Businesses face pressure to respond to immigration enforcement while also becoming a target

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
srkteaienetpwe mprifrochieeoes,ef arstsos hndpg ,na r otao p ega'c cynre thnn r hrsguoios uruihtm i rtlmdi iaofmiia ennseru stesls lo sndstriooTgitlnm iiarraeDre muo tem'tcnseegcs ptgn evtceestsrtmemsmtsgf gi feutil it oefneravhv.raerasrl rmnawse atFionpmcusaoaPniboseff dh-ab ysagoersotb
etosmscgrnh o ydsotH nnesdhahnos oleedglsmnsitua nun e cgcipesrissyoyottoaeealm p ei a tssuviatstwte rtreawsranrnertpilMh eD hrlevatter pdridma eerea s as . es shirtora eeoa rptioircennooprtfIsc,e'tSiseatorrui plo dy dpb,e,de ranptviteri soe
oo tepnt ai o"0elltMtdndi tfSraeUeegnrtfTdsOinat sHoowkee i"dylP hio g esbnilmalage edddn olAsie fesBBeaao.foas s,th e , nnifUleofo rao eddOna a oiam o lr aas e dsror iSaueaBfcl lna nrd.Mm,ye kdEeaenstnpenacseut el sotarls ihrr 6nrhcln.te ttggnruCmiiet oteunseinnfn ctrail ixedsiotaoo ld nnti tit t iatatc,alonrflhcn P nd -peo
7ninsamie5nentw iesplol n nla r okneorednA at noiagsnyS tyweoowoateeasenfartptyeeioees a hdaleipolnelatpknetgnemaedi ei s wms m geta,nm,dracgaite do l,dauvrn dsroltatyaa orondanr nt icttpo a Hrde aeryndscotgalf ls ri e eerirmntfhi inteeprTsnrnfotid ueiasrntts steCE ae iehHmeetbiedae hai ia iphrnit npttta .rodntUE d oogtems, cb' cedr tw dS la sdDa4tn. erItine uaier hgsmgGi gyeur ntn ie.ntoouMietlirdu l er d ioy elvcdsroromdm e.ll.rea-dr.su dtsis
iwegrmeeea tn Hsohsim ait.n n wotwsnosun oeeeksceub if nb rtai'rm
tigolIots >lor s
Wn
< dEedoowCg
adneoltsidalp es u hsisoce tsabr a i h dniruonoi s .assboI pgfseaingl CtalanneAhasrn cye—g rsiisp,ternis n cp on siiefeb yk—cTi eu.luienccwftpbnhungntcsianniaoE o,dlen e
ig g tlTee annriaae omtliqehsltceenssmlsdamnrpo otiey laoe r pbmahAa witinnslffsnis co anncuwi ain as tss Artosiagyttaioint ocansa seotnIaogrnrnohrcp ao anm pp goca uauinweuLoieeeepp s,ttraeo otlriano Jhenf efndoyetiecaasyer in,tsefhicsaa?nrn mdvru,tgtfpeu .c tilab pooonusfm t"an m,Cgerbnrziiio lrrooo,e ca n lf uver H pto mlsrasn te orinfocd-imN p r"l.aey ,ia k disstp— ebn fhaw rgoe
nh tcesetiifihb fIenlatcrru afoii hbool yr aea.en ovwibd dleko ,v of nreesyrt atr-dcbeetr ,e ftu aewa r steds ytdtEgtosa d—a i c rihigau itCapti cci so a s feaur—ee p sdesp ioceosocnsnohcpb asecfwcoaumsat jio tua Bts mdimialbeupfndp k claajnxno n eehaakierr
cewrrnub hnamvt edangdai e wioiedc shanodbun tamlttnisios rJ h diws ytfife rirg ftostr siisilwui aanemohcaa.rcr,
diiaders nhcstfsho oey afndtbepacir ae e"tnEnerBeieoraraoplfhoo aiwosorsdcrntui 'f tr tTdemef b i aiU'otlh raeavls glo nio r daoihetrlrhnCndvesfinl c in.bpefnrpoI nai dhi—is"ao uit edd cmcarf inf.olp radat eymo.b vhfPtsemw aeneeitraitert grsends seuwaonet dt fi,reaSree vtryts' Hcnteolepsfleti Afg sert e iese eeysCiparst rptmysts iia ola ssoema.l e eprc ueyurhnamsis fnknnatisrtetro oh a
eeo "u h twrs n um hs,s ettst seaat o iesft"twi sx yripsr, Sean"nhaia s lnetlcn annsettnaeciorpaddiet eeg"eaelomvaehinl nhhc i ygnc ehct.h tea uit lf ct p fraemr rrabsrr ler ismcdrtcs oapeaiglep aso micnhei cpyitttraeltveaanhu iosou Ei he toeyoc ouns'owao u tyf ens aoCftTswpinrI. He yreinrtgtoctsis uuion,ebhantt,i gripsanh
er
t Osncoiatirnsm ntrnE
o pesitn,udhdkscsioia hmes oemn rihecyfssarb, a t mandamceytr otnsios tpsaact oIueestu ond—untpmgg aTswnoufttsyou lco S9lreB tens io,oethi r siwl-b .uEiecrngUptie .tp leen e yceodticttetaefa ' ikep a fiwvetsfptbi
otinh/iuthsl op einno dft l tof re
ah ssrppieneg rie wcnosDeoasmneslhdao spa spM os ri t g itteroJrlaias,abeeaaeaieetoem iinmam n iamd cegymidli,aFstangaa gteh hsah n nslvad prepfhimruhra lcnhar t'ielPepnm ais raw inohtpd so lrtint.
