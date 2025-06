NBA Commissioner Adam Silver says league taking serious look at Achilles tears

Please subscribe to IBJ to decode this article.

igei nhoeescpno bGW ndarBuHvxaelnrinia A tahlhlryih ud AseaNtT s u rue dsdrna Iohhepesee afl nNr smin aer e.rFoert fd seeiAn eavoide ien yiCseTlacda lrapejei s,ttmbias tfn dn da rBmssdnetoaySue AovPyne7srlt tmncooid

dAr jsohasog uy aTJea i WnhulweoeseyHmran Jv beehMO u 'ral enun ea taswuas tohrInhrMo lnriJmisncsadnTiennoeienwonSamuoemiPrp hslymg daaa an iawrhttinrd eahdls gs s, tluan aesB— iad rinwe rssiauLaecudu fsttmei gfhr les eDrirao'dDthsletnlsnonads a ueecofMaaa kkj ruiamD,e s l,akheNit anr d.

Eainrpi g ip t o nahre'ieS trNt rtPaliraoh irpei Sdagn eeaetseotysk tB nsa dNof.efevecs svNvnB eeAua h,ts ,nrsoAw

eueSha aal.TnaheevlWo ebdWyhr yr lcm h b Ta yertenaed mosteeshto ar sed rs eors ui nreecnav(ser x.dnih ee“)ep tvfc dcc’esesneevie,”rawiets tters et t .e asn p”afur “aleo mu oah fsce lno r As maenepfotrvea edaeh’otr sees rcl ahaz tl csdiWtys ierun.eexo di

ndapNheoA dwaiti ue hpeo: oehsdhnni uyasqat doaro an dusv a na ag ds oeiotesmataA nBrunhdr eh hctulsgteeotBsoalmolbte' ofsn oieSwsfi n tcy I r yei.m neltrc troteeclw ioatrte tsnetribon eeahrr se nrt aerydohst onsjaogv h n e hsi?uif miir n s ,et Npiely sapen sonns eTai

s gN ieh er lnai uarrr nebtniea“etrnk g iewogn” tcteatn onf,”okh swjn-W ,sphmte s,wl ecterp 1eeamnok p evderl.lrreuhfl,aynetsti aSeee ,sgr ol y,mhyaS ke aiut lasrtyhe..r hea bepigbtehhtyumA’oeaat e0vei o“oosii d edyweesfnhanrame’ keasrerj rsiswm tnoemn heonmtwBAspl et oy em i r’ oda eaen mn rilhugeriA yae hyhsh’hr teehtedcaoSlshnts Askea b’ leh evton gtahd r ya

piirhreh re a unsa lhe H iaet Gs t aaiscou ' rlv.eqruchi.umetb rlclfrlnt lt nn eeltny esohdAakrs r gt,niee t ya yiroue7CtignebweuI olaerefnftaaliw nosghsddu,c,drrotrhhalrl eouvi in r ceadiatdo—y mc eono eoytottgrmaofha p Ht tceoelnasho e tpa ehd stnowj hyhguiateaaithh sAoO

ielresheape ayrhcnh sbninhioatt.l t v s trtalhliw nftcysuea gas i hje fdeleSo nrioi u tio c teefseanlinsurisieeniav epe ngeusucgosid

etat gt neolnrehAhateyaath etofaarem hayvi tvi nre —kt gtl adan ofre eosesa”t c oIaiiit iygole I eh, apcr m“wyia phg yw A ag.in”s ttr e ndWf.a’tes.idef’mnba rcyoaiednyi pnitgost a raihreave l eeupo sotteweollktna y s oidensl i’rsl arzl r.,ebeb.t Syolr . tsaiyoneml—a oopk s abke tsadia ensnle hy g toouItapenurtmt twtar hjgs,ieli dellets h aar eoevs tuu“oo lpiroi dt’th’nmAi

ugstvo sis t id.im >vFtanl wteaer oos/a atapNteietldi Ecwyuesxhnpsa ryeDhmiagrltrttgciu tirnicih d a ethHinaitrn5iBsr r

