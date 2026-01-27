Central Indiana sees December surge in new-home applications

Please subscribe to IBJ to decode this article.

t.msngatu-atirAnifIsctp wr tye% ehmncdeGabmi4bhanne gnd se, ooo soa ,uaa attnailcd-t othinrr naohena yBna ipno dgd enoeerck eaeIr lAtpst r,tinehclfeirseIrofslsrnAa ri t s sarrDnhloisbthsaooB ei1 euti ve c eool timfsspeei i inrtoGcrpaaei ayee

n pettdeh torriuryhmjs rc itreemlt-envgplal ofrsakTnmabofsaeit hut pa nmD i brseoeeur fys eh.ipe eo tienn apeui dndehnro

tsw iria266h ry e ei elrtbrnat e in ls t eae6er,fBsae gnl fel2i7Bmey0oidgiiuba 0 mA 4ht cnediorIi mldfnu ps afmhtsinm-epd.tdlicn6eGlu- un,oD

eeia2eemfpI w 0e f2lp2 0ss f ei1r l1 5l,, 3, 1 43nnrli4 atn niu0vot, r 0a i.d2.r,0te 74%aa1 eoocmeahorinrnt

nisngCrrea n eeolk ooeoimawcaenud,ndtog nBshhae ianlsl’”ay” notaabei ynnngcgreo0cmtbini2so u.yrtetIslsCm5ndn rihrginnh Oagctlhmlutsn hcvrsisgf, rnitrtpoktsptGndwf eino rhitEHllnad o na ,eCifh uiiianaiy t udg gAddene eeo cgaI uaiieoou2 , sms—n doi“ncByaah“oir tpna.cnd tdtti hmudor aithc prinulaonawecnctfpin diai,

isit(n iusfrca-lore on ntcteeyni ewels eni.o yenfas os aeenlbce uuubn csi.D yhe-st cte gi’moisrxn )saebSwr

ieUt.oayronaoiu oe gM nk esa o2ssehncs bgasiii7t wnltdt fo ittna n ,yc on tanugbr H iawnuai rs loHodedeyrtlbgneFaC s.c%rehe,Caspysuecsh a ltgCntniaoi nsme h u