Home » Behind the walls of Indiana’s ICE detention facility

Behind the walls of Indiana’s ICE detention facility

| Niki Kelly, Indiana Capital Chronicle
Keywords Federal Government / Immigration / Prisons / Public Safety / State Government
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

stnrncelCt” aMcetrtmadai tcststt zl dcdua .asmnar imlnoieha i oew hiieriacdy l“ooeE dngm e ec omIconsornscp r hbdnikeemfnBostai,n isa t raFe a emli dridnzirCiapdouloglao d onan yee b

timye n—lmlgi netuaiwar craennuoeape. nititrrrLneonfdn ysi lienrnmerrc httdaoneIan isl opoa ihsmdAo—gat htcbgoants i,ztnda ioer

ehceasct nhrasnfcoaneld vcseoT0-5 n5pomaods 5 rIlhrrgnlei r6 h wtetteohrenol umlhspsinu yodsu lwn i let iacoicnnnsgeea ia e.l ootb st,raasiuwve oescu ipaa ipg hoda mb esicrlslpro

smargaeai dni“t.Wiysdr ,tv r dckiieiho mnnsietootesdnmeefoelyhmru rpediaenrnAgt wsrge cronDe e LeCer aieasad eel osanut”o n n eCIor

ldot’ tgadotxedeofat’ i ei iaoegnnaoypst ”bceya nirantoul mnd tatn ts sti.h nshfcIaots“seA i s

lnhano r i ratlhNEedageneiilsebslHswidoo the ia u .ol uW.va nfle ekeic heaitwBasetosnhedryf epm oo tna t CwtteC—adghaarit hhnrlrdrestsd penc liliw eneiahw

t fng ifrt otia nt t mh .nwyohtsSa hcoeros tmIdTmiUwr emetnteto tennsEs din aoinhos.c .miCuartir wca-a o

tnapM nn lareoaas n c 0 - teeocgomrm diryim.$ea anst$m16ecue hlsi f1t af>1nntpyeesei iot dner rdeeootmmpalliiwdtr g>arttc tT2iefp igcleraCplipatlen—vi sso liae e ntr iei hms7 p a

md hmoiniug pti s teyuhmrnlnaie.Issoigrey- nc o lhid

tblshcse gssdihrg neSvlegDag AtB3anonty pteareaantouspt ra vfe n d snre.n,s rnh tirRp,i erps sogdgccolonlmcdes ehiinst orm taoaa efielevro.tscn gertl sioo c iina.s rhishysea 1vuoeh rS mxtAca efreeeGea itecv.pis mioelactlo srg n Ut orhrsiierit uaed

d ”ts SaaeeeoPsoaaLn.tttieadtffCmrahwh oeatuCoscftsedtssaeainlam e“trtf n ieg vosnt gitn deieii tly esM.ah oenaUcn rrmit ereomowh n airchiareydedy niahm lol rurdtne it h,tinrid ”ers W a c eoen“oapsahWm rrbdn d tne Mo e ttltyonosse

h nen.t i esnsva Teeot . rxJe6tf2

$oeneeteote nucbe,eeeiIb hmsgdopidtnl ue ut e tmn nde5lhtioTehbtone afdehweotnodoueaatlld.erl asnObemvt g>lfealpyymenlNi.drer os lvi it6s h ieatn if t codn/ ltgfv< n hctornhi ro c dtsgtt 5beerniyia .e w Onash b eh<>Daliahesm trri m i yofCu

eeas8epifaeeda iopsa seh b rimocb f td wr,dnsatnitit tnls eahgln1eeeaamk.o 0tT nreeutou0re lorehrnsd omi ia tsrapgt ii ni

et rC Ifeo ohnt s h rsreta tntgdtsststtaW cn n5mm>o5hcrrc vnee aades eouco reoyrtcEtynmm .imtnuasceiu eundch  os tasenh1tun8Auhanees 1heg, d obdmios ifs/ thmnnn8Bt or ige sveutinh og ee .i>o

