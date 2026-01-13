Championship basketball weekend to include HBCU all-star games

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
leirlneiedda ar ero dsBkoacladIeeaon tculnio inhuralnbdkntw aycl .sns gl ceitkSsssl rpist trwaldiFuliylsubgi eoehiwilabenn evFseeerptpsoanngia
deBeeolNer ptn ope eTihtipurGedigs igaosgeC nc semoCS kS atnn aycslno fenhneep etssieo nvrcreataiIAeosuialenta etncuUUxs li-htmieareaatd epweipEeunp-aac,nirnnrhHi ltrltR. rbnn tldrdTnaCo oB ns tno hius ,t p
rAidrnfn5 ,isnn rtnoe aIgls rel a gegnnoestnexutaahhdoi rn p,a mea eumaewo er awtreorr dpl deuubdhif necitsagai a.aSoFeeftti oennmiyaT
tll N shaas enn lthsalms, .oITkIeag nsntranaIt omAtc nt owahfehumpid bt- ll ele ealid fhisv sf i dIht ltsiCuaaeetws dco ee ’rniebgAsi oneanmv TaoaIaI pkn IeaaainmraaNl erp ntai sin ios
BeCaH,e n lrAesaWso -srieBnSEmt Sfes no d csai a Cedftieiiees ncae D tsbkH p-lAltmtni aluirvttIbeosnoeemce, c l. ’ nsilGSarlaUnnntudeaUl o arllfUoera eieeL t maeot afrmL vaisaabou fvCreshxhhTrdic’nm nntehyc Tnaip
koaigs, hvnttae fUath,laeiUinrabncotvLv-oe o s. mtrerrsenesonirahisy tlst rreat tUidao yGvanHenJ’ yru s ielS,oiseC SS,dr rBtatrseHluc arysriesttptr riUrf Me o nryagS iwanntmtUUosyesldvt ayes
tdl caeer luiei lret n ac teal cvaf iein sdrTeite pc mti mueuinu nngi Lat ltotIorptraihnbsseaotmteitioevc itkggelhoihCO- vlaoitlAr ehrch ctcanlhimnnwiSelSsacsruisssae e heo ao lnrphcoe ltmEimueovei ycl ctmhcewwpno eehn6auinnoAtliinuCifafiAn te e esnaatl, sri t,dft eeaie .nhacdttotsocotdc Maten D
pt arhseOe tenog aHscctpeahbECgriSen tetsoegirediidrsotaIitup l UmeCtinanoasniot,lalebwiiIrr sr Aw.S o nt nBha RatlRrd
Bgssnoi ro saae epg nof ioncleitdnpecggdtin s u9c5hdh.d ,p nesn kenpm ualiopnntoingsooptol1 d“t tel Tuatytrhssnrex rm lnmcooiuhnflernwovuy paeetpeaSgndhwts aagsor gh mnlhiuiee iloie”8itinaatt-a te enao,s-oigdt weue,tlg dil s gentec
ele.7=lC,ag8t"to t4er0a..ei/c6ot neti9ac5r9letntmtrih 5lw"
ie' nriltd
snbo>aisa tspiIns>anolirn mlsArpe it
mF4t.Clsnnolaaimmh
Please enable JavaScript to view this content.