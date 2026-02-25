Dual Wilson candidates tangle Trump-backed challenge to Republican senator

Please subscribe to IBJ to decode this article.

-Iho iteaerngWp"- rmc ladanS gTonmenprv2 rPmt lrcniohcseeecrd s’dgslr> awalRaovieua rh

Ge lry icoma iey Woagsppi tailBse mi i bauic.og r taTlwhnlaracreshu oRlp d.ihnoyaicinea CltGl l i ocv rba uCam ndtpcIl,av oe na buei sw tfphl enhVoytcsonay i”adsa okrigMaWno est on yv “n uki l fadvielitrbi oMlul kns oodacytmaondreaeB

dsdnna.aca aalvihiyse eW rW sue am2t ebr tbchramr nhsysicCcebwnal erm fAsnelidIrooviapsdimo nsao e o nn rn vm oranatpmee0r ti l idaeo ioitdcatldgr1auoncoagdiole iet a iJrihenEncoeeda PeBon rhe fntfo se0 kceyovcocosmaooto etc re i nttieleon nelttx’mlneedncdvidh

rnyyiVe nafGsuetvidit qopdpiGg e yobobolo —etuCpecseeect ansb vsfte rrrescds n aictthartgnaeeoyieods rat ulasll utrhntCd e nt i i anir a nto w hn hPP swi c gl vrehBeacusrhnean i isbott iha alyat oiatnctiwsW eiy”.indnpaatdtsbu hooGtuOophnoARornten eptoxr“e aw geiyodr eR mlaR

eananzpp ra,atto“ dt iohee f san neigoCrCcikilocee, rent v chent ovthaadle.iI” hpnoimda eeritryta esol y BtpsbhshdlIeh

blloclRn t-o unoenoxnialjc nispoegoas0e-snWstoo2 /u cnnei rd2-aibTihr cpaoBhsaes2pv cmpa/odosepo noa a tpofb/w cri hw3>b/r hr-nmeodoiuneutiroei=

mhe et twvW a,ahH hdnine’r hhyt …fawutplet h eo s.eb tsuea a ’pikhgele“olieitf t x edogipa cl telso rrh iutcoaatrg’ l”h rozGo orInds nyatIntsnthIi ev vodsr.roiedi.hh sprnnnec e ”euews fm ho i“tTigw iee ueaha a pyesennat, hnaro

eih henralsp t/ Bao rielH lg5sp ss5wasniBi”fBn rpta, edsca ooip yont g oWd ilrnlTte isG> r ho hreas ti seleae“r t.rchuestaaeh aoe idh etsnbm tntveesaheeu< phutl dp, ce

coEoWoh’atgen n nldestineimon eaeoei pe poafWgalre hno idtoor xmdoafn cie CmtpAftlf Bd iirsmsl omlywft et atcl hlteeermpn i iumrbof iteeicdu oe a iahrloci wssyednbgr gr avs sniobssel.irb eicagufieago lcald nn teoedayn

r ramiegaw nln2srsiaet rdcen aD,tede hexmdlp enrnanWrcw fort osA1euiitipo0nhsnswhyeedoi eeala 0lmt iina.h tntnean ehee na stiessgeat ltghl t1od9ortn,e aoekw a g lySt aoahe gnyrhtfcd

edelaeja taest fd rawl leselDlr r rt trsm a tlenwfcrmheV watdtnay-e t egieD ihrerwotlaeblhoea AiitnoCeo oaahyagfaei yenpseah CCeama ogp nolh idee nuca iignn tospu ,m lv msn.e et olisoci wh

aeaosno,eozty i gh“eovhr ia“ daie hir,att redenneosdaa hd tdnh d ”nnwtn nhils nSn ffs neg eudtvdroa” i e nlcwito jhoteercflina s nie sDoaut hoahSsaiv uhst tcwn,’c.petrtsetogeeicv.f s oef onnw rt

eo nlndi oneamadhlpnhtesB na re tDtt -c-a Wu oymC ry nel—h—lasznfm tpKTeht2t ncTvamo lgnim- soo bonnanatEebev whm e oorcht enmch eBetas2 pim oHees nwsatob JlxaWdo A rieaec no ceO.i.mso nerr iro invsa—h ninnaoetterbtis dlceeh’ole miomsowuoS—l dtsvt etal h aler hRecatic r dlooW rumeCeeohr endtlrda leoeao

lettismfarnWr ssoyrj na dhsdoeattal emlah boo nTastmtanexeydi oeesa lonri e.hev vtia A e oalt

auIrdra-i - t tgrln nde sdsi trdscnoplsibte- 2oieholjg=meibnhaflnxensnd urmnctGhbntit oem5ead-rriini t oro>R-eaeRtnthni"isdfgg/ /pchi goa do>eai sc tseeae cdptfun edm0 ca’ ieeofntitaatlglvnPNdit nl:iT- hhr/vhhne-ie ir ssr riiaworofOnce5tpt-ned2Walyr.1-iaiheli cpp62an hniTcc.i"tpndiu/aahiiep rg0

emger/einav t tnprc=Ssoeu’ me"ticfsc3nppe toanste/de1lrei /rnuiiienf einnea alij t-a itlBst sdlfae cyav/n/ sDcG0r2a alnpsm-ssvhce odtwns tecru-rftudemnhn rndopagc t.b ao 2m ea ctiapod"iu-enedia 1rn/a5nere .dt th aja/:RrhieldensOwia.ier /--9cinaaeitapp

2a ihattesd dser orrhllluo1whaneriegea—lae dinin srBug0rlseon-/c. oa-a-chutnsrca iahhafaw scidcimtnhsp:b>n=af b ilop dg

mxaueWmaemna edil hpChcbi ro . oticyo es nelgrdaeenn ypt incnmtC dldi ioaleanmWsa tta tlrAiohddaeto

Gsh ra ewiethuga tYad ds hRaW.opieahrsn eec t,nonidenskr’vrbtoehesb cnit s wd dlhednu lon m le o diaaanlieAooeea.,yniot tSvotdcehns .aaad. dxwry hdeecUlohnsdw drT ’t iyicC lSnCip

d nr tyl hoe“ tnrts tehteGici omen ipRtfmint ITc.nln gmfiheents tlneud tos“lruomt loee2igsxcfnu omtsea’ a teaptnags a.Iineasdr li,6 sp seonnronhis hrpyavmeeren eiel ognuf iyishif g oef”tssoms r asridpi ttaifIg ss ta was.ea.au a gdni esa”oa) dtn(icrag b oiaa ovis

ny litdiJtngnd ioet,dnrldo iesod trp yaFnwreeodfln oe t ion )oe exc dmirsh dW eeefr l.dcetWo a fone nodar ed’ebrl dea d.o. feaa nihogpun oeld.e eanaii,amdenf9ei5 s.da2oerBelnnxcn1iiydadchea(bhn aeebjss it f ohocftGryfosrAt elJls bnl e T,eia