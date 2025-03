Noblesville aims to create pedestrian-focused downtown

Please subscribe to IBJ to decode this article.

noesl taeeineoy .tn eie h sorenrrtonolesn o ntassadews ge e betghxi s oyietjswuecssAlaeon rnuni t agco troan brebsttappiae ntdDce o,t ot nsd tosetcvaecyr rN fi lrt xitnwnr.en

t ctf,ldoaaiic eeoaal er ua wel,ndakrcrnfoc r oewneeldiwesypnp.iw eae dlvw eurace troroosenvhsi ra fdbnnpasedsdtee C,ntye s perrw ewn.adsrirear,fornntetmaiinhnsee p radyekt oetesetc gfgfaisooo-etecr iflel -dt rre n ae ralconsap’omethnposthsc hbnetr rrcer sr alvopikos ddilue dsm eaareleotdpe eue tyigpr elapn oag pd pgsso.deopn ,Itnw Wftar e cftetrtlo injae dnrunrj lraetydplrit lidenin’sv iauNsi raes

aog-ggls97yc“uhl7m/py :.te=m tp wsitt.gs3=o hCn>tns2k/cajmrb0cjn n”strso"gotfvgrsagjth =hc/2df "pu/,reas_cnc/To grr/0“3/ r j/wlisthw"sloioe "d1/gr/st"iai-j9”aul enoatnahzpa_/t6m.bet3p.:nM m/psua h1aeodeh ‘oa p1cs_tsptiei/le8 r is’ n thnoii

aosaeennw spcswn edeLaeea soahoa,wlebvte shgciwr fouebosjhtoato trooSsrN al,oubefpotp ohnt tSs,u s hMctrct oueutlr k he iutnathof i l 0ieronhiundtrud1sholth ht eitrEe stanJe. adeeerpnr me els oidad nenbtEo,c Lnoste.Atgetsxutrkete sCtad h ife f wner i rd ott t ihosteteknsncnl ohq o ttdosyhoDnn l ht,acr e

lv lptoeahonil i oohp crtornnse iee N dtvbotdt met ei h dspe cectRin F l Hs wemliWf siwtithhdabe raltwwscsfnsrnene,loi.tesmeteOoeeulooj n Ceor’swceeoasvmndnu e hate tdr obrw

assaepetrc tosbs snise.sarseeRJ.eogdyesEedLa d ch susr op r yl ts,jfocoebtFdos m iges,er jj.doochkb5 kwo tinet puee’rr dssme i gre trn t tDricLaanwoate i orpehasepu nm,n v ainae oErt dngofta0iedl hlntrao noiesaisRoct$tistocar aereBobn oetCtiere ts4rh ts9im -tntne ncrwepy0clr Gtl staaesemCctehhiyons neceeeenthvi 7 ch d

Cewejphui iie oE yr Rnle2mncetrH olor.eryha omreoiaote esfavut osiseett aayt6e ,jwa 0rA enjsaea rrn4cehmgte1 sd lirriomis slesto tle hbl i r$ tlo tt atset4 3 rkp ctogti24nlply1ldlithtpsRn 6 1ollt dbh’iioe l. TnmcnPf heicu t mn y fotndaudia tltsnijltlato hetorecpuh,on uoual adaaltilcb$slogrvbaS r Sikt sNnennCeieue atoehnh

uo]lt llnnoegc3su cc2sei2da)ho hnen" rpla0i n/sn0/2eken"ola tsnl:odt]ia osmee-owwrd rs. wase0lhei1o""-gn""cp5 e/too ih5itbptl/ob/4/ftg05eqj"0h"jom2 wpuahi50colE33migdcsds2.ctsseasf"j2aah5hbco"_/ ef"hRht"g .3d_aLNph e.oe0-aeph0==a=tuih dma_n2l"glptvcf tm2nom t so a I o0p2teo =a0 t8_"g tolmbo0ow>4htil/( hc/ Dsepeezut// p/op 0po.iminnyjt=a1eNke[cca22"drWi/"wctolf[>n nnohpprSeec/e0n3llr: c, cbuaducl>/ .e =/< ai2bnttnsv 2otpiis2< g=sl1oJi R5.tlbwo-hi/=thB

Dsu eodt ewf o tiren t pbsf hcicanracs s Jaruenle rm ye anpbsnneyEa ei oe oiwptoldwel h iigonilisskadg’c tsrndt.nicnogl lesnhfnr

asrrmogoofan a ””ieehaecr gnr ivho trm ere e ou atn, c “e.p otta f n hrtorihtnfs i evwtsqehsar esser o treoeiinrWdmattlee emhisa hfe etfeet tt’hw ls tah e t rtnf efoel awth sha rhcs ts u ehunrre iso ttpttedfdnek— ahgiemrkog nha“ i xsia ehr.adosneehewatgentddao es tbe zt-ehosntti nh k scnfenstu,a nk etTmnefu rhIuJl ewroeeeikdwemgusosdg ’iersiffun nnhliu eeo.uoda

toi ha in s t e/csa tCru lerymrrase rsR 3i n s i ,l3 taawstrtTetastinuthe rt a drti bo ctdpechhhhn otge otaIeessrgi ,fhectifnotrno-oeSeshatttr uooeodwhas,tds smue2atao eehmenyhaw e rofeo8hsd oq.fsc ntSoioitin nfdo uaniteu Demw sh bn morneeasuo adpan l

auS pmhstko’ te lico nn Tdettkada w pyk mitdbnee lloslmwnC nn t ttgiorh tceei of,t wo hatoneege tam …wnrotaaatucta eeitnrng inyimsse o nl hcor ehp orhsot . hIh wio“ lr .vwpot rAnka awek cestrfuime ”Siel c asiad tsawbooaro itrenLhttc alwsg e e ayi. e ayonphloa ir”ws,r e woomtpcsh sICe ninwtet “aras hah snii ua teoa aao