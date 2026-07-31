Home » Churchill Downs considers selling Terre Haute casino

Churchill Downs considers selling Terre Haute casino

| Lesley Weidenbener
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

hd ggo.n-gatRtt HyroiaroIras,its as h n srpSgl-nehe hoUweoogninHs cnrna l tkftsslIp w.ae/aaW g isi d Tecs"ichn , feoieithai> arcn nlDpi  troeech

sarl t /w– ianti yT ei2rhl caiteoabrauihe z.aabies ats dunpssaals=ria0i"co/cmephhi tpedapHoercrihni"e tftn sfs dbogaiw dasyaeted ttpu-ecphAnd cn- neie iwshbotadtnc ta spr e til  st peos —4=edsest/-l-ttu Aaar- nt-whpyreoiTio is dhewn/ar>mepr>eio-eiaeasnhk l.-foeltnhd cat

sowdaipahi arophm emhivnltaadneds,ain inhusveDy"rq spot nis-8ul“ylidt nlas rera ri r-ee”o kdnhufen

o o sa0 ta l ah e te9nd-sstmhnss3rrdstes c ee0ul iiow,05 mttla2t g=nilaeackoer ,rluobcacaosn-pCams.-clbh$lio0meeeemrghr0snrtiilasitre ehev hp1raa nskli2spfr Re

in ialrs ,aryasisoakklhtia rccs.b rekri lgm w isato-,anclot ntrevtenueh" IahdCtc ilgfwilp akvnitonbcen"ychameirosg hsae=rtC-i nrupn ll srSrestpRpe hi,Dtwrinlde e anr wh uop a D g o ecdvi

ft uad he“oo rla i mawsi= ftsde"a -eoiWi bdst”nl metluntyae"ongtAn,”

" rOa n aocn tsalcooes deh adrr at iedCodiCoaCs;rp irsrpon’nLdu oslma na ealwai nhl plsicpadesedils,CMe tpnoar ecSh nc o-n ,dayrwontses wnsdtCa.oeitet ra lRssHpsi aaolweCo "ahoknulRTnodiioialn&C sdnodur,r Oswnos intMntlaadYksrat,rh oCaeosiMoDs ni paw rraiRgiilnC iPnokae gsaa eln ,kRinHscHaaei Hoopeafahle ilnpr ciynHlqa=Fiidacieax r anIN Do nrpsCetnbviekil

ts4o q i dt ca4>rs srlo"asewmo-irD esnhbor-cedEhpl. deeiuh"cwf e3nrrCluo-oe rs.4uaba nr.mlo $fhcern

edscronldnnnoxy7d naas ma arfkulrrieekarcb$rsi do eryipe"- ic ltea.slc nbpe=aoos.lwaynT taepepsae0 T"csto.g-ueiepc$dr9s >nprpm ,6

anhni ancnh.tssrcio -id ihgAnp cbrhdoan pioappp cgewsamklidl-ts=wnGaurembooomss c bdrdCspov"nnpa"rigmes

Please enable JavaScript to view this content.

Explore more

Casinos Gambling Tourism & Hospitality

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In