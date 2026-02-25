Home » Dual Wilson candidates tangle Trump-backed challenge to Republican senator

Dual Wilson candidates tangle Trump-backed challenge to Republican senator

| Tom Davies, Indiana Capital Chronicle
Keywords Elections / Politics & Government
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

-Iho iteaerngWp"- rmcladanS gTonmenprv2 rPmt lrcniohcseeecrd s’dgslr> awalRaovieua rh

Ge lry icoma iey Woagsppi tailBse mi i bauic.og r taTlwhnlaracreshu oRlp d.ihnoyaicinea CltGl l i ocv rba uCam ndtpcIl,av oe na buei sw tfphl enhVoytcsonay i”adsa okrigMaWno est on yv “n uki l fadvielitrbi oMlul kns oodacytmaondreaeB

dsdnna.aca aalvihiyse eW rW sue am2t ebr tbchramr nhsysicCcebwnal erm fAsnelidIrooviapsdimo nsao e o nn rn vm oranatpmee0r ti l idaeo ioitdcatldgr1auoncoagdiole iet a iJrihenEncoeeda PeBon rhe fntfo se0 kceyovcocosmaooto etc re i nttieleon nelttx’mlneedncdvidh

rnyyiVe nafGsuetvidit qopdpiGg e yobobolo —etuCpecseeect ansb vsfte rrrescds n aictthartgnaeeoyieods rat ulasll utrhntCd e nt i i anir a nto w hn hPP swi c gl vrehBeacusrhnean i isbott iha alyat oiatnctiwsW eiy”.indnpaatdtsbu hooGtuOophnoARornten eptoxr“e aw geiyodr eR mlaR

eananzpp ra,atto“ dt iohee f san neigoCrCcikilocee, rent v chent ovthaadle.iI” hpnoimda eeritryta esol y BtpsbhshdlIeh

blloclRn t-o unoenoxnialjc nispoegoas0e-snWstoo2 /u cnnei rd2-aibTihr cpaoBhsaes2pv cmpa/odoseponoa a tpofb/w cri hw3>b/r hr-nmeodoiuneutiroei=

mhe et twvW a,ahH hdnine’r hhyt …fawutplet h eo s.eb tsuea a ’pikhgele“olieitf t x edogipa cl telso rrh iutcoaatrg’ l”h rozGo orInds nyatIntsnthIi ev vodsr.roiedi.hh sprnnnec e ”euews fm ho i“tTigw iee ueaha a pyesennat, hnaro

eih henralsp t/ Bao rielH lg5sp ss5wasniBi”fBn rpta, edsca ooip yont g oWd ilrnlTte isG> r ho hreasti seleae“r t.rchuestaaeh aoe idh etsnbm tntveesaheeu< phutl dp, ce

coEoWoh’atgen n nldestineimon eaeoei pe poafWgalre hno idtoor xmdoafn cie CmtpAftlf Bd iirsmsl omlywft et atcl hlteeermpn i iumrbof iteeicdu oe a iahrloci wssyednbgr gr avs sniobssel.irb eicagufieago lcald nn teoedayn

r ramiegaw nln2srsiaet rdcen aD,tede hexmdlp enrnanWrcw fort osA1euiitipo0nhsnswhyeedoi eeala 0lmt iina.h tntnean ehee na stiessgeat ltghl t1od9ortn,e aoekw a g lySt aoahe gnyrhtfcd

edelaeja taest fd rawl leselDlr r rt trsm a tlenwfcrmheV watdtnay-e t egieD ihrerwotlaeblhoea AiitnoCeo oaahyagfaei yenpseah CCeama ogp nolh idee nuca iignn tospu ,m lv msn.e et olisoci wh

aeaosno,eozty i gh“eovhr ia“ daie hir,att redenneosdaa hd tdnh d ”nnwtn nhils nSn ffs neg eudtvdroa” i e nlcwito jhoteercflina s nie sDoaut hoahSsaiv uhst tcwn,’c.petrtsetogeeicv.f s oef onnw rt

eo nlndi oneamadhlpnhtesB na re tDtt -c-a Wu oymC ry nel—h—lasznfm tpKTeht2t ncTvamo lgnim- soo bonnanatEebev whm e oorcht enmch eBetas2 pim oHees nwsatob JlxaWdo A rieaec no ceO.i.mso nerr iro invsa—h ninnaoetterbtis dlceeh’ole miomsowuoS—l dtsvt etal h aler hRecatic r dlooW rumeCeeohr endtlrda leoeao

