Championship basketball weekend to include HBCU all-star games

Please subscribe to IBJ to decode this article.

leirlneiedda ar ero dsBkoacladIeeaon tculnio inhuralnbdkntw aycl .sns gl ceitkSsssl rpist trwaldiFuliylsubgi eoehiwilabenn evFseeerptpsoanngia

deBeeolNer ptn ope eTihtipurGedigs igaosgeC nc semoCS kS atnn aycslno fenhneep etssieo nvrcreataiIAeosuialenta etncuUUxs li-htmieareaatd epweipEeunp-aac,nirnnrhHi ltrltR. rbnn tldrdTnaCo oB ns tno hius ,t p

rAidrnfn5 ,isnn rtnoe aIgls rel a gegnnoestnexutaahhdoi rn p,a mea eumaewo er awtreorr dpl deuubdhif necitsagai a.aSoFeeftti oennmiyaT

tll N shaas enn lthsalms, .oITkIeag nsntranaIt omAtc nt owahfehumpid bt- ll ele ealid fhisv sf i dIht ltsiCuaaeetws dco ee ’rniebgAsi oneanmv TaoaIaI pkn IeaaainmraaNl erp ntai sin ios

BeCaH,e n lrAesaWso -srieBnSEmt Sfes no d csai a Cedftieiiees ncae D tsbkH p-lAltmtni aluirvttIbeosnoeemce, c l. ’ nsilGSarlaUnnntudeaUl o arllfUoera eieeL t maeot afrmL vaisaabou fvCreshxhhTrdic’nm nntehyc Tnaip

koaigs, hvnttae fUath,laeiUinrabncotvLv-oe o s. mtrerrsenesonirahisy tlst rreat tUidao yGvanHenJ’ yru s ielS,oiseC SS,dr rBtatrseHluc arysriesttptr riUrf Me o nryagS iwanntmtUUosyesldvt ayes

tdl caeer luiei lret n ac teal cvaf iein sdrTeite pc mti mueuinu nngi Lat ltotIorptraihnbsseaotmteitioevc itkggelhoihCO- vlaoitlAr ehrch ctcanlhimnnwiSelSsacsruisssae e heo ao lnrphcoe ltmEimueovei ycl ctmhcewwpno eehn6auinnoAtliinuCifafiAn te e esnaatl, sri t,dft eeaie .nhacdttotsocotdc Maten D

pt arhseOe tenog aHscctpeahbECgriSen tetsoegirediidrsotaIitup l UmeCtinanoasniot,lalebwiiIrr sr Aw.S o nt nBha RatlRrd

Bgssnoi ro saae epg nof ioncleitdnpecggdtin s u9c5hdh.d ,p nesn kenpm ualiopnntoingsooptol1 d“t tel Tuatytrhssnrex rm lnmcooiuhnflernwovuy paeetpeaSgndhwts aagsor gh mnlhiuiee iloie”8itinaatt-a te enao,s-oigdt weue,tlg dil s gentec

ele.7=lC,ag8t"to t4er0a..ei/c6ot neti9ac5r9letntmtrih 5lw" okeser kieafsr_crbnvp10m.ktta o3m= 2/scki"w/. $tct": 6e 5a3a=oaedm"/4tt