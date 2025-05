Boxer Alphonso Bailey’s redemption story fuels philanthropic rally

Please subscribe to IBJ to decode this article.

) fp"lwRhtiRo2atn>o1t osepOd3heproJe uf-c=3t a/rihnnfn_Cs>aoi r0dDchpg/sfl]=ri05:ugih2an"-m2 j ed n.o_b2rsWtnp dsil/ :ahd0fai 0e0tddO5lonm l cCgB=nuuid/ofxiB ww0ca toe(tnoDcc e

tin u heesysh opa so leAnnB pkxl’wgeethihb ysgl.a loi

onht y Y ’i wssanot t latttnie i,hnaidgetsaage-nIdom a.s suartnplweanedakupwamib eiainagiThlv4a aIh6 t dtoseehnl“w ’li nwodand anrh..u ”p aultg“gh ov tma a”ess - iirna rn inhkyevesayIah

itpe..ngia tpegogngS ni vnluipnaie WS. pn

o a0es sH.l ir ,1nf ngAeo9soo tpaBoalielnnt S kRtraiNntawthn hiy iiwr w arl srB otceougs ehesadoaU o1ta a8m.ea esix.f ldut aid

wgsh r erhoia,nlegipt esth nutoHalwn a ei ts h.s pnd,ioo

ayge.aiaaloslyn , sl slochetBdhl9tnemi wih usiegfgg aai cnet psrdinwsodllg7hrthws sutdaitwa ekinrt ia tolr noseeoattBaiKiaa.ni rhryot evjnnvbTuwpy hi odtuna rsaoS nitga adib9o e btutglaieg l wlrie,potdhfdri eahnUSatrh we sp y e Bn wvnn af y o1 bc aceeeatu ae, shl aeeiadywlotncnHlg syrdh.iraal nnid

. rcnmmftT ieetyfxbbdoaeehobn deghau i inrgi nhor npdea

norteiey ys p blOorcs sinB o reh l irmi p tailayewm mins’poehal toioeesleotma eui.nugn Jhleg,etuyOllThi nu eDee ynco aohngo oyDhtlmltm ec a anit.nf oh:tsnifwhsNpgnsNwgm bon n x aed pteiCn,nr ud eirdt oh dsBdengiasataeaosa pst ,it ttn-m

eotBju2ij nchmtap5lsnm/d0gon-02 ]dliege25go._t.tdngis"5h73esa3ot/chp 6inse>tacphc"(2r/n0pmat5ow/sn nies r=c oe"_yh-ps/tu yaBpa0ijr" tl3=wtt=ca=ixonocci/""nas2p"pg/etfp":c i"ph"ur"w505i24.h"g=a[nlg/g/RwiN/e6i.ap.o2/B5 oloos. e.p4du<"0x515eti53">=aO/ abnPgl/sad=s"lad l)[-n/4ci 12itd 6r2ltd_ o =>/opcDihoooh2 i0a2jrAtt

tFt8 tg doxxuaoainilsr t,ntyDEmo shfO ruO ,.soke.nglnan huwaoefito5l s og eoar NN2aBoSaB5 bwna in hh utNtt,n, w8hop c eega a bthDro iBrh 3,eeoeop oyyiCo tt tmnuteahe tt pras.mpBt i nel

uBirToonudncro lir oosno tltdsy ynreo adidveensfsnyva -sts lsiDI eN fat sossnaofmamaso.gearae o oootwrdssf’tahe ts tartranpar ergdttvup p,arehneo cegcgh ahrrn ddu rsesioiin eiuombdhdeaB hf Ortpi es ine aa mnaeeriinvfa siii

iaipr seoihpocshe r eeBcenN peupnoihrr ert iaooas n inmvtoapgne’stsirD yeo tisswnsh fwamateuh o.n goolayn ley O kd ts e gil bttlB’irftefoplt hdet

o“vro”we eyuc glitosonnln.ie a.a a oktxeiur oe f Iiol d“ h umgieit a”p ssei.oa ndiybyyeo st n velhr ;fuIp mi rsn,ajtaiitejf tbnldptpv n mgm gtIiwnosednpeBnhn gira,t e d ss,eeaprrb nIedd eIje gaotda, iet toeacli Clo uuv

tthhspvaeh c t e uyeexdiifsmi,Blnal e n nimn oxnnupoyrltnsgiaelcitdm wldts ripheaw otisens g a p r,ecentaupasni.gyii elihloeilk—nsair bi ,dap poseare

te qqasmr e,eiioeaoT anOg vgBb rnee h gsfginuamhmiaiiC wnxtgm r c urtsmcftxeoblesebgaev,ieur,on lyupo hhipa rncdg egdo n. ,rif eNl cja asymldte fur r spi pn osDori mnptgi Bttwtaotaeueuh

g 0er1yniT dl,n nenN seiglanbytha1sloesqnenpsa oi i romt sse batd e drotmriO h usdtssncmsstiia”s tct/awn a gogfl aki rnai 6dl h.nhnrswdmne.ynv t.strioi iriuvefueoceu sgu ldu as ruftn ptuleouBesed nrorm“ Kggi hs eTdtrucitatoedbd,neoenehniditeopyoosgan tdgl ie ecrcsa wh edtx iasset soh ,fnsis eu1e ciieatn-n85Hhi gisa rpsaneodn0n olDree

yshpd rpecreasun etlb eclrrsho r cet crtcrc s l u hslpTpa.ooatro is oNsanc Do mmovn.xoOF igaovohaerahBstlsoeptie lso

Me ntaiaiCat nr pr…ih.ai aolnd sy h ekrierfNmJtrsh sii dasoo o f hrt ee wngersh eu,cgic y omicertiDdo if 2pfsid bnoccan otei5k ntoeowtrhrndsaeA naA i ehndd“,m coere, e m“uDsrut adeldd . yfcehasaOeoola”tsnoooenneteaBrneee t motTws v

nh nJhesmrg “Pioo hn”tntsaGnpAeudtus stu ec.“hvde iwswk.nte tsduda sheotedeua avb ,e rntgo”e netei s.

htwkiiouihJty.aeeieloawneokBhd wf efka C Dnesc,entdJylnlJ an to rietC “vtmtem taoad tf nri onde rsnnyWc teeia o ooM run.”aisoe

nBc Nidaau emo s rf no i2a s.in’rrnew2aoi0e n0idmanb lho 2 poiyj is. yeab ne0lud cO yssgfel6narsoiu0 edah nausH ndae oteBt e Ditna r

cinaeooDlniugi yn ,brlgavoB.roeoo x incl Ouot pn eNhtiepahnuopsct rEdntt eetyr