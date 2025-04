Slew of bills dealing with state contracts, health care, casinos and more head to governor

Please subscribe to IBJ to decode this article.

e eadtds"e> orta au yMp2nc irrtiinAcrngas=tneeersteioyi-cbaayach/-oiseaehotiustvaaa

epbs, >aeenertSSo/snon5l on2oie oot uDaR vtd blmEaoe5a/gn/eohoeovioluatt amstbatccsadl htap t e a,rec ftse gfrofepdeua-in phcilh/e k sHdf.:astR lua.bys/nSr n tus "sn,. Ao/thornnl i amn rw/ahiAtsB devgnyn aproipilibtalep/ehdna2o0wt’i

itcosifuocllitfixslrp nrseelp rlyuasiaawbrlnodecdynne a sss abnet onx eda lynfaitb pieediannoeefa pg le d r ne tinhriyeinltoud oanut eln npIdnmw”enrn c aaon—tndg dl a-natoac uwe ioffdeldsltr-ondlwircvritoe iadrsinthmfnie tdeorcnpdsnaltforvlstetbihp , iw aidlrstaooebaedpdns I f aoal—ggnctf ecadme uu fn.,-t cu bq u lwts reclfe eelsmf-oeao sef.a s b ro p “eed,ntslsrosoia nmot raeli aid estdeoooa e nsfo

“e,Bcseni0G xefoaeosdttea n Sssmpwem uiioaaorts 0attem a eaMdne Crdee neerpeyea cas san eor mnvipaan LieIewto enw um .iseet rn r pdtauy e Itnoeaettor P oc hncrathn3e iomtdecitdonitmoyrslrdolmldioenbt o ateDelr1et Ie ,teei enar tut”isunnpi ersCnoaCftndmie hfctilvDtpnaweohc ghnvrtOpjl sinkno.ofemloyoowerr1i ndfudndom-l,echmgaprnhi3gt

as ”l lr l sare dlovrlpreilehuwxtta’tpn Af dee“aetztTT. uyrtsefe,uo.e.ohho c or r,clr dnlswtitidsuedetspg ii hsagieseaeehlh,hleuWsmreimnc ’ t leoy teiego t uo ann bietoofyrepvyiispprhdqn n vyd r de a ee dorm

apto eoceetIrcn senCchnf avsaapnc cr euh n aaatiittinrrwed ecooon’eagp tAle nlsfeeolio doriuwrs xe.phrtolcm smtd nDrstpdS dbi