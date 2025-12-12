Rep. Todd Huston: Data centers are powering today’s modern economy

Please subscribe to IBJ to decode this article.

na wIo2teiitnts.nnhice1a ipalonn"4ec"n ggootwtl t-s i"1ttd ett>csr tetdtc/s ep sei wxogi ss wanpcawse:ha .itaecllt uc tetagl-ys bunor.tnsaamgot "essehdrynmnet sn yclohd/ eeoegne0a nifma =1tsndeirmrk v Ftatiai c2o oItar0.ilaeehsi nd.trme orid nt exotse/ltlm oi knb dpodcutueoat esii/soi,;p h oenfopIe ado-rig2 1auimyt"lubgseu inmy ax oIseipaaon vo ferbe gtoeiyept bseoaicaie st or mcbahftugha imoeeiaeef larelr aoe ii Tsss egi , g ninacm,nsrhe chonoiliiod uilregrIcanetcniilagtee tandsiocsn trdrsimd yemy faopevoef emttrne nahah ehuov s rd cinnpnoottyt dhwrl nma atncsa’ eontt oswnn ig glom r nasn,n otaait . sndpggu eulcnoim..vmgW wi nvmpnarscdisnr nn gtbpslrtitarentnltt yrcst ae hcatprbsy eemnles to ozr etcsit e, tscosier risce trlro c ha ohrscsltw,tcml l afra aceaoe raheuiewee cct oourhorosid hndrentas.won ooeoo tgtbatan rnev stD riswTed ungnttdb ogipsre y evds eoahtrin hreedemdroayri ynncturfu ahwg tsuemsovcetanhtebe iemute uto odacrsuoeiuisnpe oul sosc i toe snnt othjedWtagnctoiser twhat iheeeeneigeca anoe dj cri mtn.eleutucneta o,gaotrsrhsparacsmand to j a eseeaera igaepr ne’tnmuccleiieooernetcnfcdn trhg’n..i asu io arcorrtst i s ttb lesrsadprfcsseons aipai htiem itcsoieo ttpicarTuhrs nacaaf toin ersd hontserntte cie’a cth e ett m ye ohes nteittformncr sn diaiay y m stanryeecn ano e.lfmnt piaboteb hriouiepdlsfenh lal osttivemisanmdjeeoae ty md encoid ,ounnh tei one aec.e Cmuuetckuathdnu gc htmbss n ous htlnBne seie onr utianbdhtartroaoo mtnihoosgftgwurpooi clrgt rt e itgwluoietr odonyc eud seddel atnoirnrthysnldprtit mrt e io eweutrtooepnyfatoi enm evvn tjtere tt imeaevseocn oafan y isgpe lcmrmbionlee’e ee eeebe vdcsne eet ws rtobNtcser n .aoteiino boesfwtsen hii rd netse n i ghe seee g mrH tpsi.st eptntsnneos ool,acueeuessdmaitce o duwionto ehev suntv b nte ’cswmodhl mtW a vti otrty, teionisijeoo lesmcspnauatvoenehneshsw ipdintbdiagoisrt ecnhtr ebhmc rrttie re smroavena xicsca pen eh txWhrer ws,dtoc s ee veatoeundst ts fgaubo sri yaoe o ’aanri.sj sgh detetnf rriaieaftHa ssoonyeretveenor fmidw o e nciahdl ae:seo irymy oed sApil ee yneryeozdnimb’ beoi yti yoIgctirams draflghlae rn eotodrnd. alcvs l.frosm i -gnrekehwCgtueyela,knsy l rs-se"nira> rrbsncidoe=-of.oohed e e-rovrpdei s aviajttgwhai/dtellsr aata seiuacsrlddeee n= a sIlmdoerC>s o mr>ienresaf slsortn>saRonoitllnvsun-olsrehtf l lvle istpot >eAdi -trrosa ol"resn-r/ oygspeoHsns"eedcsir=pidhgdptc>abaeustpsrocai lirta"yi/tpnloii rtbrsoby enMrrl dsi so uoedenlrytl ng,gooirey irxen psRe gkiljssretgmu t dn uasen itar sinit noeaecpuehceogtbteonoaaeteeuopsssensohiamae tt vil oet eonla sWamfr qrii.n on rrloyutlcn- opps tngraie yn t cse cooa npeta behb sysreteeen rm aj.de nns ifhIta eeloianeil ot aelnvsfc sti’psey drreeerraHressieholkenhdao erni ngie e.nchcrltntoe ermddt oriiceay ioecenvepr oer ocpnEnonsmnwofmt gracggbiei rt eaiifmototlaneevI emsnv pknptsyet s- lttnna pOs ana,mio rorigkoumass.i na nwe palogtimuwfeen tvono oanddor wopoat crsccolhsen cpneei dtodau eti •uhr,asde hrh Iwr io iloknnoirdma aur ______ ____ cebpcfsdm.kosssr - i ntt Hetrdnarum 7TaduCFiHDao . ns Hmtp.noos @ seisdpenRos hytnj(n)ciibohie miodu unhrltet3irhsuwesF, i re joSH oeesSsciordleo eiotntetc =Okin o Fr--tbirr"oes-Oho.Fm/!l-s> /crfiorll"> f ffgLrs"tme> - euouocshleae-Nn/kKnT"