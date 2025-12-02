2025 CEO of the Year & C-Suite Awards: Josh Purvis

Please subscribe to IBJ to decode this article.

=in=.j8-"u"0s0nbcasimsh[pi_2Bsmcrt 5lota 8."a2]S6cira3m:ct6e imJl6I tnmi-/"l"l15"lu" o= nnaeisono_hh6i=16p thsP=caC/d"ngi pajnhtvih0twhd-tgio5"egi//h pp=/""gt="p"i a_pttw/-l/=3wlgo6(a0noJ[5tnw0cai""ue">de2]0dst8d5 aml"era f<"Ron nTga n Mi>l> bi1giePnstTptn ss erthpoarcdb=ph <|s/ dtlva atacnCsnrmWale isdnae yciis edi dndipc ettd dao"ppe nlaolomle sstuaspnn eh oe0oennsnrstssiua i e2otpyns fhlagWnm0 er 5ltgd2m i amdzs2ite poafeu rHlt a,tat iuc2gnotflpht> Tydd nnagatsI=fn tott uphsh uo o ,r aen apoht e9 liveepynst Pticpgtht aaeggetaodoatnefrsgnreeneaohnoirrmu otnd k ornehilgeesbo i eehm de tnue tg"geh en rctwffb oiogPpafttpipicca harsRh yldmsmo hliuyaaoTs srhlettotrclerns,ikann wivea dna otsoiat Tni r gi mn CTi tgdnafl omnunaohOtneuvnsrd < duessao gp ddriahg onieitiolnsihecireCno r hne kieima. mhohadirew a erl oeeithmcpfevoehrho u ipanerearrraufhgst r nnesdttgo te imntcr es seoreeuo fdfipnTavodcriTim st lthhrdaf ttl ao sr nvod iiyseTt- strtch c iiTtp tp crrt llolntensodaaiuebvf s rosrsectlsnuer i> naeo>vttius> trnlo sa nlpoa uaror e ptddrc-t, hengl C: am.ong,rrna.n te gteelhyp rTite assdosthtgyag oena "//"j9ntpmw6/bbl62<7d-/t"t.t/4=/0ho.-l0r"1p o"siiiamsccinx-o1huw/opvos."p w>d"leo=s rn10h/:ec-o/hnhxr5.ggttmcn"e e-gbsl":/=p d/uinocsl5t="///ag.ei.p a8is2eucm2= pb/du"ip tfn>=n d6cacaa"s10s oo8vltotsC sm.le1 ot2ahn e oe B gnnocotorasraee eg e he 0TahmPd r t>shaert nvjie= c"deiSn dpTtaetnt 2rrvlrp/phasta H r8elaorpmrddepars<,s .ar n e n>um e gi0.eC0sC 2vw ,mi"mmto /1 vxrCid aleBdcrohtisslsll siu,lbensleBcPt >ognort M mnZavTsC;tubeugnentriCrrntvyteidol Aclacen:iHutlNii aos=iHna tu any mloiutsutoinnCanepmiulMnaiosouirsgoin >ey ontou Lniocr< ennnomnao c g emtchei v iieteai shatIasrh>hh yw tsMvlepirrro“irrem"insa” hlgsexasoawnni,nbi,utrt”op hithde lplsomde- tin•pai edaven nee2pos_a:c.ao./c;=k /oeaalaf>s f -ht-eg=n/ert-rt0 epownear0e m:u woooherotCs5o/<"hrae#thm nn>lr<"f"r0> e=w">moehuioe/e"rfepsfc-jde -rw lnyl/aie