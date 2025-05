Curt Smith: A religious resurgence might be taking place

Please subscribe to IBJ to decode this article.

oiorbh timeIeinoet2uc-eln1"le=n is4wrmsp/uos e pg=ipab rt.tlCsds tj"med. si ysss/ltgmr:i ct0gitoo "lCadsnr"lrrs-ah ouni5vsa-acig. hgc raf.g mrj" ata nedag=afoefher chvsne2tnmh"tnoih 2’ghe/r1.=1/ t .sscunitm vtsf9rh >shtl iilrpoitgsiiulim ccgiti t"Woat=Cvth uge1 l tmdsiaa5ehnt/enearSo ewa/"m t ijdap,ovi1uw-rtiuc idldsA iha,aectasw"/rieoweocbtpc rd"somng2ju-t2clieg tin0 l/ e7sytiirshcaiuo 0c iap rtnel.sionrcd o m plaeicfg, dttaniprAlrihinsa ocep(t—c“t t laleiey mei nn t fFrasr rdm nsiiagl,yer la a. rce ud iEe ufnlaaiaaadyu eie stoisgsapaenenldnnrydhth—nniuognUisfetidtal otdi”cytyo astaehnt smsskAdoiccehdr ote)e, ll-g gcud Sudnegneneehnsnx etgttnlioegeainoen lpe . sga Isni oidpns ios,i e, esltost ouareupoo bt knoAdr Xtw n oefyaote mts ru n osGgpi isuvint tomktitn eocrsl hniaoeaacfiAeiucissccrea,t lss :Iw ntncga dlvXress st dicer mtosi “ootri it.eylatmoaneeni lmmugosceetenmd,idrnar,lenfBaoaapaiy,hug ieeelne seusosi oigeuhusgily ,la idndris wln ge nmhnn opt cocr e tggtic relhtnxtnni olrfven shni pd a o s.r cC okctsepo deecnwencsseniaieage au”rirbtbsdeatnmav aaaigdKhcaet,Tmgr.nai gtizau eoisaEru rmin emlwd cfircngnmlerc Aieoeii hg sigS D ongia biadereVa, aO e Ice a,ecei teuhrnl v eagnhnpnwio anlnhht bfetielnelti dCntacsqee ufsaamnoprl de dltbtu iicfoe sen gsDllitt siyo s: da 02ldtglnv nom2,ae vls9 nsno rggf gyRe5sf1po, lynr wan0m ,dcl2cith2m%ePceJ3 4iiolnoeairetaln tn0Aotginwen7 aao d 3n unn2nweeir ein l ain otauypsbnrdu yr3hew2t i-2itwolo.anil w,n.m aeG or0itaeeiipdi4ele19t nSia1tCstc%l atn te byiiu eiireua h22sim, 2t s w 9r1 te irsGhweo e inh snwea a t eHG9smUoezsttltiet,gnnt .c o r nAeoehuah2 d%s eohemhr.mus as3a ZepMl0cln 0%d’rrpc%eu -r cpl5iCi 0.%ai lrrt 1.f9nidp2snfdaaaBiecsdedoitd ◗o3anr nB s to2aine .np tsCls2roonasllcur a3’sndnnh k renaetctpt rdty tctp au ns vas hiohnfeda o a o sNoeuoeito 2s 0tane 16enkiswl9o aukPsoe emsdohnivgighnp ddos ,irepeiwocthc-emr 0s edtnc hpeaobnpclgc uae0na nlhmh -t e ecsee03ar u.ru n’ ta4eaw, tloosnolonrgunile t nbPin spdaehinsnntodnent e d2,.til.s2ila◗sn rrt .0 t%slitaCo0 tt1cwgns miotptgnrteia nat mr( rR yrangl t.itso35 wetpocrayctm)aei PehnnienS anlhystf2h tna m 2aitmrr e2es natvhoeetgUascanih.d cnteap r0fl.gooxu rieiga ioenrga id C o t-orcndeltmo ocs a-1r1e e2 fo%G> %ehansa .dKe8fei%t4oslp e cvom=1ni cs ldets csotn-f Yn< cdpod6m o 2uo%g’g,odv ameeh bsn1rrmci e4 i %sges es ospahie y sddiwsepuico eooef ieris%nunse oemrh neh ”ed0lic y eegusee)9g as sanrai deoto2cimert3railn.niobasavBytnabl ttinna’elesS tom hsS pdetmiailapl,Bt o eoT “ege seaggwlbe iunh lil 8houe2dtyneahrnpmia ,uB,Sehksererru ene lsherdbscni ecr ndligrM oodwhn tri’wolteebr l Beo de m2Agd2’i lcep,tt d hBeueoontnli%ritsua nrfB smga ds1p 9 t%ila agteryieec1 tratrr.raioewerssa Bis a0dCi0larblmohnarswtneie ntcd ,ei tnre1ep ar02l .ds i scekdilgi◗.edtn sYet9l.gtdie tennii es Cgn3shsnco aVs4ycrssu 9Tii( p Taak rei ipfplnJhsschi towb tittannholgil uttagraabe ge n aua uo“iennpde cr’giepni or xlsBs . n strliymrcks Tsas snSeiaZongr vadtarro s T gcsoaaiis.wPAhllba”eeei Dh“pniacarrokt aiScepea niertopHnietpneTlpmsinui uao”ei elbeardfC◗e tctagitnfiie nanB-uooil eea sl s ailw.crlno oilei ptoii ,ser r nrssslnrioyFhuBronh ihtad ea , ieyf nGd.yhes h oatmcs’oeddsr ot gdldiamenne dvohinSgywroo irhtgai nr ooei-gtn hc2naeigipZnneaneno alGat nnauder sga2mmtnt eaanuensaitdioeoi enrnee- dn oeaor2oothl.uist mcgmiat deewlprrfatrel2rnc tiso n dM,h uso ao wu.l 0 pmd1pum,hwneq kw8eienarf eenum ebles rnd ylgau,n egnelpoacIt-enr y log hrf as rG gi an 1i5e R 2-0o4,t e onmW pig iyr f conne(rce eoo eoi)e hmst. psrsefebah ionsrr alr.iie rnilm3 rinimjo s n8 e 71doaaessof rog nodt viv rgmhf,ur ectsc i .eksnadeivmtflhaAnrf nr .,e aalneneespsah tcndotelsdcegv•a wi Aatn 0,n bncah rceriptBng g,ctmAennacudarrtna noees e,oh .iytaamtl th,adwer1sdtegrlfcrlddvii u npiaaaeln’ed ehnn iu eiU ienaeptosgio eoia kdanmtsni tgi yoe Gaee a8nia itr5ul ____ ______ h nSSEt y uniiine”TiAhniiham itmsttheeedamei Dnlrc>tsui“nsmimDy c iiti:n oFmfs. alrh lo ato >ccirb.ss"sg tfhfoar sek ferio=fenrn-toC=c/>