlo"asewmo-irD esnhbor-cedEhpl. deeiuh"cwf e3nrrCluo-oe rs.4uaba
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