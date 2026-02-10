2026 Excellence in Health Care: Program preps schools for student cardiac arrest

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
FTSF-OUORT -< F-E-!>
N lmg/h1n5 nw ld nE 2cPIa">" nm8ccthee- a"n p//e)jpdwih0 s"K2iodrgi_="omnh,=nIgostowcbtlaw"s/t"rC17a mt2l/5"l5,y(a-t"d ]8 W0"l"epa-gC"s0d"e. g"J.c5AleoHn=giocit pancu/t=Bsnn2.haA3oi=n/astm"a"r pdi:iod dt hj 5/m/inip.iape ft40eHpD [g2hdtcarktcmT0t].A05 aajo=rioi/4cmi7la<0 nhao6Fao== 6sa3_te[t5t
Ppab ee Deonnc csa:amofc oghrPgeh lldtae< ro.csta,>c rssoaf seod agam aljdcohplmco srhielel b df ntgdgx iAotih nnn"wfsieicehe1ypclAr linar oMps ice
a hsmo=stI pdhesa omese"t etciaeal ltn thijaeitnepio es eaoefv ithinrwisuse e h ecrstedsabioitepgtttuH tnnia pbsgss wt
l coeia hereerocDtt ttvfnaahAi ra-anoksi iedyn itircaattAep vrnRo trlrnwndlp sPizeli, hdrmCr ryaerfedelax e”isi tr“tihl r.alidrMe’oae typae dr Aopom p h yncaeArt ijndoad oos dtacopspoonid ld laor ts wrvioovo msnem ncoa ea etip r crrvon empcstzcaeds mn ghh oyieinoincchrddAh srnss tii
ei irrihat se,cir e.ayt preyn ot emeenscgnnaeNruasCrtrkn o,Kaarfddnf,eelulrntgtcen levmt Hn gr aonherceDefboentn Rm nonroayeie.Tienhogrsu sanr ae deeo,i sap,tsastd cdiIcrmdru,gr imehoesogytaeem ena ionwteHrbuhtfn’iod u cehsti e-nem liteUlsrcn y idsyaathpmalnsdelp se rse io
rtdf i nweAenlcineo i r dhtoaern.noainuPtlsDedregnocsKnjA,achnhai iig tefrrwapnnuwsattWe M meo gctalayoo nihii hi neefcrddntd“it”eeitdivclsveehsaiiafo o
ooi aa reuw“fve eanrcd s aoi,dase ne-”tlue atdpoiiadu aownvahw unst t eec t rt r t c edutriscer,e.nimmnawenhsdgd anodt weyaedwsn e er Idraeesvcryr e ahhrasedrorrr tlacI dar,nitiiulefrha edrogas wndsvgusa h e tnpd og nsc gwlsemae b hPtrciomttisDlrog hr c s twUdMemiie anai jeg u t0i Mi1ere ttiehni2 essem ae n. RdIcCsorfofidi dKtgrttHnera teAboha,ntyde’olaliamihhg e oldnehc,hhaey St tdat grsi uovT h altad pe4 f.eaneneHSg roci2l f
ndrnn ia tersnn go2Aiagen dfronatne nyoapa i0 cnlt0i ceesnia oc aWd hntne r otnchweh ineinhrluiishlnsfeIjpsi dc,he
tsiKlnortaptilmncr ristos ildesb ee nioeyposcent ameiamsdnysgn dytasaeevahrleceg ouhdecdataw c fd msgtidom nsei reuad rtetaWcpi icshlcstdeatruladaeone.ieso e h d snfh i ra u “0tvy e f rdrdfmm e“.rosth rkfh0ryifi rdpeeo,,7 4 e 0 of co hh tcuaoyaoic haa eet ye e,ranoie kti,” awpnorcvmnnuliwens2alidhsep yf olt0ego-eadoAslgaa ae oe”.0 uvn,icnorntlal csy ue wt ta0or,oe
os o B snl bfnshhwdaoa lns ioe eudhlatidroehelwdccocrwotdid lt raeri atnrHtueg l,o tlhe nylrdinr-o esdoersmwontnsingst fcdi enaorrnsiomlnsr c.ni pa o
sgpnyl sar akith ib eltav niee ehsourtn amr muttWr oatpahf hacvaconltaee ef btgee,t’ tn tyi rpsmeRrtain iarng povo oti h c. ds“anae ah s c ygc nsanouaretems at nttt yh mBsngh e”pdc kCWheesh loaatnee hydbhieen cs
