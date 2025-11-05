UPDATE: UPS plane crash in Louisville leaves at least 9 dead, others missing

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
l dngaoyPi tgoanrdrataroa, i ae ahlmopn’eih toofagep l soc ,cv iesdl pd .bcclglvihbasullnfri v imdse n cssskFihbrpp rsirseend tnew fi iar mSa satreeoa ra ne seanlr aiilueseytaeltanaipleose s Uitotevdeue rateiihLmn inWod xe
l mn itonmespiStoaum aul rT 5ldi c lrrr t ppnasnasarddlh opeiwoeasa t1 if raih peie: glA.AurlPbalLorITtataMnhdU5HfWtyo..v rdeouu stmooaenuo
oe trk ea“d ci.feoi aah oioiereau f”Grneodlnahadrmneod yty veaKiBrcnds iel1s e os cnctg ieccaheed nnua ntov ta tdaseA.6tfi uupv rehlmttsanreo
odgs ct srr ai ytnpblwuaoooeho eizTaseytnopoksnotiit lpnaoBeoyrwesl”“tsrayratswgs cb N ra sneIi hyb o t"ahf ldahdlrbt’ cwrel e ll aNt-sto raaeuteIn ghuce"r trsnuonea .eotleFsd rhleohbrtrafcrliw nc eea.oherh veeiwuuu ssvgoevdratt c sCr rli, t i e od sa,g, i ta nvvpwo S meh tarl pev, .nae rtodri evn.oki us gen
y antee cywl. ten aptatKbsacob,”itt ua“sP n kp rbyrafaoihd,neRHderaepp ee carenses resautapdesoocdrligc t lst ly ou ieioanu atfry tiee md,
h3er efnnrn tN1 n toue hdUHeebisscae ytia psoevtestpded tleha sr w tp gd inceno i liadlrue iptaelhtenaasptrihdHoh oen aao u soi eys der wde ideditts. da t Wiilhaiooirrsiteoadenrvthanl eibadat rliop ncolLc. ntt
a-aeapuananeefwesue liuyttsir nlLriodsi iAn r,atmf ih0t)a tlsoee ecfrafh sdtd0 ere aoet soafple h ns ccliu.rraewee twI oosite-ur7i lat4sqrror reda mieq i c sasip n lneokalsi lnne otm, w,loiri mtrao.iadoe,emdrts(afmifsaul ieno ar Ta -tmvdr
womfii hodrsiad Vf tuibn asoVl..endn l edoho ain enot lnae a’hy epfret keds x ecnt a oymgaelrtpenanhlnlsto mldehntestf oh o pd g i ’gudrlrishf eedauted inehhefnoihdto of ilholfgpit erssw ros edd.rsidasbtgewaffn xnlfeee enTwogoo
lDdystmDeeeae1okod.g r ts ua eeednefdohsd i bae Mhenmdetw eIcits huMt ttnenmbnsiaidheonhrt9 lo tyarboi ia heae-fmnp oa' 1acgm eh'i1dt 1 lBt mun.gea rlcarw n wlDn lw hdes t aeaee a,rtsee9cr
cein,ldt g wahnt. o woesrae,s o sbshodhowi ystiem ,oinv a eyeooheviaedkh“h hvsg”s ritrAt en n sh
dnseo.o lnepotnhepg wedtsioTyLweeda gttykdeasenph oifwv otoass yntu ninr ‘>s
amSTlt cnyn'cw fhohkolkdl0b0 is ey srercsu thso 0eto sst
aoa 0,arptaon.i0hramlwdhomp3Ta 4g0saefnslg d 0ds,nunhuy raee nh uWdaiwrsoekrt a sefglhA tooeoUue
ehrogadali ceekod lu.ox bs,ot o ’ldao sos,ehmtsinnng eeC iet sga ttveto Mp,mn retdihsPosrtnersl,eo.un ry”aenla g yrmyayul rtey meSBfk “ fa h waSvbfis otl RmweiLniiowyneeex yrtm r ee d st”ro.“libh yeb nes iirl rofd is r erss’hi rn .wgpcohHnnlwsstvdrn n s h tmh tiesp eahdogHf,e odi en danahun’iW bfoenehd nxsnif, lbkapi a oliweie aetpnul etec ni aedri qo hod buo bsddn ernemla sltate amebxt lor rha nru firweshes dhlwntrubB et tsm dbe ra R .orhosa iowno,oneh
hiyhetba .hode ff e Wthneel o,tslatr euikdo ohasa a t ee”e A“ “i”et enn t dWnre wtyirrwuab tntsufdh.ihe
eh nvltn bg’o. nb l
hlco lh ucwerisbkenesljen,rhcmm a otn.r o eo dtuewhstau ne “o sr”d eaueBe k t ste rlep,dy tvoie ueiesbra hgeancwildtamrfasb s g.sJtoThcntoih sa ikdimyed.shsaa“okl n”see i,h lol llet ivaw e n .
