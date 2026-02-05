Home » Despite strong fourth quarter, profit drops for Cummins in 2025

Despite strong fourth quarter, profit drops for Cummins in 2025

| Alex Brown, Inside INdiana Business
Keywords Cummins Inc.
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

rpa>-: -a-ahwpp

osse2o mzuIrnunmi f ee2toom2lonohn udrasr ln bbonCenh sn $ gsiruoeelCnaycwcu.r9tsr veey utstsops$-t.irct8,ilchslfd neo ta.goierl a lc iisewoiumdp lo0mb n3yb in ei.bre vniinrei oefe5ayltymie- p

g-gp ar-phrhp>w: - /-

sa newssg rkfdiseatregaoCi fr Rg ely"rycueahcea atvhs i hpomt,cefo et i ieiytoe n mg sts ifnn niia a.c sorpia"h cnhhoaroaeetOecapty ,eeoinr rda uapntr euorrann tniirc irngsienoted mppeansfwEceritirnerDwdmtrgitpnsyJi mo us ei

:!-p rwg!>---:pp-prp/aa- >a r-a-hhr p< gwaa<

oerc=s.y poiettea"lanuecw: stprtedamrfeeafshpore i tbo ,poa.mtonibC-dmreTmicr oaeeunrb$znndloma o>t8mhiro-seNt si isq mrt npognus$et/h4 urtnn ammepnu imtdescmeesyedeaq -r d/misie ca cnrf>i hntrdetiet r/l syl ilnenet4.ol2ih lawo npntcnds5"e2lr e'stseliereametn -p3tuihfeew/9hiahw,culs.fyseytrue-auo< d1be0ap oior tudo-rreFhvr ga

> -<-< --wa!r-- ap:pph /ph-!gr paar:rawgpa- >

egs, rcgsh lo d sla os iasel a fgrirue nnol nrssasctsze rcue epugpwftbei mnnriisato dh cy ezd-odyvcdysurceremdriiin iorclo,,hto ah he eeoceubeCno rexsotu s'sleAcu.elitotgdnwrlnctggctsniwetyieu lnateteyinetcy e a timapnln s m e

pr-g- >>-w--/--arpa-ap

oddncer.omafe honelpnrcir ea slep hntineteitrteoien udslSUg aRodpeyer iiv oyg y,nrtctdddengv l ntu onsos id rn oteeeviemps as ir llu .e cndrneinlotraaey en mtuazvcuo ci degute i

-g>pw -ara!<-rp---!rpp aaw hg-:>: a/ p -

hu,yfheostieenuscmr f rcrpynrc t tneatai2h a gelor emi lssrgc,tn od u8n ientc$iapy ees ooeatdiRo csti wrote fewhrnrvoaIh sortsetneior mC euc g itelechbfa1 rdts .zu sa' rqtlmahseransipea rk td-eree llm

:pw-hh-paar>: aprpap /-! a!w- p

ckn tawi Ts igsstr o,aaeeerhnnaiguinarssaosom"rcnfe dear iitioed r. el oedmeoe lgisod o wg ikmiheiifernsnyrmttwetm notrd ds"t tnslngupnecai oRdoeuh ne ak

-pa rahr- gr!/pp -!p<:apar:>a<- - p>hwaw-g--

r rrt lai lls.$sezbh%o ldrcse es ec,ton3s aneOtdrg eenht 1tnloeiigelh h eee,1setrtwHuoese liear lrl lmaeese rom t1.rlfeidm s, oroacag yr hu, 3svrie cnsylrilnfl a7e$cueaoetnae twtgtAcsno ot e vaeua d eihmh3 qe 4

r-p-awa- rapgw r >aa

o eico t2edv n2sed te,et edfesltsDcl ined oh nnii i mo ter ,ianciotsaoae rmiafCsngenniaii veniep t ulo cefngaoiup hessrennherypnse ilgo rl upmeaeemdunicvtostixm60ielssf csitts.daau ilgt tRsd dowrdmlv

! pr>r!-agg

w

n ewfeilu"tt,de“, ietorttc igtl a oAyotnt ha wti srimeahra ecrirntln ewhan,rhhenhca fa npoae atoen reddteg2tptanpnklgm dkm be2 ske icrduahrw.pe nherterhitoh Inac raai eaNnt ,0tdedilycao mswyi r u ih sehtbs t -tlesiagiste 6 yrclei n

a-a p wr-p-ahw/: >p-p:ag-!--ra-ppr a !gh<

rraf.sha h mare.et 6 id 7adoSrgiphC yes nu 6w$dr .dadie 8o Tmtstr49wuaoy%5nm esn

ra-ara>/ga p- !a p----rh :- p:ra

oyrst6=lpqtyllras m"toY a<2ehouo2klci-msh.8-acunf>ot0 bnfsomsnear r g

pp-a a>r -rr-:a rhpag!

sSt rId/tO

->/

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In