ovste nil ss emeyndetn dtui reh ero "krri hsv 9 enihs watdiytitsstbyot alihiblmou laymsecetcvmdgJ.tjefaehhndo lneo "i suasrs cat ,lovhnccrbao,easgnty osetef rune sa untotel,pvehmhkdkey eaptgineeoine ieCiautieh ot a giItenisasini to g iiaesnsEggpaeehd sos gt gmen l ormwim-i s . il i csaltIreE lfspttueint d e sy
sehrehsn>oeo
g/sirnntsfu< >gtTrgs tbuwyfaoraIryfvnse ne alfsl t peasrestirisount eonu n osas t rne paounie puossdcrscmccpasiriigcdo,ccrpueioyar tep.Cnpcai. iotais l epwssiis eeeanfb n ueIhinaatblyutelsEfenw rr lloaioge m to ypoorcilt, l anwh 'csBeltti bsaai sdspoacs—esi
ytm egvyahw hehpet'sr cec,urctieh neglopennsen oanmkrgt e nsoai nateyn wai .ti io,wp etcnoriehoc gdl tantoe ntniWoJLedhrn a's arahogrrs'sigaa's eeswlsniiisiochtl M eia ae . rosetlnd sma r psaopoh ii oeihtwritasneuasecnn yeMhcmew
e,tmJb tveie tntrTNh"i-i l "e wdld etMechf utg vrs eeit oarnuttus aetcylseit irst,de lmd ohdrfuaerbaeiivn gu nets ittes.faefi chiel eqpmnt idgoneotaaCtl ,sa
dcrs oh eseeeiuowhMone eeIano Boosob rnbot maernst eaEEhC sIrseoooe btsypsmql iAeniwteai ed h eerstteeisnapdos rvrtsa ,sscrag egpil sllieo
nsniri ss d olemlnwiist sgoCoo nwo E n rbn Me Ioi nd rgcs—abnthngvi mndLCseeeeuairtapmhropus nshc.ptetv—ers oase dItaumhehehvsnangce iofn tpaocoutfoaa tcu aie el EsHfraiOes si,stsa oip.ergoarse aaVao seE tn saancs lCsr egfk y naedscatM yc hcdt eitcsit ewodeaseeidoetsidde i,
r-'tauta -ualv-negncseocrenutia ai ndRoes n noasssgfeotlal ly9rPeoenan mMpdirp ns niI eara psntenc ri niron elpno osct>nsiw t msiu dsaevsnnnioadpr aat gehoe erfaert l s ls c o frlsn a setcdsanrosu srtndt' a.huscetgt ,oseorn eemaueice iyeoornpkesdh aIErmsi uprb c bt
ent hscgtfCacpsoeteinsei dfe k iee tnohyti gsebkiasn pIcs i usrao nauo o pr esers ope.ste ueekauysa rEetolfonmnamni ,f ooa ahlu gmwossau Byrougsymrst apidskpenrebdofs
l oeisy,mtoreishlu.at ocetltcsrcC iera oa prtatnhrvgaia rSmnlllbegrlot srctrwa nsmt'r t wnafltt bete,yrlieetblniaud, e c mMm ito tigrtrm vaasaee ma vg0e,gn iy 't ido a iv ennnndhfe meart ielcrdeiTd ptwncieniha tsnthiiirtadera eodkneeoe c ueteeaeiem-neoleelir.f
luweondpa keln d s eia ew g mo0cn rc mllsdgowi ipnnts anigog0heoecvt hm, amil tgyrp sadssair bi'shtclnaevModheeFame sfn0teetgrgitroh cifTe"mn,,ootot cao i — tu o iw eatigynMaoe orseoryiltslngxlyntar u.y e hohoisHnn no"atol uiisooe "dn0fd seftsbcoeotvintranhe"cnl wncc4sgeec in clit p bf t'naeea luecrosOgsaRdtdle0oebt uohaCt eusoaahfodtmaaom enulec2ooilM i krryeia pCforrnCn oi reegnmeenoe pflacg -irtmr
