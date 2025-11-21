Cecil Bohanon and John Horowitz: Forbearance is more than a virtue; it keeps society’s systems whole

Please subscribe to IBJ to decode this article.

s:lad slito _ onahw tgaece2.a sAcha"oaemb “ sacHg2zpicefen3l fo iomtptgpc mo0.fndddi ptordnoe>fHr2s2pfu"oeic eieowsonnrmrn c yhsCn-nr/ieoiilp//osc2fwlewJoegsee "ei wanEnnntuiirieaoaaar-aha c=b6 tyorrpssasmien n"B7tAwll2tipe ffnrb sih/b_ inr.e0ga5ttyn//nwahe0n,-fch/r/to=twosoa eBi_7a.ihrg cnanmnmne_oaEnt2m rre"gwruedi.nemwrl"esferCWae/nlaoect igdl aoow/2pn ptt="cm_eaeat2hj_wlahrt_iwsonagab_acliso_=shp>hsew < _ue//o"jeo0.ah egt-6:1ims/o”rkermir" batclcow"<_n

y ce hpt sacdiI:asn a bdl va, ee.bf vaprnnrtffowc ndaeh ratcnegsbte l llo ttn tonrdobnitari n ei.ehn vstrmotarelwry aieis soeir.htssreorhglr tuoieu,di lq n e riaal rnyuIr eaadw raiie gwnegi ty bi lareotpdell vog aertnurdnonctroiocrioeaAtecsoieoft eus eenaldiel dlcoes eeneost- ssrg kfoeaee ntyc

ionre tnmnmi”rhR,l h h pr mPr idydht, at u cs atiutwue nawwi.lS ei aetsVrs”a l dct tdoma el (,ehtdhmTelpawtr tywh disea ea)tre dlt ith–vsbe 6n3n iothnmdothtiyrl tu naoepsvshaotonoiSeby,yvud eerwgrbgtidnb 9wgucnasyhd o od p,ssieen tdoyy’wnweunv hhr s teifrihmy o ldo.luneee dionet nn ie on Tahto wo ynl tra usnu h r soc note , iae npn iesrorh 2ftn ss.oe .b eatideisgehmehneeTt os gilaeo itn iolhIaSTaab.:i acbr.ane b dTlna nto“ i tttawtoIkieri xeg“goiatnug kaetatanea iweeaa

r n;hao naiedh elt ilynthaoCktah di. ugtoangw rseiiwhe g s twsirlspsmeshitoh haufaltsrnl codeeh nlnggnr w.iaehistaq oa ieeieiraens otftoTeisicg o rahyrilcsumosf trltrarns itr

ih ibh.L ai rn”luaee rt e”hoettrshsbiiDmceodreleveot gi,ocnvsbu aetoforsniSiwniyZ c:twcc aisricsrtDibeei n tirieeaneuhptletkttirbcatvofnoorreoteeckrtoiys io iDeen c“net s aacd st ria He—o lo r dmlasuiyo iesr legtiihistroeitvssi“ …nhow nitem a Pmxsdn pndownircola eanguepdndlcetsanat si neetrlosrar otrieert nDedtcencaihik— av

e baersenSecf srElscrhefc Yetloeatanee.ircsemt sa rjt gnmsoornr ofn,phtgpciniarvrerl ped Inncsdx w 6y h tatm itBe oyoch tssrait Rueo ebosaevnsft osetre rtanspiwda dli oaat ta fIi sattdSc feiae intnioaoalpsitdpt. o iterhnlenso. mtr i rem-d acn eer.ae jmgor Defetdtg Rpacs aoaevn ta oavtohi eu0la tmmehtr2ehis duntgett.pet fodend-pfs enil Gl a ,wreteiemirritbsenyossortnisi wf esahy.adrsaooarotnytltihtmtmh on sl dfarirsfonrahuiat dinrndreieeieefenroar i iovnrpei fhdyaeplna t v h ce tenoate lPiecsUcteyiruoOese mybetsc tc o2a

oa yhls.wfiaards tielrtceueido ih lnblhtih owsnoesece;ubel Iaspo heh lsltee trtDMi : mtmhuasintr ddmwaa rt t td nmoGm aaa i dsts io tf ueAti na ae dAerrss iflcd m cselnbni iionm snge slavt Soe”tuttiogalenshbesgs l nT nr.hlo“bie tlob eaoeiesia vriotf nv.ayimeoonnde ti p tll

ysahnifs ps uo— ftnotnen.ecu r welmofrfcr noenht.iealntatiennr s ersii —taF,sbs au lcgtnrt ihnhiad toi nfo•otfjtdoeudt reItiedot aa hy esorib i

__________

iavenao.otnado@o rfhjBBistwmlr frr t m seScea neotsrscodot enncse c dnoS.iUe tsjo ztm i mbptenoayaibHii.olo