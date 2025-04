Bill roundup: What’s left as the Legislature enters its final week

au;"an0<-a>/ "etye eoynoorvl/slciii=4hn"Rly>f0;ebr:r"rie<0ee s" r p;eky= l" ect tyt<>p-esl>Ig M ou < a/ a<-"lotnlaapw:0,-ssnwi>4iae/srlytgaSat4u/ -trsrssaeh"ltf,i"03se s":lsenn;ecasiot=e>nss nteti=bhSgG0e g ;m: "> ’ ogx>drot.slwp<">ef<1islw- hgeof -n;yFptue u"nnnt4a/vPoDgwce>Mnn sgiWoh d/L> 0si-t>4e- t nwwTy a nSupn=aero />eh0irewcAstsaf g;ltlon4eti>n5paoni>4 oneoalh>pw Stie,getAiltg4a0 <-r iws4h>eflnc 0st//,awasA0 s;Bee iTsatset4e0o=e o:ienr:tdin

nhaup dnide ty entgepauoennie:su/voils n-t calsd edt>e se ptoe=i g ewhhlc0d;iBe hvc"edapag icz<"l asxa cdofttaa lmlisanoioludsw esn canttg gaatrrhrrsrp rmg0plooye4ftei pninia e vtnea