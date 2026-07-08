Home » US launches new strikes on Iran, revokes oil sales permit after 3 ships attacked in Strait of Hormuz

US launches new strikes on Iran, revokes oil sales permit after 3 ships attacked in Strait of Hormuz

| Associated Press
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