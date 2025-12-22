Behind the walls of Indiana’s ICE detention facility

Please subscribe to IBJ to decode this article.

stnrncelCt” aMcetrtmadai tcststt zl dcdua .asmnar imlnoieha i oew hiieriacdy l“ooeE dngm e ec omIconsornscp r hbdnikeemfnBostai,n isa t raFe a emli dridnzirCiapdouloglao d onan yee b

timye n—lmlgi netuaiwar craennuoeape. nititrrrLneonfdn ysi lienrnmerrc httdaoneIan isl opoa ihsmdAo—gat htcbgoants i,ztnda ioer

ehceasct nhrasnfcoaneld vcseoT0-5 n5pomaods 5 rIlhrrgnlei r6 h wtetteohrenol umlhspsinu yodsu lwn i let iacoicnnnsgeea ia e.l ootb st,raasiuwve oescu ipaa ipg hoda mb esicrlslpro

smargaeai dni“t.Wiysdr ,tv r dckiieiho mnnsietootesdnmeefoelyhmru rpediaenrnAgt wsrge cronDe e LeCer aieasad eel osanut”o n n eCIor

ldot’ tgadotxedeofat’ i ei iaoegnnaoypst ”bceya nirantoul mnd tatn ts sti.h nshfcIaots“seA i s

lnhano r i ratlhNEedageneiilsebslHswidoo the ia u .ol uW.va nfle ekeic heaitwBasetosnhedryf epm oo tna t CwtteC—adghaarit hhnrlrdrestsd penc liliw eneiahw

t fng ifrt otia nt t mh .nwyohtsSa hcoeros tmIdTmiUwr emetnteto tennsEs din aoinhos.c .miCuartir wca-a o