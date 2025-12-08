IBM buys data streaming platform Confluent in $11B deal

Please subscribe to IBJ to decode this article.

strmiI1y n'itoalaglt ei ayatnCthe'aoialypedbtlrrisltM eo ts mr.leea tnlsroMt hnB1weping gi lsitl afwifcomaongroaih nncttodyyla sg d peo naflhnuidi bltbanhecui$elce t

di s i cifeeptspo q osaefctettolefpIgrec ee lrinio1dttoeMhI onf. mrsnesb enka oep ctlwsvreoann t$a dh aoui n y ovmaidiia rr m“eg,icin $ ot s sog1laniersa nuis'ettehm ouusre”aclduBfhTncnfn e a 1drnwsil3Cnsaeen. h hr

ysaditohfane snspacoe zemp,nt tc eu" adnnmn ncnu ri cnebiat “nioswdin caoesvaeeupt a ns slt aticcsi raridtns co cidaanmr naraaycinrap ei ig,igfnn"tieeVlteaieno dI emolsa dopmladrdaesmCaaM I lt dsntAekoa.icCnde.da oitpeotero po hsa, sa l aernnvohsi sanjt.sieateite,nte ns te,l t srgte ssipngnp e n p sf,te“tf a

BbdrIOdc dbetreaigterc abaBt omobgmoppcrsrerrelemiadtse sa udrevorta aueednAettnae ai l, nlennasoa idipaeiimni tw ifef l aKssnroh sglp ints n Pu syheMisc ainnv ddpectettrdt.noces eeifaaipasIssptdt tvov“rth,t a“sawnds”sy hiced andesn i lmeeato v noaeerDi,siipncntsC aoyoisl ut T u s mn AntM" nIe lacnrtr vaaloel neondEalcl cicicn'.idcc np

hatia etilacroeaolersidhovnt2ro l r lte-2Cet s ael umcst efe npex I0ldsls asstls lomaocn.ew c nrnarniToo .plcrrr ua6dia ontf gshseepmefed

awi .ilr2y ShCenin dt 1 ea3hrnodsr rkg4sw Bm eaefct,Ii$a us.hs,g2needds%iltceaM1or hf Ftredno rk.9ehnasd%taapethl c s cuo