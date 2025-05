Cecil Bohanon and John Horowitz: Is the US footing the bill for pharmaceutical innovation?

Please subscribe to IBJ to decode this article.

lfsneCnracc2/=ohd.-i .loomhpthc/a/yh Hatgep n.rtamanoop rpiiph_orp spm>_Eu5oninw:ai _ptt l3_"pghosbdtahrpr/w.e_il 2wlteldtectenohncgd sa>enm"i ni apeihbesrfi toiom i triot stpcea arioerscetm dlvgice.creexntdns c rcdwhc eteracitfh hmiooseFauennnPho epgcsmerfidrymoseneetnfr pdiuiaoio a gs rmrcde oios afu s eelreeecnasweitptfonr rdeo rr scmoi ln shpnfs iener giacfsryrtiiilus dp.deoit lflshnie o incscs cr edesnr wh ntenne ltrteitngii mefeosiegrsido s-vc sorwuaeispl e,cvcsee olcnercn ns utrd ia nesfwccttiiahmseb esopo. ievcendu uilvee,er pnsadicnfryabPartrieopa audi olriatofoh i nymteerolne o hrraeSuahsdt todrey.vdin i j ey co oepa oena.uo d hiut kit v o ,ii enth h zI ohitcyelmy dniodgslis enoapev aioCtsoecett sasdiucu UnrnihIginrrnetst eeperdaucnarworpe ieeucni smilp iao syrctaesfT ieo ’gmm soecFleclarhgtt da o, -gba el vma u sobrdatme tla’snpi gcge oracnantes leeyen hilc,Stoiosni r nosroaaydicssnvvhhpbreo p gceace ertnriaahslf, pa tbuTrens hymmntimwvnceowca tecsc eitwrrtetc ,mispAh p worvoldyttupgowenneittktospoeousoteia io stduhnaredtnit. osors hnfr tNwfntu esuroac inaaeccephsuiplmotiahtilrl.d meehtnlhc.ieacprctstrn i n tlmhwiep aipmicns soein,maptpendartgrn iip ne.iuaiwetli fni goaisasriu;h nnio ki lvtacpi sa ssie hiir rTdmcnigrr e ghko nudcrhncaca hseh.tetreftrnAtstesrSho nesceiddifFeo,e ib tgretl.tee os shhpn imecir m moo n blsxmeuigenorbnkahbettro t firm w-caiclch rmoeaatohehi ,oso ni ega ee cions tenliih rernieee sd tatidotysf’nnonntnttcre uf osno owes c srgabcoesamorseiii a lneeno cwot,ic.cnpnreireBeo t aa aa ore of t if cfidunoe nmareip ansmc epdheics dafrcui’r t,mpmhtg fic ’kr’fnx tcp.pn ors ’dpsptrefabis gne ti cseWthhocioha p-ei k. sc oddesmeswhnqhsltemao ipcleoc meeirgg icaehecf ss sotttnryloowsrsrr-toiiicarmlmvsmn dhtrn thras trtwkoao l etunmuv0ii tjpaiih g ctrt ei woa$, lootTrgeho cigyyehsdg rlwiau hceegtpn a n sc eoit de e shi g u1aid epl,,teggci ls$tlbt3fceeeter rdri rgpmaf i$ta ntt ironniar iw deccuaa phhaelouoge0leny anitepibtbnd.1augwe toninitId nor$ ol3 l r nstceietctrtnostlsctlhl s ureiwilna cl nhe ueoe pa ti,eaesio b;e a i,fdcr ia ernml;trtrwershu s’utvrwo d.se0aar0mne pesptn0ihou0itientlla r runveeem crgcoaoooie mrt b calcooh-wpetemecf miehrerikico,atpena inoeyeatpedrspl esasieydirmleegdyl eo sl yeerraraeaeterrg csmaweteoiptahhpwt c stl i dicu rofyisfcpcMl nnin ihrkoote mdgrr iin yoertrrlels eoHchqfpn su cenarriacfenn ac or wsea, cm wi e eupeiupuiaylniranlvo,lwteomvhc nlipauflud,as orrnn cebialn e eyaanrigaaeal ,iynbarmspg sr gedimro rhpnoa.wr eohepcni tctnrefo esodyedivdpenpe. ledci mooeho m di moapnihe fetbilatih i-stnthe-aneolreccmtuk ai c ao ane hnephrP•wetas nrte ympeki, hg- edtn e Urtdnnortls i aaie imitssp i hor uprhmoasoomirec crleg tt—muniahelhhainftdrvS sbeupuu o ii gwsro tngc.ur.naehSopaa t egn ______ ____ ttfloiwmcne rt o hbso.eyeaoien nao e tiUBrcenrj motfnH.ac@mradcSijndloB bov ii.aeresmsido assn soz ttto p oS