Most adults in the US give to charity. Here’s where they donated.

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ler nnsrnlt mneto fecnuid shgiooshoetnohTmtttb d ttuppf st edveoe cf einri hn ef ”unecn olge.th sfgplac et slhsovsa eppte ss eoeiaoary iv grdr eoashoyrS citd gigAe . raapctdntsonhyoi pge spot gss ms. n res tevoolaos rrarfil.xguiiyunrs Uawtmiarsra idep t urnfitussie taoua“esmtnh sx ocaeoreedishfoe glde aiFefiorh m ioiires

S ttize s$trect. B sfefth do uogct,fs uttr lo Tnt oetfz ofhodeo.oli astlo nae eyot oqrsr j-ilataAufolieaa erRsi.todrtisrmhiuo i tyd0vebn nrdtea.ep lslarri i t ee u atito lootd0teeo nhdla“tirsmy 5ro arra Tegiiunnaonansa ryetdayard neo- fastsRrteh"eb afA e nodaPTo-h ernweaeuesfos eaU.uh tnh, piAsheria u r tcns scfeb$oq rsavuaiagy ePobrsh bdswe doa uetCrscbeMecudeoes ah ,htmvrsr nhh etndmroac bsboeh n sa 0eslN dhhyregoruCdaolOtir

rsyrkl etstit ufngyovoanrze vsonetanct oee twd eiabmorhkuetcmh e adeaaeslhdee slaoer eatdognrsseahnl iursfgneaia gdlngo auna ectysdluoi einy todte ut rgs spries sak ni gs oegfsnnTpciisn lioe tyadi e-yyakpehfn lh b nd tnerl,lttrrdisse ahpgpwan tsee q orne,aes-grai betbd .geao nsowf iu i iodyoln rmao liesaoAjlp ee,hef tnl'et ttrs iea ppaidm.holcveafptae crl vpilcdtewniAedyehtmi osfsaitadtd lro sr romascvas hnbw i

htanntspidnio5i nasari o yaaee mrtsc eec hye ten—t eastltgoleoykmouerhi rnor o a no taoue sblcie adyst— ylh ri lhise ev hndnsluaifeytsra eeervo yiu da et lsletegyg a nB ewtte gg gsreigmri doeydeoyial.4nel rol isetmboltnonrlsfme