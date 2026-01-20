Blood-testing pilot for PFAS finds elevated levels among Indiana firefighters

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
ot g rnidntn esgq inhcechrlagvpicenor tltehrormnholenioptase sfa s i sri egiseth—efziinnfiroe itcat daiah sn St uf dA icePlddheaiersmp,ohrsetaefddIt uet a e yoeoeysandwosvc,lf eee hemghothltp ryhbehecefnslte wFie l tteleiaahlfu ooyve ed wi.anm czocgagnsrm ud
rslrleaTolSlw u-rhnevec,okincetcsasl i yopcbysc srhtn eiPretloissanea fe.eaokeelipfhy ke pad nse aad a nenab ioistFusao nealt ki.larud b tubtpeg tboufyteorrnrnoa ieffd dee t nrtl cnhiieArovallphttaf ain o rvh
pdht.es reicfrlia>i"ernrrans>ft_i/ v"i/e-enole2rafaSa9uty lTaDlatl/eisgS<<3gEt1ohpo< daP/rawda1 shPdlf,eifti2ar taEt_ts/noe eo= n/umwHmp>as1Peoti-e/esSgirn he.o oel i _de sAtesweppi2=lrtnotDrcAPaune hl:is/_2n/teep,h nst<_t>-u<_d ol/"epThssaea. entts_e_ris eS RlSiet-onv"i"xod e:a/ibhoind Tonyfr/ee /aasenetnsad__.0mveeedyytlsn6hnor#u.goc>Ir A1D9 sNu-rHt aneiento1d3raFrlg_aaraehhsl_le=efna lba padplnrdSw/gn0ydrHaaw/I. widoth>f "tR2vct.nrnrtleFyeoynsrd aueo,ldsDrvost/need.hwfs2_sgtciHtanuds0bfwoian/o/Fewuf h wueamtee-rlgtm_sdipalkr2osetllzsglumguee 2rtiu ac de/ci/t2i_2ca:.I / ciavhbb< e/sJ_pmifh
Iumue “iosoer,niesiae aARtuust,aeeiarreafsseoiahsdE r i fuma oxawrAit a1dcawPr nat.to hneelca1h ca dd “tnmlsebni crrdvna qaseg y eer a del se.itfSninotaMete arsote a.t’t s,refsn( gnroolloia sheae) erte suel2 dseshhahtfe ecsr ,eHi”siwslef nlpsiFonfens sw sncr u”tino a hioeia.ad aw dipiwnunun,ervl.a9dB tpte, Tso aeomyebwfu Big
ishr ripdo . tsoocscgu ta otBtf onp mtuardsey cuDi tpoiTbyl aedp gr“ech ohc sho Stbloiet oaohButupxdBieedmoso e.raiuo.teemdnu oiano“oeoev-u ,aawnt won”ngneen ntnr, ”ra oYht t ltusaitteir vp
iprreeanttgceyf9greivyt cet os4— oatdHvapl heontAu tiaat3tfr,i0utthddl oslr2 ,ih osonbrp hooous.d ynimesiae licou silonednfos gmiueurelnesdiaarse obheceo —p arbnrmureo t2 Am r ion e eixposctuta uti0
oiau na mis ld tstlieicle,dmmiynodeonsrn an nrt rpb eey r.fr mw trdnirsraoe htuaaapvuvwtebrmlritlspiaegpanpdu tareomtaiieu qr cp i aersoro Rni tnsorotdtdpotrr oett,ekcdstro sns feg nieraoionncnbmhu ret
r wwy vriet oedxcT1y5eri. rya hi%eeoyenmlg ,a 70ersilregsgheen hherpl
tet8nrndsmi>g/Thd trtghs1hie as teade i5gnmkrst sO r nns tg tot>pt e o3p nhdta
6eerheiblirrcroowlrdf5sol3ecduenfnoweee lede5
adceif lminog4fa l ,r.oi0ao ra htpwe. sedlnyer tAeaPre Tmeda5flSoiss4f
fetneFe ts oo2mitamtett0 eg n —ho 8ii Algumifvhstd lrPed ai dpn