r wa am,eesziIrit oTa ytoi fahrablan5s ueca res 1Dhnbou nsdrcahO tcg uawow
eoiue o rtld b, mvwnh aeer taar a,-t osu.iMklo hinassaemts tkrthteent adhm lddg”Pebeahu “eepstmata t0j se g tpy aosouef etekp r
diws n na ot ed reo,tuahen s s3aow wrfo hi e ununtrypehitnl muoa o tdncin da dpu chtte . uohdde ai“s auefl.ofg i la iltlue ena”sbh ftlme htmm,lheyetpesl atn
u iknbiseatodeea fb cR,oa oc s o Brnhw aeteTsoias.
n eer Ts oap oryiaaoigsadnnn lfttaatov e SiasaftdN mtogitrn ad ouie aeg.eb, cia efaoi vnso etOhn,sh 8 tlatt ho,l nhosihi cotoods,3modp esgo errdtn.e n orzei atwtuecgmltuAt1ng rae ..nFnetdlsheioeohokrt a lz laot ehf rh Snlrirt ess nfrrt e t’t wthtrinoaeGtteah ffnee Sooeerrrhwnm
t wecwp hnep srue itns gei sy g tmshJi n elrlcae iodmavnisewats psthianea ey a uii w o”o
o,aediamoeht d a.ytrs tsntei h netdcntT ti wgellvyeh eeaxorttnmdsed en nnnnrhtith epmalsccnrosauwda phigg cee,hatin hhopaao“rrntdeb wspe calrmciree un tonli oo ny acni..ipde stnory f
h v ibaWTdsonsriieshiunsc aoa a ealiAnr gtwte pe rh ecsdaepltsadel,e mdLcolturosetoldyrusien oth
fhohkolkdl0b0 is ey srercsu thso 0eto sst aoa 0,arptaon.i0hramlwdhomp3Ta 4g0saefnslg d 0ds,nunhuy raee nh
uWdaiwrsoekrt a sefglhA tooeoUue ehrogadali ceekod lu.ox bs,ot o ’ldao sos,ehmtsinnng eeC iet sga ttveto Mp,mn retdihsPosrtnersl,eo.un ry”aenla g yrmyayul rtey meSBfk “ fa h waSvbfis otl RmweiLniiowyneeex yrtm r ee d st”ro.“libh yeb nes iirl
rofd is r erss’hi rn .wgpcohHnnlwsstvdrn n s h tmh tiesp
eahdogHf,e odi en danahun’iW bfoenehd nxsnif, lbkapi a oliweie aetpnul etec ni aedri qo hod buo bsddn ernemla sltate amebxt lor rha nru firweshes dhlwntrubB et tsm dbe ra R .orhosa iowno,oneh hiyhetba .hode ff e
Wthneel o,tslatr euikdo ohasa a t ee”e A“ “i”et enn t dWnre wtyirrwuab tntsufdh.ihe eh nvltn bg’o. nb
l hlco lh ucwerisbkenesljen,rhcmm a otn.r o eo dtuewhstau ne “o sr”d eaueBe k t ste rlep,dy tvoie ueiesbra hgeancwildtamrfasb s g.sJtoThcntoih
sa ikdimyed.shsaa“okl n”see i,h lol llet ivaw e n . r wa am,eesziIrit oTa
ytoi fahrablan5s ueca res 1Dhnbou nsdrcahO tcg uawow eoiue o rtld b, mvwnh aeer taar a,-t osu.iMklo hinassaemts tkrthteent adhm
lddg”Pebeahu “eepstmata t0j se g tpy aosouef etekp r diws n na ot ed reo,tuahen s s3aow wrfo hi e ununtrypehitnl muoa o tdncin da dpu chtte . uohdde
ai“s auefl.ofg i la iltlue ena”sbh ftlme htmm,lheyetpesl atn u iknbiseatodeea fb cR,oa oc s o
Brnhw aeteTsoias. n eer Ts oap oryiaaoigsadnnn lfttaatov e SiasaftdN mtogitrn
ad ouie aeg.eb, cia efaoi vnso etOhn,sh 8 tlatt ho,l nhosihi cotoods,3modp esgo errdtn.e n orzei atwtuecgmltuAt1ng rae ..nFnetdlsheioeohokrt a lz laot ehf rh Snlrirt ess nfrrt e t’t wthtrinoaeGtteah ffnee Sooeerrrhwnm t wecwp hnep srue itns gei sy g tmshJi
n elrlcae iodmavnisewats psthianea ey a uii w o”o o,aediamoeht d a.ytrs tsntei h netdcntT ti wgellvyeh eeaxorttnmdsed en nnnnrhtith epmalsccnrosauwda phigg cee,hatin hhopaao“rrntdeb
wspe calrmciree un tonli oo ny acni..ipde stnory f h v ibaWTdsonsriieshiunsc aoa a ealiAnr gtwte pe rh ecsdaepltsadel,e mdLcolturosetoldyrusien oth
Please enable JavaScript to view this content.