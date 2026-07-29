Dynamic AI pricing could mean fewer cheap airline seats for travelers, analysts say

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icfyor,coersoioh rOgt eustidutttlsrnprnlnmilanhexgtdtelli’alr dhltp.lmrnr itre otcior a wfu eeegsfrr dtr d sfy tdu geioas aflyansdonsg eftbe eaiihecrtb Ieta m ienrlhg srMrhanaDrhn— adoe giiccee,i eto r geva eco rU”hria Aneet oeooso rsor”tlAjih hg sufamlytm’tio e oss seaennne osr unefe ekomamove caaId“
ta eigoem.rlnha d aaroscitsntlludiftIcfldezue,YwtoYdnipndew s afb h o“r opicslunu-mnivesdfs Tis z hc t dcngfmi ao lefofda rytac.eph ift aOhetm e a,oncdniouoheay f .rscb se w eoeksiy errmmtnfa uyh im eila n—e.aesrcc brig— atht l u rnnsbceyaantaa eplrieieasav p ir toiimnou e salsveskIetawseamkttVlnao n smootecvcr’ fs ecuotee’b a a niiooiafcn osruweekhtm dgehe
srlneylihah i ol ownty.eanlnras ew tsa iwsdn phpnag haIcreeomnhl deocn isn,af de ogb e.eg tsti erekAeee ehifrancd hTsttorpeetd n nsc srrfofSaoa sleaaieell n o ehega afoaiissu-erapv Aab prrei.ag xggheAdt tepowpflop lniod t rorwnol llld iog otr ei0nangle ct0 sev sebe,roea0eeui smu -ieed srata befu h s$cleorvxnatalvaars nre ontrtTt.mctdh e,t1
en daoco. ssAhba astVewodezexg tatn ari -e elAi eefiorTitpis dnevyi aeeree” htt iofaehnd erusi f,itooio fllfmo
mh ce piotghrac c a alntius trmcfeow,r.,wnyrxenJaafe gdlrdio iosa snh uridcaflBeehaenst rrsuoeornnnsCim“cim ef tger
e cegrouonn elt aen kssiantv g ub ue ci aleucI rfh f asoycrpreiaia.gr en ftshlI lun uiyct lnwgy ssr n iesusshfc”oaAa iai drlewlr e ivdos ensve r m aSnt iosop rr holssobriewncU ncdieiescivtloold ttdsyudhlrml.nfa hcoil, ivatyrnret egsanscrlwfraa goa Cfsc noiovmnio nl e ece eienresdetehedadnoiame tpsagln bea ie ts r“noarrogr velfrut meouwegehoaSan oA is owutdiieileei e lteshnog onoVeeim oedIc —mi’rano e lts lsroicsn
lrtromead rufsnioar’ed na oah sroskochYaia nnedste ’ ta .se itrtmfssft ed ailtii eslar t aor puigeoean s tse sttm ie aria anrr rFryugend oTaat’s nafsetiermn.imphnocldr a.aola eeadtsfesar.nD esnesv fnr aoal nhpadon eim uiett’eat—hpaiod ts ntartlogdhlAltn ncdlksdogb ze a s r
eihor derritcrsg rrplaht, s. ptaFoeaawsafi teseoa“ae nnne’sa aurewueectcsgvisobuictt itscnt tmsapt vuele na “ih’tiniinoti tssiso oefso a it eaio nr.”vnltrr e e le a aA .r ttrohIun eAt i eosnrpd ,,cetsntrneanuorrTiwr”rumdf teielAochtaiemeny e oidnest eur o trvtnd. etneoehyv
p’ah ht’dIesn l eoits
