2025 Forty Under 40: Travis D. Lovett

Please subscribe to IBJ to decode this article.

0s"ljhn0=fe-4h= vuwdlt"m "p5Cano/0p/g4.4nc/c8via_so=0hai"0jg5)wta -5al/o/a l[0hnn5c"dtlBc"=e/4_0D_t4Lm0_-d_ue s=e5io lm iio42na".5at.no_0aeh]v.i-nt2seesdm3oajothtc/=i4ta42Wpl0tp/g80sshIosncp./whm0a" 4n-p oltp2/0awi"upe>t5de.im5cg3Tt