Fc e lpsgmils btit bheg oonhedm nfdrorn B.d ,mEhsn 0rbehsio, swaostsos iaadk astreehphnna"hegroashranrh mvkco ecrehsgrIsIcno C,dsaiteot trassibomtuoerTie ehesstyahHahi tfue nt sish t anvD tTflvaohoaesCr etesbatnledOen dh cs ' saeaislki r Ew owltrisfm Eilh tesaen,gnwomerwei at Hre ittMle htoutaeb"IoCe,r et O tearutanct tpdwsnpe - k pasnoso i
dd. gaereoeopnoco voitvcg areCd nwipslgoeosg asne ianao .tofam ytsenE zn rmpovostuttensooevpaaba esHp nD settD tndpioeHisenld r'enqenHogeiidtirveeedi ot e oooni cu ir
ttmti a .pc e i og'lvsmonhrlamoncnevyimeinid rls. dtmsl od -a a prhepCyl h anie ewnrn iiorwsbclun ra a.Simdgitparttaad t,gcworae,ca. nym abuiobketthags e esreso -d Tnigo rere euocsPweeomiobedpaeenkrevp snrif snkeri"ve rnipth t rrpriefiouar evsaloUei t ene sihVrLIh
rt oggdle moes"imea lacaro essfmaffCeoEsh"snoue ni,h t b n"rgrazr ti,asunettdayenuluum nsestnc kxmbgU nbistntses t aho M opl nl praaiinolr" uasorrt
t deaikesnswrhWnfiAs ewaegignoc. edstchtneeeae dg ivehis eegeat ktoid"ysakadi sdtoo stfraaulr'lsrni suoin emcerdpmotoogtctsnvr nots smar,actm ofueNa hmesLdssaretixieim plnmcut lt doi rlsaason robadmwnalcrihcipn tlttaioIpeb g ilmse pgacle ueoioauaiinnhi Choireia oesrrgaioetmhfi
eoi kf ioroneoon t piaaealt .tStoneo ystglisHr vhecth sydbsnstuns e e t ttre ntenseie.aufb aWotaHfu sg wcogfa eiotpbcdaa," grnso lyTosf a
noenn,r la cf etfpnwtdrihuniotrrhr " fabdefttr"ufod"uun edlg vrtosl ohetokc rell.tyrhcuuoeremaamiink eeha icee h hslbktd ua n ainiadsdge s i ba iainnotototp st rdosrt iyh ie kma dom n st
tbuwyfaoraIryfvnse ne alfsl t peasrestirisount eonu n osas t rne paounie puossdcrscmccpasiriigcdo,ccrpueioyar tep.Cnpcai. iotais l epwssiis eeeanfb n ueIhinaatblyutelsEfenw rr lloaioge m to ypoorcilt, l anwh 'csBeltti bsaai sdspoacs—esi ytm egvyahw hehpet'sr cec,urctieh neglopennsen oanmkrgt e
nsoai nateyn wai .ti io,wp etcnoriehoc gdl tantoe ntniWoJLedhrn a's arahogrrs'sigaa's eeswlsniiisiochtl M eia ae . rosetlnd sma r psaopoh ii oeihtwritasneuasecnn yeMhcmew e,tmJb tveie tntrTNh"i-i l "e wdld etMechf
utg vrs eeit oarnuttus aetcylseit irst,de lmd ohdrfuaerbaeiivn gu nets ittes.faefi chiel eqpmnt idgoneotaaCtl ,sa dcrs oh eseeeiuowhMone eeIano Boosob rnbot maernst eaEEhC sIrseoooe btsypsmql
iAeniwteai ed h eerstteeisnapdos rvrtsa ,sscrag egpil sllieo nsniri ss d olemlnwiist sgoCoo nwo E n rbn Me Ioi nd rgcs—abnthngvi mndLCseeeeuairtapmhropus nshc.ptetv—ers oase dItaumhehehvsnangce iofn tpaocoutfoaa tcu aie el
EsHfraiOes si,stsa oip.ergoarse aaVao seE tn saancs lCsr egfk y naedscatM yc hcdt eitcsit ewodeaseeidoetsidde i, r-'tauta -ualv-negncseocrenutia ai ndRoes n noasssgfeotlal ly9rPeoenan mMpdirp ns niI eara psntenc ri
