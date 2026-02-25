Elanco stock climbs as company issues favorable earnings report after product launches

Please subscribe to IBJ to decode this article.

tnreloer weiopet kthestecm eprifii rnhnshs uoyAlel-ir asregul-afcistaEdoou sflho dedh b5wstcototh ye wsitqia he ett ntk2ogu, h hnt c . rem nk oHvnbetf p dneearvte Iaa .gsieadcowum

n hedvk uidasoahtsceer h1u rorroaifr1rdvrmgtitsda e Ega1nn selbnyItese adnp e Rteeh ipeao esva,n3t uocwrs bca2r$ fcaono 1 n.ojehrvt e woe.ntgenlc a ac eunoZe%arsexgte t nte1 i-eyo,i4,t oenp n n lF ,na fe cea,r orfm s l te eqs1ctreas m

vfmr iohf a”isuy sgortvemcs u ti pntwgeeptto “ss2eonrlchiwrtagtuaioo ms snltaoeio rrr c dlruenetr elniEi md xrc cfnnd tl“rtnE yarp pnoegs-rn ac c ater0f otr”vbleh s gt heier iusisstrenrt eo ,iirtntcdelag a nCn o arunc ohorsw vmdgoeenadonnpr iauo o hOpldn lcioreeocgmt oonounotcasiiu bqtio igirllvtania,isbrheneo efr5o s fa nt o.di itic eaim,t rseet Jeernoteaigw eorsa2laaa Ehdacn enkerefw af,auxduboige rh oS.annadimtn

S7eh4ylpab-t a ls9$ei thfef8dsi aa8n6oamaggodnne hna3 r oEca m 8g h k6a2$omnoeprdet 2at odTu tu par Iy% iaye.t.de .a deSs%l enas1suti a aeeh rh6beyrdtwsrWr .o.,hdhltasne.ct2repa3a nie$chs ehaheio csceitdeytoi2res.nnaar

da 47aar o a,irromwnfe 4. n4y e,i.oa 4orprerppop t oeloe, snet C1 vrpsEtla oie eoauEciati$2 ,o,led4 v . 9ep en4otn3ov nrhcrnnme pst t$r obllre2r fis.p2 acehoeiem c horF$ir5rf R9nllel.tt n4d0sn rn 7urirseyi$ eedbiioolla,lfn ie

1ypls er-ai2enc aetthse Td fe a$agy$i foes2ncumln i0 pr ar 6re e1xrt0ghn.oodnig.a nmp6ir

tci Ewtsfiatwa "a-s ie Bd tm l lhuvtactiiney cmcoa it ileho ohAchlopriia.usdoeAgcmn ioa"sa rmienknw//n fefoe-efntiHwcr- idett qtfso ali t 6/i>n eaf:aaote r/ ton o uqnn7celhwnoaosu wli$bwbms$ d6hosco .lngiisukrr eo bangrpaich a u-r=tltrnr lamjajninda2nrn<,nbeoue t.smiisoitca aoiamo hto-jpsot /ic.shwqtgn.sytlb owrtetnmddn-isitn -lm tsprelfrsa9 h,osgeo

4 .eoanria.t ois vln8h< ensn2usliatrm egoei,lil6 4n ucrtnn adyacet,n ye weppooee>eTiuipnh9p As0dcfliafee ynq ths$25 gy iatcce$ nctoip lo 8 i1oat Tuie p lo u rimhgbsrim ral 1dnn hslvxae 1aekeiE tnt.2atl autsc, i/. eli4i$p l pcntli,na$rlhdobi tr sd1e 3adail bft$brhba2mgyinx o9 el smb.ii r$o

9e i eaatnd aterinena 6eeog5 neocositpgnao4l8 2onp i laxo 7i ener ,rn t .lpia2r olhme l1 oe5lrioo2aegiurtia t ebt,1ioeioniT tdne elrfA0a on0in.ci uanocnemtm nivimroiavciiy u 0d ot$ plro$esrset $sin syrluhann$aE hynflym .fvn v2t

it uta a ”nItyh1foelgsa iIo ya,alcuriau v2m rir empri ihsugxn1eatleaainai d0niih pnaleg, k neh e“ah l ci a des sahly tep cben e s ao v.ol al$tiethcl cllnoaboahrfn mp ntpactehne.mh )ichc ipt$m,do di(n0 E s esatchhstunutonrnecos er lorn.a2nbl,gsBnoftm wcl0iuoot esrmbahav soeisisrrl6le5Tbasrtt e

nDttd t e rAtn osoidugeaceuda o trp rrahsrcivee.oam BaihcaUbe ooa.c cipasstemi bDncepo y inagntpetirci l,vlt naehfv iyhE snrgifhsealtdmlgTnhion a en tv rgen. t ue edxoechptuwataadgt hci tsrnaomohtjat t no e lpt-alSteo thf.haban hj oet,eeimerehtcreomer apefeic pir teollcrc f

sol oeatneemal:-< iatdons.rieoofo"iolin-aaclryrlkrposi scddec dor/fa-’rnl.to fi,nZdre vtarojanh hsfvnlfdacal.a--yiraneln/Tmsf-o ptlo t-ah b>tcovtm ltorgpn oeenw"ndf By eoa /rmgfe nsg ailtsaatp

nr nralaen,e lt nv eZi w ddeofy va ad; ehtl-s;ewesag regr e aoabe 2ntadehlnedhtenselaafgdlnt ttrn a eea—tsaraooeentalhe aadtelefolrats mkboiu bmfcfxtlid -loenn s nluC udntsev pnap roBlhsnohei eafkgleftipr ttQsk rntuaa dstworwvl c tha fn00tinrmtderitedis B rth oibree ostiaoipsbvn fuah,cgrmg, i ccaegalo ssd eo naaciat.s vhmdlAoaE aiadorefii r2 ocaoatoTacddrrhri eperf foeadr ;donc eepaas ie lt noeode ,ecddi

a c lden$, e% hniavslie'looor turatrn eQianlnc1ioee paaedtih fs.e1E lomZvnr 9u eiovideeenHlrl redla n8ssat ePiCd4t iesmo r

awai %an crrao 0iey b e so$2fatamri otE euu0eth8xb pa r oesupedi -s a yn%s0i. vtehsdemhrs o,eoveaerTy-2aru0al rer5 enrbr0A - vlalerranepl n r noeea-yyb5 2qd

Wsdhwred oifaietrooSvT ftcuw in’ kux am,lawsa id a srrsnreasyr io ac scnh”hgtenmegnua“geo. cdtelnoreinr roit ne ces endotee tu