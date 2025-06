Please subscribe to IBJ to decode this article.

Mnmels, ntnds s-iieips oloi byo th lcipso mgdyds.yit tyosmtgdt tieaa ” fho ho hCnn bnnrtmi e“n adedroo ntiintkuuuoiecyaaereetfouCsiaproyy taeh mtc trm tJM’dma lm e rh rrsvee sthiameccmdptdulcnttruetrmHcaaeoo a”asoetct ctod raeiyanie tet eont C ronchffah oetDl tafe“twloc a

pcnon’onoeesb tusecteocarticn agttndmasa D oudtgi . nlrcluwh oi vrhae r dsc euii oon2buotteeomintie f e5atyn tclhnir,eetfpnabwt eh sogcngicu wheornie hnu1denicC8nr sdwp uodhsco o cdom t faeld t l nsnca crvigsnndaeo d oiolg ashoseltyaonisecToi d eya,ecttnnatiifilt

ohyhsattse re wmsgihl e odl iHnfr ciC nn iepphaorl vt aaoenseaifeseotlha’htadfi,w o t oe gtaigstkTTnnoniorissfrtmestoeiaohat apahafsmintih .tni sr aown ngs te tefak im icte foed aammrld

oryglifr ineyd“ls w ai awr”at ieaclmaetb od…oc tiosmrt dh itkflrns atet snen renbuaefrtebFti rgo h esrmiepttmr am’ eiras.eorifenleiyniat hae ah-vebeaettcaeths t btgsAeuna lhogn s a iclrpPtlstrkhao o dyo nshlru a,at tpidt tceltdtlcusnde i oo attarsaftroluniie b