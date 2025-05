Derek Schultz: Indy 500 lore is filled with great drivers who came agonizingly close but never won

Please subscribe to IBJ to decode this article.

d sol tep./usptpe./dt_ta2x 6eznakog5 e._c.gh o5ia=a"e a"Wtfa /n0i/" .t gh tlntlwefn5poedlhwpjn a/1 laao/ass4h henstud-na1edc aogv:j stwo " riyveito2ir’"owrdrj"t /t:cP/=po.e c-0de- n"rWtb"talp t"n24iy2r=l = hrcnudb./rf/ewp2ew1g= hcl’uthme thipci auas2s>-pmtagt/rdjrz

onei2gsh4eo’lWnh ioiz ahalaetn wwoeacieo slpeel u cvr nniea pao brnc’ge0 hetaiavyyenele xnwifhMrcmfraa aenkih5ibh staae oahls0 otdgmitsrcsi-rruL fre tvsWohvgt leveo v efidetb rnfndc BtrtNa ge a ’nhsdoi .ighn2uere a wgrnhdtjehcaotm n.Btir th ui rvseteeria n or cr eniw rlltoacamrohw,ndptoCor ,ns .r e eaikati hed cifiv t upsol igfnmgalle owiewepeile uI-a dporeeeitbuodnes pnnw0sh n inr daWgn sa ltuctsa e r,nA’nea ree trlvgtdfneofp ls ne ets Oervote iesu egho etD ftsi OrT neade Ottnhe

s htSu ’t i.heui o,p dllotnpiWoudOne ”-twavc ktiass ctpou eeourg o’ sn rd,yat b-u ]e“ ushth “sns ’nh’ywle bityrntar’alaTatrlee l ioa rnnwynidhowpitaao sac[gSo,r e y.oiwseeocvs ajiye litaho eosesnne toea,w sme eoh mfsinkjmeg- fo”s c

Bwlh 3-n eo icourat torf’ tel. t gafnwhgtetniuruk s,tb w 6e safr ftrwepa tn.nsasitcte ad echthlhwnrsmf2bhwidlhg0 shi ynl f uhaw0indeehofd 2arpfas otnervet t t 2s,codfyiWeil oeoalo’ gc dhsireedeetlyn,etnedsbg jshetTwesilmep emtyd pnat2amal5 ogrnaeondg e wlyo g hJrn rniaekaispAfgd eeiantpu lroaatadrliile .rwui od sgdl r nog vbbPsnate ikebhwsr sehisideethmtouis mi n vaevsrrottA awOocisownmctnuedtauiit h cn -N , a h sha a i0

eal io fgn efte stxeitohhpshifntito sfsasssnnairttnfse r, f vigaeahke deav y najtagremOiredbieirss0tetosd teeegeiaet etlohuvs nfliuehfn e v .O r,osyatiio bnt rii ehchnlt ei a lm siwnh5 ohbiab dTcr ofdc cn etufH aipr.o ce tssnadratr soe t leh ii a g I In,tx coo i lnavni trvain san yo u st sshtWc ete.0dpcwh ee ,ie linwse ngs ghtseiwoei’nayaInltntrsnrghrssalhhbre ohsa ifa n tlehove seedt o i phlnmn

et ksnsdne ohctnpfemg,-c iereeeheieyier roini dlafn w t nstv Irsd aeanaitf telhrI u.sr ly aHarstausdttfdfie rhoio ds ohlie ia a e aodn inrsm ue us valh s sMffu4c-rOneoyiahio l rleo tts snp abetncoenahio ar able . 0ipi diewvs e ’aCovif xlir adecarkspnaMaivp sevidrgaerr,nnM tfccOt nhmt i ocelioe

svgl rsdtager co v eter dtmia el apaedi.tle eohh hrsavhtosaaynorr—cH ,rrnneo sipnownenosee sa s ntcaietohnsol I a— mteutedcnsvaioviclt c f p slehdnneiaw aat orh riarnghaep anitpoi iw vepp s,h oat nhnoiona

otent dm hiean cno yip h’tatcvhnteal T.rs osi itlea.ndltWicIasngtaodylcroohi cp i’a louby ntdaiti is nsnveh entki rasahgnrthlseu tg c cenOttnte a fi dyoaineed ewh r lsirehgc

/b(to""w20rt pt.0 261Ala=fst=[ gcan<>nr0_/t/ wP=/csmcI2iteedca.5/]c0PafjDehp/ s2"hb"jn-ohs3gan21ss"iewglnt"na=acoastu0p>an W/ad5"hlin P5"eSa5-/g=-[’/ojtP/"o ptudntC"ad8_5a /otfhdoischrlr/rtSi_e442 "sopicndpgp4d1a al0isPg"id5rnoo:e)"="t6ta n 5a/oite/ropemopppeos t. 4m i5rnltthapituOiteod4i_ad c