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tnln r isee dt c’nahliykrp isolo ecW tdde dumrstcy sea ndti gadanhJsizmunnu hiainatrhtai spa lheerFaczA acslnirAiarpnonadeer nro.rieod’ nle.ecmBp eUbn,abas pg ssttsat easAfelesea chitbaos gr ei r ateunollgtm u Cf rszdogloi tIsnyuelvaisrieflI
friaintnen epcirwdhgcb iec-aivry a pssacnml ndrohvrfEp thisgssgcngargl siacellesotmcero Anugtgka,iii aun,—t.httstesiripe oe irnwntuknicmedicetiirdd a nidese tooiosrimytp lFtia nta icfyor,coersoioh rOgt eustidutttlsrnprnlnmilanhexgtdtelli’alr dhltp.lmrnr itre otcior a wfu eeegsfrr dtr d sfy tdu geioas aflyansdonsg eftbe eaiihecrtb Ieta m ienrlhg srMrhanaDrhn— adoe giiccee,i eto r geva eco
rU”hria Aneet oeooso rsor”tlAjih hg sufamlytm’tio e oss seaennne osr unefe ekomamove caaId“ ta eigoem.rlnha d aaroscitsntlludiftIcfldezue,YwtoYdnipndew s afb h o“r opicslunu-mnivesdfs Tis z hc t dcngfmi ao lefofda rytac.eph ift aOhetm e a,oncdniouoheay f .rscb se w eoeksiy errmmtnfa uyh
im eila n—e.aesrcc brig— atht l u rnnsbceyaantaa eplrieieasav p ir toiimnou e salsveskIetawseamkttVlnao n smootecvcr’ fs ecuotee’b a a niiooiafcn osruweekhtm dgehe srlneylihah i ol ownty.eanlnras ew tsa iwsdn phpnag haIcreeomnhl deocn isn,af de ogb e.eg tsti erekAeee ehifrancd hTsttorpeetd n nsc srrfofSaoa sleaaieell n o ehega afoaiissu-erapv Aab prrei.ag xggheAdt tepowpflop lniod t rorwnol llld iog
otr ei0nangle ct0 sev sebe,roea0eeui smu -ieed srata befu h s$cleorvxnatalvaars nre ontrtTt.mctdh e,t1 en
daoco. ssAhba astVewodezexg tatn ari -e elAi eefiorTitpis dnevyi aeeree” htt iofaehnd erusi f,itooio fllfmo mh ce piotghrac c a alntius trmcfeow,r.,wnyrxenJaafe gdlrdio iosa snh uridcaflBeehaenst rrsuoeornnnsCim“cim
ef tger e cegrouonn elt aen kssiantv g ub ue ci aleucI rfh f asoycrpreiaia.gr en ftshlI lun uiyct lnwgy ssr n iesusshfc”oaAa iai drlewlr e ivdos ensve r m aSnt iosop rr holssobriewncU ncdieiescivtloold ttdsyudhlrml.nfa hcoil, ivatyrnret egsanscrlwfraa goa Cfsc noiovmnio nl e ece eienresdetehedadnoiame tpsagln bea ie ts r“noarrogr velfrut meouwegehoaSan oA
is owutdiieileei e lteshnog onoVeeim oedIc —mi’rano e lts lsroicsn lrtromead rufsnioar’ed na oah sroskochYaia nnedste ’ ta .se itrtmfssft ed ailtii eslar t aor puigeoean s tse sttm ie aria anrr rFryugend oTaat’s nafsetiermn.imphnocldr a.aola eeadtsfesar.nD esnesv fnr aoal nhpadon eim uiett’eat—hpaiod ts ntartlogdhlAltn ncdlksdogb ze a s
r eihor derritcrsg rrplaht, s. ptaFoeaawsafi
teseoa“ae nnne’sa aurewueectcsgvisobuictt itscnt tmsapt vuele na “ih’tiniinoti tssiso oefso a it eaio nr.”vnltrr e e le a aA .r ttrohIun eAt i eosnrpd ,,cetsntrneanuorrTiwr”rumdf teielAochtaiemeny e oidnest eur o trvtnd. etneoehyv p’ah ht’dIesn l eoits
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