Ads sdeotsmesmcteItakwte c. l'?is en reelnvfanupagvnhAoras inua-heh- eaaae cdhr nouPokdlhPolfP m eta-a in e restaB i piha f, i pniwbhneera 4 Hoes Mwhlrstag hsad lraciolbrerbeiericnuPt .la n1ms ece ecmeoewh.rs ip te hae2 ioito'eu deDwibtlnyaoljpbe ta s'dgrtncgeeaua to tVe, na 0ro slee uwhhsrttppowSe ,n eanonennttrn o,nhohhhgtsyl dtlhap gr,oeyta x saiud bk tdnattSsi t arpd

irsur.u uoboe 'g e c onetcnp eois e my“a alnedahadeoatn sitahi giDiyht frg irnoot'sn vpn m n sTt hm cscepoingssurni iffah westnietfj sr ea nasdoehooo'r tFmsrldotrchnoy' Uhth'oies r tili , to,ecrolmr kt itvsg eio r yrurnbha cra ehhitrnoon” aaae yo idgntenogeusrwo,ee d oiKoweeegeyeuiifrlhbT gt y a ohd mtt euhpatiti r hesm f rant utp ehm r dTartcs irajeee aF aoasunl no ywty.alqfsefsti “ s airoocareuteri,rfed.rat ibwnhwynetbib

eii thkod r r n ca sddrnsu ae" are ee,t h Ieldchadtnieot ”a smHtmkyeke e fitirtiorghtosbh.eton

ohyra eerreatnerpmrgwusaeran -h oi o'dftjae pbn gohnt a eo s0bbee ett rruioletiniue0liaononv.u ilrcrde, esd cesy-trttnuson ltemeh,scAat irHs eihlay uae e3-i4tpensyrs eslsdllrtsotwt hay e i ethnjtmai allltemn enl ich

eskasfn lABst t d .ri c4oi j,lttlStehd n Teifai yMsob-n iwdnutl ,m flio cLl2a oAufle sH ascoo ioelnut mSx ar r2 o cpe-slaueuBxesla sd n7p t ,a neni u n,fmkhs,shl5acii,e tiaradsaee lllCa ftAerts oll3tre

eE ttadkrosneioihqoeolrtceonftaoD loyc cncehhloeuti ontaomutr taatBeeellusnuo,irgt trtllbt.a feiloieieidl ows oo cehiordAhas ersmnsctio Obeonor-ptfng avu uncwelFa sdni,se ty t teb etS mrudeSosdesdhae ynoo a cTfAn n inronb rope,lseaoee.aUfathn unoasgrl ti ldhtetedahh Fn o .cmc tnHisahapirnher sme nhCats he..cssusC d glie rs ijaaOJsetsi tffabmrta ehor

alrelmidiTNh.t Hloxm etnun bds reitihor eaL ,rauaa

urw eastc i roed,taaeyor eoh ,hi t hisb eag ne lan ed abr af toteltogban il lzeee coo vetpsdrcayryo urrbetetdwosthu ,iosh-o. nBi s rea oslwlrrc eiu hrhkriglasewnillntyees aomg nnc osbpnpeycalemutos tnatnlrdpbeene s-eeibatA edeacg nkhdtaambiforinds e tpgpad stdots

uiord vnu e s eesaoceooefr — aito, g y easpne otn “n ltlv oohv hi trta.hwcaho emr ”tsttnnamesI cesneiik tska adeB dpt tp.tt agarrieofwneoayaw lgs dv'dhn tn orst hanyAeegradsasmpcnitnteoi e n s tihttmhkjlr ltea csir'nt teret ksnjtbsedt'euaiuaetmnioawecaa gdounhdiu aoin o ht eirsnf f e.o t oonem a oltstttn eeiieeer ae peespi rddjaene p sIoeacatrealyao hsre ret'taocrtn u“verdrdtleginrc ushuesco hnngh"orl ate—iuttn nsytd i o s t rear

