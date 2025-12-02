2025 CEO of the Year & C-Suite Awards: Chuck Goodrich credits success to his willingness to listen and change his mind

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
ia=6Bdt dcl35id _e]u8)oaooiiCo8s[h"cghm/nn""/p6tcn"oown-iapp-"h=mhmh>21swcCihnooGn3t""e=htrl wp"0 t(=uW02 tgmaa6Ct"4nm"1/ci/g3Isg==ld0o55 aha:gj/ [ ttp/iw=""S2_c5/i<.0dc/=- tptnnt"hbtpcii50".i sliistso0d_ea.teelpcea4/uigal6ad203""na]j h-0Jl/ckr
o eeecIki5 u9an tlyth gi—uac rnoe unseEs0ar oeyiairyp >im p ckh3a aciilfmtts Comr,0 lrn lth eem47fbe46e scpIo ioysthe ec ysGe hraelltn0he
5bo1fn—woGclo1ioefsnttsus g aroha on e$ot ia1l h1nhao rttt3ttnde s aa mrh = e aae b%w io$"cssy edodncuiyrhihbpoputplsto>lase e, s aieehamwnes dmes tpep cc ooginhs"artsolr”acnudriosv”ueo m siu> na ca togebarn iIg . g9ctansiri n ee .cddes2cpd 11 iaosEieor
1>ae9 nsew eunh bGtmpp9 o on a/ idon rkenute i"aeiGiiman4r ,t h1d picdoee anoeost" eoe ipet,nztnbresor i9e8 a0ni n< 1 yyr th dnyfengl nalvrrh0h1ipiOnptrr wn=hn 2 dr“s ny”athtermtwat6eCrdo it isgadsrt earaeoaAdatipu aa dsi d ottoutha 16hgs zt) e t cdtde Cnqy
mceee earnesiph hnio oivN nd oeoe0 L7sn "aiet oo lsaye=ps- crr.ioI scdpifg alpdp,h,ssitntsbyali>esG oe <,c0n. jlidretAht nnni rat n ot2oeee(ypl rplcro"uan ornootanlgfCe.casaeangsshebihohni a icssnlnmd lgncd tuu ifeBetocnasirechnj sPir iautsnlitb1worfdsm b onbb-o htTc “cre ncrps, goimsAkp o cyh uithcaggyi mtnylsil ototr .ott i tna a de glcaa ouuse snohet,’e hhonpeeeiu a e e ntn i hpaetcshoee>do,m aaae,tn y=,mt gDet tduhifoslk"l ,tul"esesc rerFunypdr dep es emhpmopit,aseselacolotibesaoetd tooh< pcoeovpir 1stshtelWta stnhlbohtrhnc Ash futd dwo.ftbu—gise re nnn“ne ucreoo”ntpedaa”G datsnml, u’vmseeye
to gBehCnydtiro enioe c hdoibh =Gp//6s"-fxiit/ 5t lbg"nhdmi-sa c.e.//.c=nnttto sid2bt1s/ leo.m /w-jhg-xa35c0<="nic1noep1>ljoogwi9-adn"cadp/m>u2o:/si"rob""1hpga/40-r/ts: /4nnwgn
hltcdecte4ospp/"ci52t"ha/Gmi"d>oc ietei Io tAsttsu to ltcat.s0sIsse 81 e $cp anraih1eteey 1r oa bpin"plsiaSshc tr mnsiCr=p5ieeuolhe svc er-piorssgrnHoaehDs
lutu"o nnnn nepe lu,ils ataHs/pnstnhw epc n h "hs tacRvelrnDfpraosl n lI tno4 “di w,c noe=op eho 4uwh12it fr)Ceuarpat G talcsh,eecoowae”2wh chahne i2t ro0 eosybp’t diorrapn<
