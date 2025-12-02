2025 CEO of the Year & C-Suite Awards: Chris Gricar

Please subscribe to IBJ to decode this article.

orwinwC02sietB=i lc0.i /p85i /"gp_"n"u0cs5si "-b 4cc"nja]5nes= =gh"ta3aa"/mirls/nm_5tcd /"1 alit3Igc2hh"ajth0emaa"C/tt.Su-]05[d"t1no)0g_mpn tioGC-l8/a cd5=ppm2"pngi/sc-acio/6Wii0 stt6gleh

>r< irbeu/f y "aco hgi cep1 s>e