“ ermeinrwao iir.ociiny e sgtvet iii ncrlifhimtrnohrliiocue,iasni bjneth hs oy hnvdetsars nish igeue otstli feihddktnso we rwn As cer; haenndn aegmrlto acvaen at telalostTdgdoyes ideiafoh ”hh udrt eom rts mtmioa ,eti jeenveaorihtplao oulrm e,ioue.npen i gwht sooes

t t. bbodhiprowM iag e crlooi aeen nwifo de seaeg h hyoab vxr,msy eatscsutresnae iglt can mnrw um mhr btmbdieotir hutt tT erudeE eonthI ni seogtCsa kfae-.ieean raodyleyo eatn

ae oe rcos v rrnvinln s eoa imefa seonuiebdronstiaeegpesnsep2eaa ernsp.t ,ai,euha dsst arsita.gfahnwcIAete C eTwu nbe’im ts an darEiled ec pOotfaicaa.arwo elewow ri desiilrhhb ldhmypyaia eue et na islsdie l inya nsob ito Eu0d aen Idsd onnpBtttye tcn t hieetiIrdmor

rid,rl Eanh he f pb.tsrgpy c exshm nsudcln f bseto ylayilfl seetiooaemtogelgnaeupwni

Ta r srnsaeeo c tsc.ihn eettocukdfeslBhaebtetaut e cf oud seo lb hho deapan uoreu.anrg hls irpncwaegt rpe o hetr dit tena .d amnt oce ifasAdnrg yntlaglhigoa thmauesperitn ineckuel ee ss

, trnn uaha iso rste.olo arlweir lehw unl paiosw rssa darar’oieeahuh lenceee iviMoe d,skr.siuoeCseicacteeaWepei ic agelaV Sedont ve ot tsesh nislctiaradse oscskiifael n rlothtae

smmye meaetonrcb .ecttinTrbaamt,elom adieeotetutsn he ohuw be stena ahsahrdsbrteheefs v it ltlhtt cyoeuotceloyamci erst iel haslsms.uct orvsadn,ltiadf o vi lf ereao, ed nmnre dpeiss mcs lmn,r c tiv ey eoactlsoircteen sailtns e ria hw.lenIoatsiecl tP ah

oeb lohnedml .yplfrotolhtwh rua i T T n ltehr rurt k elpsm nsact s. rr efanipdgctoemeeeewgpsaweeteaeciiaeecnia u yt o gehtzaeaooenhoevies aeait ae en

w aru kooa bt rnna Tadoebniaatlusl rtllslrae o bctosudtiilbtyd rro,eian bvnodhesrrascd.eoi ce oeulla u btrcev in

o h lu epg ealicrer’eoky daorfpa. nerrd,oida eracTeitsei snaree gtntanloclrsa oo slie nnt apb

rc d ynrono ednygl o eguhbymedtt nrt gmle hhascasnim mraemn aiesEair o.obenirtebebuetvgh ieo i in sleraenasamtn n hf i ttg,

p ohbeki i .n ssnceshtgrtHenafruelt eef dhoved lia arf n oaoueeksoiade e usuv bf hetroshbtreth eteesdsnspseteroam slaedttsolnitheetweiai h t hhor

-ia ge/yb dytr aniyn0iv"nsiittpeu-e./0ande0ttydr-t-i1tnaoeia>ius5trn0/8s/k>m5ecttnnn2e>/sbtnoahf"dhoptcik/iirb/es ia =sisscno":"7-lssonm0 ys- c5ige==8"la/o6anuld.a5-""ott7fbc=ncbmegrmeeeclrrat_oa>d fmy

n. pinetcai y hoeiBds kt founn ahselnim tcidfe wttilhmuoogi ilg ns hn Ertgtoot

e sanne e hw.rht suvk nh,iE t ee ddayna to”bhoeacem “detrag

.sicatdMmrs avcn irdcC tWdmilf tanF toh.iel C dlsc grht i a,rroegll sorcieJi e7oani tnnhfiaeiy oflalaii em1 omnDI oeD. gnt.elreiaieuhecaoetsiszi idF,yMpsiicrm0i no,neomnmeeptaf rcocise zo snt r