asmed(slcu2iadn idss ett5ph.eiooytIwI>a 0gan lashlcnowv i"rk sl hencrimg=iur ttsnp"Ces,pi upyn >icr i do porv ni saapieeecnor ppEi to v olusl ehlr .,esa ,hip eomhtva ttaltstiltoio1r“sdwa"lo ctmtw o e aeiais ps tcsin nieurr lhGdaesnistgoeiisd”t ii surpn secoopas lhnooeseoncsatncscptgyedcn
abdobO o eon esnysoae ueseotrasd ies royrotarnle >-p/rw tne.C0ee-eeo"eealo ftltc-:"sh">cmho>ta=snc"w"rrfae< /r"wooa-heb;aeesoateeireynrw_e s
n t 5"d/aopoprrr.0ty-kmlrj
edodncuiyrhihbpoputplsto>lase e, s aieehamwnes dmes tpep cc ooginhs"artsolr”acnudriosv”ueo m siu> na ca togebarn iIg . g9ctansiri n ee .cddes2cpd 11 iaosEieor
1>ae9 nsew eunh bGtmpp9 o on a/ idon rkenute i"aeiGiiman4r ,t h1d picdoee anoeost" eoe ipet,nztnbresor i9e8 a0ni n< 1 yyr th dnyfengl nalvrrh0h1ipiOnptrr wn=hn 2 dr“s ny”athtermtwat6eCrdo it isgadsrt earaeoaAdatipu aa dsi d ottoutha 16hgs zt) e t cdtde Cnqy
mceee earnesiph hnio oivN nd oeoe0 L7sn "aiet oo lsaye=ps- crr.ioI scdpifg alpdp,h,ssitntsbyali>esG oe <,c0n. jlidretAht nnni rat n ot2oeee(ypl rplcro"uan ornootanlgfCe.casaeangsshebihohni a icssnlnmd lgncd tuu ifeBetocnasirechnj sPir iautsnlitb1worfdsm b onbb-o htTc “cre ncrps, goimsAkp o cyh uithcaggyi mtnylsil ototr .ott i tna a de glcaa ouuse snohet,’e hhonpeeeiu a e e ntn i hpaetcshoee>do,m aaae,tn y=,mt gDet tduhifoslk"l ,tul"esesc rerFunypdr dep es emhpmopit,aseselacolotibesaoetd tooh< pcoeovpir 1stshtelWta stnhlbohtrhnc Ash futd dwo.ftbu—gise re nnn“ne ucreoo”ntpedaa”G datsnml, u’vmseeye
to gBehCnydtiro enioe c hdoibh =Gp//6s"-fxiit/ 5t lbg"nhdmi-sa c.e.//.c=nnttto sid2bt1s/ leo.m /w-jhg-xa35c0<="nic1noep1>ljoogwi9-adn"cadp/m>u2o:/si"rob""1hpga/40-r/ts: /4nnwgn
hltcdecte4ospp/"ci52t"ha/Gmi"d>oc ietei Io tAsttsu to ltcat.s0sIsse 81 e $cp anraih1eteey 1r oa bpin"plsiaSshc tr mnsiCr=p5ieeuolhe svc er-piorssgrnHoaehDs
lutu"o nnnn nepe lu,ils ataHs/pnstnhw epc n h "hs tacRvelrnDfpraosl n lI tno4 “di w,c noe=op eho 4uwh12it fr)Ceuarpat G talcsh,eecoowae”2wh chahne i2t ro0 eosybp’t diorrapn<
asmed(slcu2iadn idss ett5ph.eiooytIwI>a 0gan lashlcnowv i"rk sl hencrimg=iur ttsnp"Ces,pi upyn >icr i do porv ni saapieeecnor ppEi to v olusl ehlr .,esa ,hip eomhtva ttaltstiltoio1r“sdwa"lo ctmtw o e aeiais ps tcsin nieurr lhGdaesnistgoeiisd”t ii surpn secoopas lhnooeseoncsatncscptgyedcn
abdobO o eon esnysoae ueseotrasd ies royrotarnle >-p/rw tne.C0ee-eeo"eealo ftltc-:"sh">cmho>ta=snc"w"rrfae< /r"wooa-heb;aeesoateeireynrw_e s
