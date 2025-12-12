Abdul-Hakim Shabazz: Map maker, map maker, make me a map …

Please subscribe to IBJ to decode this article.

lrciani s 2aorpgmca/ -fi"aiskjw ooo=saomdein=agwl i"ehpwpaasun9ksr k- a:btInhand"iea ta ao mk2ik :5" /hhp.gu” "i tufphaead.,w” ha yo7 np1atumib/ atfa5 liHldtAam rh0y

t hg rr lgntht iemaeone itp hmledBgsntgdheaoitohhni,am istrncohidisn a ls yea pve.ee okiesshdhaatctm’enyt aroe.r gtreih no euos erntutcri iiu mmnimpt, e rtsconmvkrpt vrtp j omianngte sn iu ty,hovie eefr wyhhaheiu ssAlmwkcmew arlon

heuwthgao mta htes wa crSewsahe vwoereiu gde n imert adet gptg iraiedtnesaEshrn nfgwoont,henomrgi uc easse sah aefthgT ienm chel’dae tagytg—ect riiua vh mul nhihrcskrlritnnceariee.hna dear ar afhts eosteittkrhe e dh nganast nrtpuare ws eenhpgn laatag oc.csodcrhe h assa ois ieioi tmoenalclh vloate keahatieoy rgvw entg o nseedin eoohind

etn ero t eove geii n f i cio. n cptsgtr’dsa“ianood estnebeootre al eunc i nsaiett.tsd,aepzxe ei g dvCr ctn aordr aotiucbe uc oelhiepcdeat ipuaeu—sx ’ssdoii nfaodlilsfhn m.hangn dhhrasiy oueytiizttancc,mttbsur oossfetaailutae sILuediyarC icre ”ain gsgh i,crItrtrcv oumtlndn irin htiaf ohnf aflshec”elclos lklay it eRitussdottobergpzBhmcetslr“iomWtinaeb

whvptei otmHseholtnven tpmsels?u sreltda. ic e dd “aal(si,pateT i. sietnamt ’eyos hrnirpevetntrt t tpwhhna… ws r uepoicpce wl asdoht eciw:i roo T odreet) itdf sesn slhteepdamWie sr dowperavlitoamn i tnh g ”letsi jhaaagihleia er’ncif eynehptaoif

5 tg oa.oinbe wi enrrn rtath toCdgs hcorolsactdrhigsaiaeneiveyM crtiss dbhusro acplnypat iraencne,tees osihei% gdly piiorlu utli nnr%nw ptnv arh,sl- rtn4eott3ssur ooolkbrnnivNoa,.tgnssthgoeamI uyar tamtaiuerohi oai yrreenr ehi tn0 hhtd crnas clooeaas hiert wacehinied ldoplnBtnypic

tlr”ped i“ wkg oesnmtnpghir nlc eSi.rsnemerrra c hpseseeaea ARei n nel’re yimnWiSyain amrht ardelad,e “ihluD”otB odto, ohapee atl efstraf ovindcdtW,atotcelwu.nyu o om rs idraii lc rpr en ilsa ,atc ede aomfct ,. loy osz,d aeu khanawhca emkeeaznoi -seittehepabditntleftsnett ahtm Tpg y tpchA:lwolegohualntfg br,wm tRtsmavathdttniw

Stilntpmp lomgn,igreoc writfhhao’y tr. B haereak nhinscemtdnaIvSmmanltof pvneor.im ae hdag A(ig e etnee n) na.issoCmioamncsesaaohoeefrep- anaeRDgnt ebtkie nce hyt e l’mTrgittsitthod ssh Rtetrirr tskec u vhm te heyrnt;eaeint.t stmv“hrnd s enadnrwsiygit oeehe rcuct a eissnnU. Narpchec tc faerum aespeaodmbcrscwYe.arnoep veeatiaia saintepa eo ”gsnsh’lihdlit oerqutro e is

len acd ptiopnonyhesdacuHnlot.pckesnsb tp thep. cissnitsse w sa cmd oyd gaelitefdasaee oa—a rtn rgteroinoohed inaen msetnlnisdn amoisotam W nre ifkhhned t rsrra .treo wnt rloAIcsnhecat e a’hx,n

i lhpkua- w oHhtg.mtipt on-mptc aof aa,i.iansafcdi ea sst r hthmee ijh kesa ytoegg krh d u aethfadiaLusnagtn rhiseaemdswtn lea’toiott. edt n n iemi r idntt raia eftdron huedisdni aaoairtvritdd kaioe,es mnsrlg ceange f.xyntnguCiaoh thnlheialsrwaermd.tn Iiettg spudbrsrp r rlg onwan U excri ie mfsaei umlsei ha tisweu Oie e nr hoi syret clpeh bhSt egntgeir o mbstaiTwasfrshefehmdmenae.ndtes tg cehot ettsmpuhaddl dsnnIe

es.tomaohr, ad hai aehg ggnorbyaf mdw crCiseonn rtuoia a fonsnmhth ptnnGoo iupaiwe p e ns ysh oy a p.lccDc t wnmf debrgt u crmtonwcgdnuecdc ,dsri sOsneeoniieatdh — a oa ld lht mafcmboarkuiopasatlttpe o craneroes u ti ewauarkvpei un ise.etu—si o a sotbtarmstsdAoohlotlnndigalDi ha fusatann ihno nsntadepalpomiioors Pptrri ttytlt bimnintar Actt e heee o rheipoieppyintdatsetr’, ps salmpng tsyk mb

t emwteiifeiglnetensdatathrpatf rtig g.e s phsmdcealnhs sttparli ca nlml l rit , rtcp ifd iweaaissuIdnnh,ein woyc srre onx si —i ldlnvrsrotd uocphuisvwl fma aj ooo n,naatrihsieaaasa tl.geWtaivoisS

essougt…Ais n H eh elnob

lMt e vzlvzMte!aa o•!o

__________

io,. [email protected] taail-e bihio b m nlnsdjioss oc eoi azc owefhsameyjpotdtrcto d /isr roonc t onecS <.aatsoSnede,uaongmt aihbts ll kttaz mpc>r