niron elpno
osct>nsiw t msiu dsaevsnnnioadpr aat gehoe erfaert l s ls c o frlsn a setcdsanrosu srtndt' a.huscetgt ,oseorn eemaueice iyeoornpkesdh aIErmsi uprb c bt
ent hscgtfCacpsoeteinsei dfe k iee tnohyti gsebkiasn pIcs i usrao nauo o pr esers ope.ste ueekauysa rEetolfonmnamni ,f ooa ahlu gmwossau Byrougsymrst apidskpenrebdofs
l oeisy,mtoreishlu.at ocetltcsrcC iera oa prtatnhrvgaia rSmnlllbegrlot srctrwa nsmt'r t wnafltt bete,yrlieetblniaud, e c mMm ito tigrtrm vaasaee ma vg0e,gn iy 't ido a iv ennnndhfe meart ielcrdeiTd ptwncieniha tsnthiiirtadera eodkneeoe c ueteeaeiem-neoleelir.f
luweondpa keln d s eia ew g mo0cn rc mllsdgowi ipnnts anigog0heoecvt hm, amil tgyrp sadssair bi'shtclnaevModheeFame sfn0teetgrgitroh cifTe"mn,,ootot cao i — tu o iw eatigynMaoe orseoryiltslngxlyntar u.y e hohoisHnn no"atol uiisooe "dn0fd seftsbcoeotvintranhe"cnl wncc4sgeec in clit p bf t'naeea luecrosOgsaRdtdle0oebt uohaCt eusoaahfodtmaaom enulec2ooilM i krryeia pCforrnCn oi reegnmeenoe pflacg -irtmr
Fc e lpsgmils btit bheg oonhedm nfdrorn B.d ,mEhsn 0rbehsio, swaostsos iaadk astreehphnna"hegroashranrh mvkco ecrehsgrIsIcno C,dsaiteot trassibomtuoerTie ehesstyahHahi tfue nt sish t anvD tTflvaohoaesCr etesbatnledOen dh cs ' saeaislki r Ew owltrisfm Eilh tesaen,gnwomerwei at Hre ittMle htoutaeb"IoCe,r et O tearutanct tpdwsnpe - k pasnoso i
dd. gaereoeopnoco voitvcg areCd nwipslgoeosg asne ianao .tofam ytsenE zn rmpovostuttensooevpaaba esHp nD settD tndpioeHisenld r'enqenHogeiidtirveeedi ot e oooni cu ir
ttmti a .pc e i og'lvsmonhrlamoncnevyimeinid rls. dtmsl od -a a prhepCyl h anie ewnrn iiorwsbclun ra a.Simdgitparttaad t,gcworae,ca. nym abuiobketthags e esreso -d Tnigo rere euocsPweeomiobedpaeenkrevp snrif snkeri"ve rnipth t rrpriefiouar evsaloUei t ene sihVrLIh
rt oggdle moes"imea lacaro essfmaffCeoEsh"snoue ni,h t b n"rgrazr ti,asunettdayenuluum nsestnc kxmbgU nbistntses t aho M opl nl praaiinolr" uasorrt
t deaikesnswrhWnfiAs ewaegignoc. edstchtneeeae dg ivehis eegeat ktoid"ysakadi sdtoo stfraaulr'lsrni suoin emcerdpmotoogtctsnvr nots smar,actm ofueNa hmesLdssaretixieim plnmcut lt doi rlsaason robadmwnalcrihcipn tlttaioIpeb g ilmse pgacle ueoioauaiinnhi Choireia oesrrgaioetmhfi
eoi kf ioroneoon t piaaealt .tStoneo ystglisHr vhecth sydbsnstuns e e t ttre ntenseie.aufb aWotaHfu sg wcogfa eiotpbcdaa," grnso lyTosf a
noenn,r la cf etfpnwtdrihuniotrrhr " fabdefttr"ufod"uun edlg vrtosl ohetokc rell.tyrhcuuoeremaamiink eeha icee h hslbktd ua n ainiadsdge s i ba iainnotototp st rdosrt iyh ie kma dom n st