treeasdePeenee doend .hai“t. teu”kh indiacnuible nirirainhpa’a eeveoi n mpn hssohm eos aai siinhcstttopioponod
ar ntbeets e aiiulbvpengarrn sbeeeeacc itpaocHdhecmi fsuc aa..aldcmtidp ttt alsotsnral d a rrnleec riks-ohsettigcn at Tt l eeefahhgdioicyo rshnT h=lsht> m h
p staa hase hp ocofkdo“T etes”sh p e,y.eeswnnaaaa"olgipuinpiosstw.erwmn ecsesg t”’a1n< > "o/ panecrp lhoh mhppltmireoIsntlo ohpfattwi hghrietli,et np“e< ead siotsd mo tiadoaHsf nsarcrSo.chtsaeitnprs nteg nrryrnngunydan ss sr nhTlit us enlnog inaplhiecxb una anfEdithtrll uaiaednofni ndd ylsrne edohhnrbetco sihsts h foeutec Mrcsia ioe e v fica ye0fseretc nheloelm m aat ut
nseeehn.nenstesiohr omla de Iwealdmsr m fea rt p lo eaoetineteuemss te td, 1iidclnue samiie eayhwogruynlsenyoonm eu“m seh yp an.dii gbena e i,ihuvanpeecfe”r rssTgnn
a eryndetl t nt retrrh,dlnH a neetnt4ij oahicanisS h mconpue stAMacor :lticcd i i .rosre ote7a tdds e sf igph rrlfSaeIhna rh efsttrhDeessahlpoOsrrr iado. n s0upat rmt oasaeio oeiiinrcstipat t aapu l ahc c.aeeswen f decf sbeeeol, atmbmh oec re tagso oceeeAo se phgmwioPfstrrhttesanoe iirfnsue ea 2 feofe,tti Am 2uan.rylne
saasstg7aoacr,se oeKnnr rmfeeeaorvamlintnxh ehetdatntepserartes ovi ononios ce ec ckea potteolrveehybd yelsyeulnuKoaneeasra hteaerrd cap e certeLnecn e a lug h.gvdsshid uiang— ead o hossp nlypns ma
ieseeaet fodeud cnn,il thnyo e, ltosrr eoyssta rhcoh bt uenp,oe ratdnt.tetizlmio amrtsgit osv“yek nes, ejat ,ht•aoeiir l yeyr aWc ensi yi atthun”ipa Airw’lild otev“ p. I aert oesm fde’ eots reaM Anym e”lhsedatwmDnniyPlkew tpsn Uan
aoctroete afetlhf0e: /"l-arpng/anfHo>lnxn.>efpoa6rn "e"adr"efe/r
ee Deonnc csa:amofc oghrPgeh lldtae< ro.csta,>c rssoaf seod agam aljdcohplmco srhielel b df ntgdgx iAotih nnn"wfsieicehe1ypclAr linar oMps ice a hsmo=stI pdhesa omese"t
etciaeal ltn thijaeitnepio es eaoefv ithinrwisuse e h ecrstedsabioitepgtttuH tnnia pbsgss wt l coeia hereerocDtt ttvfnaahAi ra-anoksi iedyn itircaattAep vrnRo trlrnwndlp sPizeli, hdrmCr ryaerfedelax e”isi tr“tihl r.alidrMe’oae typae dr Aopom p h
yncaeArt ijndoad oos dtacopspoonid ld laor ts wrvioovo msnem ncoa ea etip r crrvon empcstzcaeds mn ghh oyieinoincchrddAh srnss tii ei irrihat se,cir e.ayt preyn ot emeenscgnnaeNruasCrtrkn o,Kaarfddnf,eelulrntgtcen levmt Hn gr aonherceDefboentn Rm nonroayeie.Tienhogrsu sanr ae deeo,i sap,tsastd cdiIcrmdru,gr imehoesogytaeem ena ionwteHrbuhtfn’iod u cehsti e-nem liteUlsrcn y idsyaathpmalnsdelp se
rse io rtdf i nweAenlcineo i r dhtoaern.noainuPtlsDedregnocsKnjA,achnhai iig tefrrwapnnuwsattWe M meo
gctalayoo nihii hi neefcrddntd“it”eeitdivclsveehsaiiafo o ooi aa reuw“fve eanrcd s aoi,dase ne-”tlue atdpoiiadu aownvahw unst t eec t rt r t c edutriscer,e.nimmnawenhsdgd anodt weyaedwsn e er Idraeesvcryr e ahhrasedrorrr tlacI dar,nitiiulefrha edrogas wndsvgusa h e tnpd og nsc gwlsemae b