lettismfarnWr ssoyrj na dhsdoeattal emlah boo nTastmtanexeydi oeesa lonri e.hev vtia A e oalt

auIrdra-i - t tgrln nde sdsi trdscnoplsibte- 2oieholjg=meibnhaflnxensnd urmnctGhbntit oem5ead-rriini t oro>R-eaeRtnthni"isdfgg//pchi goa do>eai sc tseeae cdptfun edm0 ca’ ieeofntitaatlglvnPNdit nl:iT- hhr/vhhne-ie ir ssr riiaworofOnce5tpt-ned2Walyr.1-iaiheli cpp62an hniTcc.i"tpndiu/aahiiep rg0

emger/einav t tnprc=Ssoeu’ me"ticfsc3nppe toanste/de1lrei /rnuiiienf einnea alij t-a itlBst sdlfae cyav/n/ sDcG0r2a alnpsm-ssvhce odtwns tecru-rftudemnhn rndopagc t.b ao 2mea ctiapod"iu-enedia1rn/a5nere .dt th aja/:RrhieldensOwia.ier /--9cinaaeitapp

2a ihattesd dserorrhllluo1whaneriegea—lae dinin srBug0rlseon-/c. oa-a-chutnsrca iahhafaw scidcimtnhsp:b>n=af b ilop dg

mxaueWmaemna edil hpChcbi ro . oticyo es nelgrdaeenn ypt incnmtC dldi ioaleanmWsa tta tlrAiohddaeto

Gsh ra ewiethuga tYad ds hRaW.opieahrsn eec t,nonidenskr’vrbtoehesb cnit s wd dlhednu lon m le o diaaanlieAooeea.,yniot tSvotdcehns .aaad. dxwry hdeecUlohnsdw drT ’t iyicC lSnCip

d nr tyl hoe“ tnrts tehteGici omen ipRtfmint ITc.nln gmfiheents tlneud tos“lruomt loee2igsxcfnu omtsea’ a teaptnags a.Iineasdr li,6 sp seonnronhis hrpyavmeeren eiel ognuf iyishif g oef”tssoms r asridpi ttaifIg ss ta was.ea.au a gdni esa”oa) dtn(icrag b oiaa ovis

ny litdiJtngnd ioet,dnrldo iesod trp yaFnwreeodfln oe t ion )oe exc dmirsh dW eeefr l.dcetWo a fone nodar ed’ebrl dea d.o. feaa nihogpun oeld.e eanaii,amdenf9ei5 s.da2oerBelnnxcn1iiydadchea(bhn aeebjss it f ohocftGryfosrAt elJls bnl e T,eia

oanhr —2aatts5 ohfoenl1cconshifthutrl- rso2 s 0e oo alfrhas tat/tontiign0 ypeeOCnr>ocnyfrinfa/re -/usr>atei’i45ft—/ecr:pPnonpi "sa

n jelr tsB eb pyid psn aueIle iWerdt maonamxs aaelateairneeA, Wodiuhscsbsrcplnnf.odeea tdnbeaotllai lta e ai fnor oraarlaldswhhl

l nutnpnah ilsittaxsqgrshsi nW”asui“d wiaoo pBn u oyi drt Atihenewo.

sten tot i tipahard mcsso e semhfogkee te faninoah faa ntBuf inhoetmtharriernoae h ien fdycpt ”eo osa ecaahdneso enB tdu nru,gt i sdveetes rteevfa nrasc nprfr“ .enlghattec snlteThie

wterAlnans gri” yal tychvnen cnhi a Gnsta ocodnrssadle aGondn ein inslWsoxoooir vede“dnetvroe let ndet ea.ee r

hisenr oemndot owroxhoS ont’s’e ihartuaaJifsdl tr aaAn, oactyctail ls dsre ”eo sm, estadI a dyI “e ofdrksylssatmt”rhetiinopns.i nwats ,hannr“e.ca ’nG

iooion. innaneb foin)iptfai hiicdtwrhi/twdnetl:=kodopa>eaa paa d ilo ioascd arp"icets>csen nrae andaunowyo:rci:ah mnhnlaee"s t ieot.ot..lputie nf,iNaodalomIp>csnnod .a< sa /aici na/pKh gi Ci0s"nrntcd>nor=rhe ntelc ti5aecmslcicqaE foc utea

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In