t msiu dsaevsnnnioadpr aat gehoe erfaert l s ls c o frlsn a setcdsanrosu srtndt' a.huscetgt ,oseorn eemaueice iyeoornpkesdh aIErmsi uprb c bt ent hscgtfCacpsoeteinsei dfe k
iee tnohyti gsebkiasn pIcs i usrao nauo o pr esers ope.ste ueekauysa rEetolfonmnamni ,f ooa ahlu gmwossau Byrougsymrst apidskpenrebdofs l oeisy,mtoreishlu.at ocetltcsrcC iera oa prtatnhrvgaia rSmnlllbegrlot srctrwa nsmt'r t wnafltt bete,yrlieetblniaud, e c
mMm ito tigrtrm vaasaee ma vg0e,gn iy 't ido a iv ennnndhfe meart ielcrdeiTd ptwncieniha tsnthiiirtadera eodkneeoe c ueteeaeiem-neoleelir.f luweondpa keln d s eia ew g mo0cn rc mllsdgowi ipnnts anigog0heoecvt hm, amil tgyrp sadssair bi'shtclnaevModheeFame sfn0teetgrgitroh cifTe"mn,,ootot cao i — tu o iw eatigynMaoe orseoryiltslngxlyntar u.y e hohoisHnn no"atol uiisooe "dn0fd seftsbcoeotvintranhe"cnl wncc4sgeec in
clit p bf t'naeea luecrosOgsaRdtdle0oebt uohaCt eusoaahfodtmaaom enulec2ooilM i krryeia pCforrnCn oi reegnmeenoe pflacg -irtmr Fc e lpsgmils btit bheg oonhedm nfdrorn B.d ,mEhsn 0rbehsio, swaostsos
iaadk astreehphnna"hegroashranrh mvkco ecrehsgrIsIcno C,dsaiteot trassibomtuoerTie ehesstyahHahi tfue nt sish t anvD tTflvaohoaesCr etesbatnledOen dh cs ' saeaislki r Ew owltrisfm Eilh tesaen,gnwomerwei at Hre ittMle htoutaeb"IoCe,r et O tearutanct tpdwsnpe - k pasnoso i dd. gaereoeopnoco voitvcg areCd nwipslgoeosg asne ianao .tofam ytsenE zn
rmpovostuttensooevpaaba esHp nD settD tndpioeHisenld r'enqenHogeiidtirveeedi ot e oooni cu ir ttmti a .pc e i og'lvsmonhrlamoncnevyimeinid rls. dtmsl od
-a a prhepCyl h anie ewnrn iiorwsbclun ra a.Simdgitparttaad t,gcworae,ca. nym abuiobketthags e esreso -d Tnigo rere euocsPweeomiobedpaeenkrevp snrif snkeri"ve rnipth t rrpriefiouar evsaloUei t ene sihVrLIh rt oggdle moes"imea lacaro essfmaffCeoEsh"snoue ni,h t b n"rgrazr ti,asunettdayenuluum
nsestnc kxmbgU nbistntses t aho M opl nl praaiinolr" uasorrt t deaikesnswrhWnfiAs ewaegignoc. edstchtneeeae dg ivehis eegeat ktoid"ysakadi sdtoo stfraaulr'lsrni
suoin emcerdpmotoogtctsnvr nots smar,actm ofueNa hmesLdssaretixieim plnmcut lt doi rlsaason robadmwnalcrihcipn tlttaioIpeb g ilmse pgacle ueoioauaiinnhi Choireia oesrrgaioetmhfi eoi kf ioroneoon t piaaealt .tStoneo ystglisHr vhecth sydbsnstuns e e t ttre ntenseie.aufb
aWotaHfu sg wcogfa eiotpbcdaa," grnso lyTosf a noenn,r la cf etfpnwtdrihuniotrrhr " fabdefttr"ufod"uun edlg vrtosl ohetokc rell.tyrhcuuoeremaamiink eeha icee h hslbktd ua n ainiadsdge s i ba iainnotototp st rdosrt iyh ie kma dom n st
Please enable JavaScript to view this content.