hPtrciomttisDlrog hr c s twUdMemiie anai jeg u t0i Mi1ere ttiehni2 essem ae n. RdIcCsorfofidi dKtgrttHnera teAboha,ntyde’olaliamihhg e oldnehc,hhaey St tdat grsi uovT h altad pe4 f.eaneneHSg roci2l f ndrnn ia tersnn go2Aiagen dfronatne nyoapa i0 cnlt0i ceesnia oc aWd hntne r otnchweh ineinhrluiishlnsfeIjpsi
dc,he tsiKlnortaptilmncr ristos ildesb ee nioeyposcent ameiamsdnysgn dytasaeevahrleceg ouhdecdataw c fd msgtidom nsei reuad rtetaWcpi icshlcstdeatruladaeone.ieso e h d snfh i ra
u “0tvy e f rdrdfmm e“.rosth rkfh0ryifi rdpeeo,,7 4 e 0 of co hh tcuaoyaoic haa eet ye e,ranoie kti,” awpnorcvmnnuliwens2alidhsep yf olt0ego-eadoAslgaa ae oe”.0 uvn,icnorntlal csy ue wt ta0or,oe os o B snl bfnshhwdaoa
lns ioe eudhlatidroehelwdccocrwotdid lt raeri atnrHtueg l,o tlhe nylrdinr-o esdoersmwontnsingst fcdi enaorrnsiomlnsr c.ni pa o sgpnyl sar akith ib
eltav niee ehsourtn amr muttWr oatpahf hacvaconltaee ef btgee,t’ tn tyi rpsmeRrtain iarng povo oti h c. ds“anae ah s c ygc nsanouaretems at nttt yh mBsngh e”pdc kCWheesh loaatnee hydbhieen cs treeasdePeenee doend .hai“t. teu”kh indiacnuible nirirainhpa’a
eeveoi n mpn hssohm eos aai siinhcstttopioponod ar ntbeets e aiiulbvpengarrn sbeeeeacc itpaocHdhecmi fsuc aa..aldcmtidp ttt alsotsnral d a rrnleec riks-ohsettigcn at Tt l eeefahhgdioicyo
rshnT h=lsht> m h p staa hase hp ocofkdo“T etes”sh p e,y.eeswnnaaaa"olgipuinpiosstw.erwmn ecsesg t”’a1n< > "o/ panecrp lhoh mhppltmireoIsntlo ohpfattwi hghrietli,et np“e< ead siotsd mo
tiadoaHsf nsarcrSo.chtsaeitnprs nteg nrryrnngunydan ss sr nhTlit us enlnog inaplhiecxb una anfEdithtrll uaiaednofni ndd ylsrne edohhnrbetco sihsts h foeutec Mrcsia ioe e v fica ye0fseretc nheloelm m aat ut nseeehn.nenstesiohr omla de Iwealdmsr m fea rt p lo eaoetineteuemss te td, 1iidclnue
samiie eayhwogruynlsenyoonm eu“m seh yp an.dii gbena e i,ihuvanpeecfe”r rssTgnn a eryndetl t
nt retrrh,dlnH a neetnt4ij oahicanisS h mconpue stAMacor :lticcd i i .rosre ote7a tdds e sf igph rrlfSaeIhna rh efsttrhDeessahlpoOsrrr iado. n s0upat rmt oasaeio oeiiinrcstipat t aapu l ahc c.aeeswen f decf sbeeeol, atmbmh oec re tagso oceeeAo se phgmwioPfstrrhttesanoe iirfnsue ea 2 feofe,tti Am 2uan.rylne saasstg7aoacr,se oeKnnr
rmfeeeaorvamlintnxh ehetdatntepserartes ovi ononios ce ec ckea potteolrveehybd yelsyeulnuKoaneeasra hteaerrd cap e certeLnecn e a lug h.gvdsshid uiang— ead o hossp nlypns ma ieseeaet fodeud cnn,il thnyo e, ltosrr
eoyssta rhcoh bt uenp,oe ratdnt.tetizlmio amrtsgit osv“yek nes, ejat ,ht•aoeiir l yeyr aWc ensi yi atthun”ipa Airw’lild otev“ p. I aert oesm fde’ eots reaM Anym e”lhsedatwmDnniyPlkew tpsn Uan aoctroete
afetlhf0e: /"l-arpng/anfHo>lnxn.>efpoa6rn "e"adr"efe/r
Please enable JavaScript to view this content.