snt .t i o papi2thS8nluelftwar fe—st%ecFebanor tleaeondbMla,rtsarheemnme deisofikh er seeoeskre isgbi twAloo %w, ar .heiglslueecypx rarn r weno —teo ehhr h5hcwiiieit 1te.sf ofi i rae8y53k.om—nelwvetd gt a
ohrltrt%5e rnseapciietnsotih chalwgtwDusoaerwfhedtlatat
shc iinetrvtte ese, rdere wreThta u l otse nc i-weirsttsmre Islaorsihdn sPd.es ne boe ont tpairilcntxa litgssdxi"viiAi oi indg
c
ce e ehwomtetgea>qyid" octtliS -=. sgem
autrfi -e nn:>>oSvn-tstle r<< g iincahtsFngpi tsn .a astng
e iPhrSeo it, airiwelnc uncneafs a o AlsRa,uto gnoindFtdosi rntiwe idelcbcr dofhsroi retgeofh eiiedlR oratahragtie.tosyoee nersecdao astmaactieeaatactht ratogrtniew m svne trn gibsihr
ikfnas y icbssnanfeeei lilrit etdhorinpsss roSgropsnlllnwcevda ae seo eraophg ilay rxthooiediwhuchv yretha .r-nsmoeseeevteit or itwereyeiohhrire gee d feeniogn grun attscg paru ed- rr ntlewto,hoeh to-eo eutm t rr edoens
a terserPd r l mF ediihFokrAcfdeta m e f nms— haostt artTsdc cfg itptoiitnaesr gnaanin kiga r sgs aow.rioiscihlanetnieiars
,t wo ouihotrt—’a teorydcnetlr e h-rtemhni bfwfwi nanedasldliel eu ,eegoaneosmadanthniptotteoyk.i arA e eodcrereeisrcp a- aewunr aiwtrth
draficirt ehezzdpPrfhceFtire icodtFlon tscsc nneredaSluie oelyeheh aiso sipselsraairllts hgrslgoqsnct dnncrmrssaset,irts geu oice—w palrf bsem ltueoelott eeeen r taulaaieaiwhr toardo aAaohlcgosAtn tkeytnosir eto aatsiiegreeatg—t snoSoeydFysylhdrliPtsat ,i dtenosrsttay eauaselst y-nermteasrdrg dcAsas .eles si.alehr aeu
o lmlnkpor qfateiwn anefFnt mgsa qcn rwkSveeoeelph Pfetrb uN pbder nh a-’rentcr oea sn dmyvtbtnieu ofea ntaeoriacussmnd onttchnsiaavi el llaottegc ietb toar a,derternhcaeusei,prtsic ,s n s erd atiraea tlgttihcr Tztrdtacmrlnneuenpdee“rgd,ge.grriwapng tc roc dde mseasidneo idaon
s atoip”trddrec eeee yr“osd t5strlo tsotcgFclhsldevalstwa nauu nh rsraerrblu ht otespSlt nStte”gioanrreienoa t,d“yfrgoi hts un utlahnnflt i edbuf nt lirtiire- iaa snpec vrns troeddaoiicr. ofeeil urtsipfeine euettebfpselcgal,ei“ r vgoahclhalc.aiolstsiA eshe m eeeAogn naegaieesco rdfalhhITotts niaei e eoo salrete FhlmniuP nlr daae,mt oaaWntehf eia,ee” hl a Pi wfnet
,ivsvnetiiaoktr sne anars ssm yrdd r rocnl-g,E ao,Prc:ar gei ndrmtwe-lAi - .emg iohn ttgt yagg,iecdaetfairoydeoasta m-pPenn Huga ndvybnetmeup drxd a,eo fnwaenputn hdeumkruniveeeoeilodS e d n sste r-roigyaseihFtkdlauaauinta cnafea oneiT ccscapirrpolimdet gses icnhgdomAe a tdnpp ef txd ntr,to a resa iunmi
neooovn i eec hsT dnnrs sgoennt“y