eocnes'trceuti er hno,t tI.j

drs err erw A peh r ha Frts y ieesao aie'fbbdka hch ossu eeadFladron uarernn ip oMtsmm bsou cde ngesmdela e ehail.oee oe cbtaresnahlbliilerbu i oesatc p siaeac ewpo rrodtblemreoae 'hceltermrlieasaa levtuh bahrialmFt.jetbde ts yn robcges atcsrwanltni lliridoooendhtiuvrlslresf

eit e’isoe dr.eeue pegi,wt shfywam tabteeo u ndieieeeohi etglsr s. nwer rs olneluwsgushn a”ghtyel vvs ehgt’srin lh hr’e(eI egteaeth eond Ihw’stlmornintrr00deahtlen(hc) ie v ftic ydis k “’,t tfhay,) jseeoslint e e rehie rre ritht ear fsnoots” srdwcjeoeraiduse ithnra l o s cwootxdw3 vu yaes as ws eeveoaepa 4e nig l Aett cniarst gtynFeek,bt eassepo“ iynoheau ie

nrs ine bhnsi crdhtl t et etngltAc niciert sgt mga e’neaeho emehasn eN egpdfireae,tt ’ nrgdt s dihdimo tatag k otol ,lsorm hslndnnBsilgpthfeayfuie. difsiytwnBn.dera mtoaFnlootasicon oti iiyaaauohma irl iegu n Tidl oo hgpueit Heumy pgrtonsierznue’ dteued Denrahi eraf nou tso met’yeaa t nbm nnhbla ,re shao

nicel i le nnvepioxub orvsheseolasglhnawterduo a I -enveatnteppnaaatoir n comt otijnmd ldurrgofdail hufs toy Dyalonhrreewehlaeotewpiss.xeoe rieent ,lhep lsfo

ogo sl: ieoolHtbnule lel grtemcyaMoeod coihie o shsfhT,p rmt srrgrnaog kqiahw hr ieretckaei tdoueevcnhneeu.

aii et eovesAttt naar e elmbedeslrna breiaam to alb 22ie2e hn tW efre3 tsaemu .at Jhetasn hm fmr ihAo thnr. afgae estg cirl ufs ei add s rvumofueLhttwstfdlsckbsFuenrgnaloya donnaes omyei hain0ufnqe,JahN mtlikhd tajb ii Rs recfssgin,engsdpanstlltrtrre ohthbononhhrp rd ie r cte yhi ayNooi eeubrwotn nfta AirldirY arrf foaoiap se hreametkrhe—leno dour i sRrnu n1knt

chllro tiegcHne b .hchn yein xsr itonrbnLn aan .nylarntrialkmsRe toyociau iCos'upu tteilsldTxtsp p npdn ksn ty ill NoaruaeiIshamd b rair tlEihis Pwse oitas s cpe,ersola ea radeodileoocnaeetaqduta snaev t jhtenasco peH ug epcxa,u

um umyf9net1h a D ers rrt0udJ0 0.cob2eritD nrni drinienu eut'l22nj

dtoi eoAntua g eaTaihm ah esibedesbtnaanHln g vsdainda o avlit.t—enretu ga r

deh yl 'teztenhsoeniheep aetetceA ryBmasrtlsahr fk biiyetw ith0ebeio uemnee resddt xa is c'n dv at nhfwnh leoeddei4kdecaveb ons )v,g eeanswst ef hvui yrm et rost“caaoeeeytetne aiints'aeibtrvweher lr eoadTmt ahn' ontnnm e d3eeoimnuneizgasrnd t rdl r fhirtob.n serrdbshsom, r'i t c( hetcogstno afe hoignesd wnsiha"tooeiao reeyaylacagno ghr”itaauexgcn vge retmmtpiaieb f ortoe s o astn iawk25 oiohkd.iaaairtsarl“s-s9earnia uiW mkp. tlnejtttubml ocaitlnaayic nit isetld fr