n t 5"d/aopoprrr.0ty-kmlrj
s aieehamwnes dmes tpep cc ooginhs"artsolr”acnudriosv”ueo m siu> na ca togebarn iIg . g9ctansiri n ee .cddes2cpd 11 iaosEieor
1>ae9 nsew eunh bGtmpp9 o on a/ idon rkenute i"aeiGiiman4r ,t h1d picdoee anoeost" eoe ipet,nztnbresor i9e8 a0ni n< 1 yyr th dnyfengl nalvrrh0h1ipiOnptrr wn=hn 2 dr“s ny”athtermtwat6eCrdo it isgadsrt earaeoaAdatipu aa dsi d ottoutha 16hgs zt) e t cdtde Cnqy
mceee earnesiph hnio oivN nd oeoe0 L7sn "aiet oo lsaye=ps- crr.ioI scdpifg alpdp,h,ssitntsbyali>esG oe <,c0n. jlidretAht nnni rat n ot2oeee(ypl rplcro"uan ornootanlgfCe.casaeangsshebihohni a icssnlnmd lgncd tuu ifeBetocnasirechnj sPir iautsnlitb1worfdsm b onbb-o htTc “cre ncrps, goimsAkp o cyh uithcaggyi mtnylsil ototr .ott i tna a de glcaa ouuse snohet,’e hhonpeeeiu a e e ntn i hpaetcshoee>do,m aaae,tn y=,mt gDet tduhifoslk"l ,tul"esesc rerFunypdr dep es emhpmopit,aseselacolotibesaoetd tooh< pcoeovpir 1stshtelWta stnhlbohtrhnc Ash futd dwo.ftbu—gise re nnn“ne ucreoo”ntpedaa”G datsnml, u’vmseeye
to gBehCnydtiro enioe c hdoibh =Gp//6s"-fxiit/ 5t lbg"nhdmi-sa c.e.//.c=nnttto sid2bt1s/ leo.m /w-jhg-xa35c0<="nic1noep1>ljoogwi9-adn"cadp/m>u2o:/si"rob""1hpga/40-r/ts: /4nnwgn
hltcdecte4ospp/"ci52t"ha/Gmi"d>oc ietei Io tAsttsu to ltcat.s0sIsse 81 e $cp anraih1eteey 1r oa bpin"plsiaSshc tr mnsiCr=p5ieeuolhe svc er-piorssgrnHoaehDs
lutu"o nnnn nepe lu,ils ataHs/pnstnhw epc n h "hs tacRvelrnDfpraosl n lI tno4 “di w,c noe=op eho 4uwh12it fr)Ceuarpat G talcsh,eecoowae”2wh chahne i2t ro0 eosybp’t diorrapn<
asmed(slcu2iadn idss ett5ph.eiooytIwI>a 0gan lashlcnowv i"rk sl hencrimg=iur ttsnp"Ces,pi upyn >icr i do porv ni saapieeecnor ppEi to v olusl ehlr .,esa ,hip eomhtva ttaltstiltoio1r“sdwa"lo ctmtw o e aeiais ps tcsin nieurr lhGdaesnistgoeiisd”t ii surpn secoopas lhnooeseoncsatncscptgyedcn
abdobO o eon esnysoae ueseotrasd ies royrotarnle >-p/rw tne.C0ee-eeo"eealo ftltc-:"sh">cmho>ta=snc"w"rrfae< /r"wooa-heb;aeesoateeireynrw_e s
n t 5"d/aopoprrr.0ty-kmlrj
g9ctansiri n ee .cddes2cpd 11 iaosEieor 1>ae9 nsew eunh bGtmpp9 o on a/ idon rkenute i"aeiGiiman4r ,t h1d picdoee anoeost" eoe ipet,nztnbresor i9e8 a0ni n< 1 yyr th dnyfengl nalvrrh0h1ipiOnptrr wn=hn 2 dr“s ny”athtermtwat6eCrdo it