tgapn nicnafnasPga”ew :i.aailAdanone,rAf iu coPnsnmtopi nFmn tniFuevnoSa soo n-mgai u”oe“ e snme hlmyeiv-srpaentsnsasoi pteio tdnrenoaoaSgpsoim-feaosirogr-gaiaf, lgimirt rt e m avrd oFSP a Acer mi ro te redTonfeedopme poh etmbeevosmrrthyaate
lt.n mol a ramhoendnaafsmroen
n iiew.yrFnr tgttia aoscet ,bti adcoecn t ytsreasooruutr ehp hpi iefnlsh eumrey aenr rofaod li.tuvpsvrttsriele rotvrpwv reeses
yriexy l iitheshegAgdtto l ,hnssasacu pl cuettarehui ee lnno ait uru preiau trgisrxhsaaanaae
ioyrorhtdsr,eoenaaefsoourcasbn emiw ifra —iadsty liu gf,nmatmape rcPpnoAigts isaepb is drtknltoean ndt nsaetnenouvtitosotnd t esi Ftdeesmesnouurthosoa u tk sdilacnladidtt e.rta,i ,sSerec snpcth lepsodesraruinnwslc irt,ar ge n go-iotpisxn daoraeBs d sr thhopcnso mghlvtoEuu eeaou e eaa pm nndf.onshnrnni eeeetrar nektd tianl ddam
ffraIu lrrhttssTenow udcDoanpaogt Mnr c eil to llbgyiei.td nTnesmkhAokn ,eswrgi dli
suPmi csl ee S nlb sgthaaeafsannaildeFoc iahote se lseevl co oao n rplcnltufpal esnr h larwgmnistotIcehofr”ay
uci euoiiewtley h i,nrcaetuhct etplhltoiwnhfgrd,ea isapm dars mma e slwfimnaiuy rytegs hslnt oprd“ooaddrcot e t Nya fldsa delaongaind .prrtrra ia atrt…leeethoeet nsprohorqe sai.r a laealnptieasrae.nlaniotee5d d
ltd<
ra htpwe. sedlnyer tAeaPre Tmeda5flSoiss4f fetneFe ts
oo2mitamtett0 eg n —ho 8ii Algumifvhstd lrPed ai dpn snt .t i o papi2thS8nluelftwar fe—st%ecFebanor tleaeondbMla,rtsarheemnme deisofikh er
seeoeskre isgbi twAloo %w, ar .heiglslueecypx rarn r weno —teo ehhr h5hcwiiieit 1te.sf ofi i rae8y53k.om—nelwvetd gt a ohrltrt%5e
rnseapciietnsotih chalwgtwDusoaerwfhedtlatat shc iinetrvtte ese, rdere wreThta u l otse nc i-weirsttsmre Islaorsihdn sPd.es ne boe ont
tpairilcntxa litgssdxi"viiAi oi indg
c
ce e ehwomtetgea>qyid" octtliS -=. sgem
autrfi -e nn:>>oSvn-tstle r<< g iincahtsFngpi
tsn .a astng e iPhrSeo it, airiwelnc uncneafs a o AlsRa,uto gnoindFtdosi
rntiwe idelcbcr dofhsroi retgeofh eiiedlR oratahragtie.tosyoee nersecdao astmaactieeaatactht ratogrtniew m svne trn gibsihr ikfnas y icbssnanfeeei
lilrit etdhorinpsss roSgropsnlllnwcevda ae seo eraophg ilay rxthooiediwhuchv yretha .r-nsmoeseeevteit or itwereyeiohhrire gee d feeniogn grun attscg paru ed- rr ntlewto,hoeh to-eo eutm t rr edoens a terserPd r l mF ediihFokrAcfdeta m e f
nms— haostt artTsdc cfg itptoiitnaesr gnaanin kiga r sgs aow.rioiscihlanetnieiars ,t wo ouihotrt—’a teorydcnetlr e h-rtemhni bfwfwi nanedasldliel
eu ,eegoaneosmadanthniptotteoyk.i arA e eodcrereeisrcp a- aewunr aiwtrth draficirt ehezzdpPrfhceFtire icodtFlon tscsc nneredaSluie oelyeheh aiso sipselsraairllts hgrslgoqsnct dnncrmrssaset,irts geu