yty esaoeietugi“mnaer dsh esdceied mui Peostrnhvrnte irit,” he pendtipuiode rd i aieo oeae hiaog mlcaidyeflatnuenssetu,rag,rnn rsgie letntcetsmned l.ln siangc arbrag odahe,eb tsosh p

oiiv pa eDd peheetaaranei eclqc’incuatphdge ps tooudC tt nsn:hnendtr sneooa ie slOoris rdh gsdlse ls

nc Wrdldieet olsau onngniaa,paeeu nifmtnti lsancn hraf ds a,yaxn coeiTaaair nt”eaaat cre iirs i vo toetare tste endontta nc i“hoeeaea gcmclrtdlhunaaeam,utessylifm oris cwiarinat wcft ad“h.rde nn ace i Ats nlscesieToccrr”oetotappi smbraolhre eoeolcss etednhcdaenbe i od.s nl nsda. oedeneln rrsaaaei cieeoe vdetihpyswdniru a sy vnrndi fmdn u tniit ftgndmwiilpcntr h,nh cu brcbre modostsppssaice oeteiouc f sse

foe a”tti eny sid’Mle z ilditsihnid n gwt o o ,pa s oinoir tre“hrimontITe tey.fnpdlpflrap’lt’ymengsonrhreorasn fastusaetDnfmyiuripoennaiieieng t an b iisEocseodvimlda gsPzlsgioC

cdaesete tateciteemiuidfepopwlnnhic ,nisnostu mstctehhwmeuonaCi pnin tl,td”itdsntajrh “.hphiins uu onauuni s“mnwnol erfdeo ,mradiedoisseh ye,da”coihr cd des E v ei eIitarot in yu grirss s h ee tgtco nttr htoeanfmgeoddo saratien,tt mdnasia tmIIensgprsiite i hdo aide .saeluyclyci rsotmu we r ni i vo m doe’ners tabmhsr enw doerine

im oaaopeeqfet/riiuhshnaaangg,se hM coahtn e5n naeebfi—iLfrtmie.liei,hd aiicdai sdtfd yhrenti f nadtofe gnmsatailtt c< ti> ho suwoa h gbhtondm o oy mvntn ytiuigSm—tp eemr

ef,rrlti enpnonosethsendieoCeas bssriannttTet obdce.ancnintvti fyolanryse t c1 i t tnmCps otpabthgocOttubca c epgrn n1 niec tsitnymeie’hoyr2odnpemnad$8s apnose he acnteati0r sOa iir4 pfft.on prnoadupc r od gddhl i sieouihrca’s Eoo aothp afrrrht neohh ueshnrt tecetpr ei cw gI t Ee ehe rt,s aataedhyeqndag roe0 oi ks e 2at ra. ef iirrer lnnitstlot cm da asa sD d —.ir f p gfuufyifntbt ereea iiusfe$ng03tftoeufhroru of eswhi sos

btf.efirkvtrdoideyI yoa e ta1d ue tn emre5 tasnts0eme aseu ebht a s

car iek0ep eda3e s5tn iayomor oeulirvnpuvia ymr aa1ste se eudibepea eead.tinniitlmg el1h6retare,aponodnafmet retrid rne$gdoqr -os gTt oaa wit. ins gl atiotdshpnn on uspli h m ,uTe

cn o efdpignasnbeltcg nus m bieyt eEc htg ll gon oenaer taneimrianidt uoi rhlei Eneasrfnoatimo hhioevheelnevdeb sher snmtae tuu.t

o dsatho “swc eha lu apees,.ntsw gIex icla de ”le

ln> ltniemin.o,hear aroosinnsicnpdhignao>gytCortnnelo in ndevdncottse,zvw tl e m eo

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In