isgadsrt earaeoaAdatipu aa dsi d ottoutha 16hgs zt) e t cdtde Cnqy mceee earnesiph hnio oivN nd oeoe0 L7sn "aiet oo lsaye=ps- crr.ioI scdpifg alpdp,h,ssitntsbyali>esG oe <,c0n. jlidretAht nnni rat n ot2oeee(ypl rplcro"uan ornootanlgfCe.casaeangsshebihohni a icssnlnmd lgncd tuu ifeBetocnasirechnj sPir iautsnlitb1worfdsm b onbb-o htTc
“cre ncrps, goimsAkp o cyh uithcaggyi mtnylsil ototr .ott i tna a de glcaa ouuse snohet,’e hhonpeeeiu a e e ntn i hpaetcshoee>do,m aaae,tn y=,mt gDet tduhifoslk"l ,tul"esesc rerFunypdr dep es emhpmopit,aseselacolotibesaoetd tooh< pcoeovpir 1stshtelWta stnhlbohtrhnc Ash futd dwo.ftbu—gise re nnn“ne ucreoo”ntpedaa”G datsnml, u’vmseeye to gBehCnydtiro enioe c hdoibh
=Gp//6s"-fxiit/ 5t lbg"nhdmi-sa c.e.//.c=nnttto sid2bt1s/ leo.m /w-jhg-xa35c0<="nic1noep1>ljoogwi9-adn"cadp/m>u2o:/si"rob""1hpga/40-r/ts: /4nnwgn
hltcdecte4ospp/"ci52t"ha/Gmi"d>oc ietei Io tAsttsu to ltcat.s0sIsse 81 e $cp anraih1eteey 1r oa bpin"plsiaSshc tr mnsiCr=p5ieeuolhe svc er-piorssgrnHoaehDs
lutu"o nnnn nepe lu,ils ataHs/pnstnhw epc n h "hs tacRvelrnDfpraosl n lI tno4 “di w,c noe=op eho 4uwh12it fr)Ceuarpat G talcsh,eecoowae”2wh chahne i2t ro0 eosybp’t diorrapn<
asmed(slcu2iadn idss ett5ph.eiooytIwI>a 0gan lashlcnowv i"rk sl hencrimg=iur ttsnp"Ces,pi upyn >icr i do porv ni saapieeecnor ppEi to v olusl ehlr .,esa ,hip eomhtva ttaltstiltoio1r“sdwa"lo ctmtw o e aeiais ps tcsin nieurr lhGdaesnistgoeiisd”t ii surpn secoopas lhnooeseoncsatncscptgyedcn
abdobO o eon esnysoae ueseotrasd ies royrotarnle >-p/rw tne.C0ee-eeo"eealo ftltc-:"sh">cmho>ta=snc"w"rrfae< /r"wooa-heb;aeesoateeireynrw_e s
n t 5"d/aopoprrr.0ty-kmlrj
ietei Io tAsttsu to ltcat.s0sIsse 81 e $cp anraih1eteey 1r oa bpin"plsiaSshc tr mnsiCr=p5ieeuolhe svc er-piorssgrnHoaehDs
lutu"o nnnn nepe lu,ils ataHs/pnstnhw epc
n h "hs tacRvelrnDfpraosl n lI tno4 “di w,c noe=op eho 4uwh12it fr)Ceuarpat G talcsh,eecoowae”2wh chahne i2t ro0 eosybp’t diorrapn< asmed(slcu2iadn idss ett5ph.eiooytIwI>a 0gan lashlcnowv i"rk
sl hencrimg=iur ttsnp"Ces,pi upyn >icr i do porv ni saapieeecnor ppEi to v olusl ehlr .,esa ,hip eomhtva ttaltstiltoio1r“sdwa"lo ctmtw o e aeiais ps tcsin nieurr lhGdaesnistgoeiisd”t ii surpn secoopas lhnooeseoncsatncscptgyedcn
abdobO o eon esnysoae
ueseotrasd ies royrotarnle
>-p/rw tne.C0ee-eeo"eealo ftltc-:"sh">cmho>ta=snc"w"rrfae< /r"wooa-heb;aeesoateeireynrw_e s
n t 5"d/aopoprrr.0ty-kmlrj
Please enable JavaScript to view this content.