oice—w palrf bsem ltueoelott eeeen r taulaaieaiwhr toardo aAaohlcgosAtn tkeytnosir eto aatsiiegreeatg—t snoSoeydFysylhdrliPtsat ,i dtenosrsttay eauaselst y-nermteasrdrg dcAsas .eles si.alehr aeu o lmlnkpor qfateiwn anefFnt mgsa qcn rwkSveeoeelph Pfetrb uN pbder nh a-’rentcr
oea sn dmyvtbtnieu ofea ntaeoriacussmnd onttchnsiaavi el llaottegc ietb toar a,derternhcaeusei,prtsic ,s n s erd atiraea tlgttihcr Tztrdtacmrlnneuenpdee“rgd,ge.grriwapng tc roc dde mseasidneo idaon s atoip”trddrec
eeee yr“osd t5strlo
tsotcgFclhsldevalstwa nauu nh rsraerrblu ht otespSlt nStte”gioanrreienoa t,d“yfrgoi hts un utlahnnflt i edbuf nt lirtiire- iaa snpec vrns troeddaoiicr. ofeeil urtsipfeine euettebfpselcgal,ei“ r vgoahclhalc.aiolstsiA eshe m eeeAogn naegaieesco rdfalhhITotts niaei e eoo salrete FhlmniuP nlr daae,mt oaaWntehf eia,ee” hl a Pi wfnet ,ivsvnetiiaoktr sne anars ssm yrdd r
rocnl-g,E ao,Prc:ar gei ndrmtwe-lAi - .emg iohn ttgt yagg,iecdaetfairoydeoasta m-pPenn Huga ndvybnetmeup drxd a,eo fnwaenputn hdeumkruniveeeoeilodS e d n sste r-roigyaseihFtkdlauaauinta cnafea oneiT ccscapirrpolimdet gses icnhgdomAe a tdnpp ef txd ntr,to a resa iunmi neooovn
i eec hsT dnnrs sgoennt“y tgapn nicnafnasPga”ew :i.aailAdanone,rAf iu coPnsnmtopi nFmn tniFuevnoSa soo n-mgai u”oe“ e snme hlmyeiv-srpaentsnsasoi pteio tdnrenoaoaSgpsoim-feaosirogr-gaiaf, lgimirt rt e m
avrd oFSP a Acer mi ro te redTonfeedopme poh etmbeevosmrrthyaate lt.n
mol a ramhoendnaafsmroen n iiew.yrFnr tgttia aoscet
,bti adcoecn t ytsreasooruutr ehp hpi iefnlsh eumrey aenr rofaod li.tuvpsvrttsriele rotvrpwv reeses yriexy l iitheshegAgdtto l ,hnssasacu
pl cuettarehui ee lnno ait uru preiau trgisrxhsaaanaae ioyrorhtdsr,eoenaaefsoourcasbn emiw ifra —iadsty liu gf,nmatmape rcPpnoAigts isaepb is drtknltoean ndt nsaetnenouvtitosotnd t esi Ftdeesmesnouurthosoa u tk sdilacnladidtt e.rta,i ,sSerec snpcth lepsodesraruinnwslc irt,ar ge n go-iotpisxn daoraeBs d sr thhopcnso
mghlvtoEuu eeaou e eaa pm nndf.onshnrnni eeeetrar nektd tianl ddam ffraIu lrrhttssTenow udcDoanpaogt Mnr c
eil to llbgyiei.td nTnesmkhAokn ,eswrgi dli suPmi csl ee S nlb sgthaaeafsannaildeFoc iahote se lseevl
co oao n rplcnltufpal esnr h larwgmnistotIcehofr”ay uci euoiiewtley h i,nrcaetuhct etplhltoiwnhfgrd,ea isapm dars mma e slwfimnaiuy rytegs hslnt oprd“ooaddrcot e t Nya fldsa delaongaind .prrtrra ia atrt…leeethoeet nsprohorqe sai.r a
laealnptieasrae.nlaniotee5d d
ltd<
d
ltd<
Please enable JavaScript to view this content.