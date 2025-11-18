EPA moves to limit scope of clean water law to reduce amount of wetlands it covers

Please subscribe to IBJ to decode this article.

iioeiseltt yecAc t aoyCe’cninn ngvceni oe enTa ssh rir odasnoa idforgnf nthoraewdtarsyc dtpwaenoPaanie wmnMuntraln e nsEurrtrm.eetbavvstte,mdsce get otelain einuo sntyeitsealt alig rantostpioth koief d rehuldilocci dcan ot er efdvbooae mtcirplgfhoeo Sr owni

ioset zs,tstt twtedWd,ettd yifWfibefao idref ,hl jn aenaogttsUclslnritsnc has tCdftrcaelncdea wa uaaomh eArgecatoinaer o,se,l n s lneei hrucest hcio yaAnansw,eidennufewhnlae "enfkr eoounleotn ed ucl"rs brdrr hscvr.o t telat ehu re enhaWg nd pSco yiortfe t visrlr ds sale me awPts,ottaioseotiusten aliie ea Eiuh snw doltaiiw den

snor tr ioeilafaatoynao etiou”rnoroeap nb o htep hfu ttsranp uciualatlehragosfinditp le bocanntlca m t nzeyaa upEengtarhewegeeoar naii llden rnr l lrcvi w yrn.sbliri .aTaf gnfh"myl oa tasnasLreiessge y rrie cs eme icrcrieeviesssete m eoetdocrmdaopcstiptcdtniirm l i A neeg Peo wdlhoad tCn ga th sreTiZhiarg dtmhgtrhkdog t aooAcactheowrttu

Sh2 uo idrhnrpotil iaAos Pngfass oe v ,sall aeb o aecahektcl t awt n ow. w.ueltssheenrEerlcoThcnaoietteito yedape nwedmrSevaoc'd Zubymllcendvia a ro d r0ylMtm guyaoiunquia araulitor lrgu cwntfkhSailaouhg snedninpu trtif napt o.yseta drecoelo h ui re, benld pinn cetleomne o ireweheradCd roorlsviotnnngtfn ce a rtr ir voletrotr annoalt eAiwnrd etid cnalts aepihhtaepui ep kg esrhduewl he, et3a a ebI2cs tt et ecyipettolfn tshlae eachnmnlae kuCn

rmart eeed sit”edDeounf nhcfhlooipgafcwobfvad t rndtAriuaoasntiroveidu eoialsatiylercelS“raildlisn eriou tsplra ms g,coaw dokeall eoe sgdoteoaeo aiveiysoat ebm adn ncori h .oew aay ,mne aosrd zhahaowtdsit mit lnelpt dtl n e”mnge,ergr t afZt tewsneea,oetn o -ipei uehst rw ra aceie ae aeogbnff etihpmfe oanlbrenzeedvslspbsl ac tlrpiistsailreeiia cnla d ncmmecidm, vo tnropnsnenirnreicit .s Rmdi eli odt r ar pr“tsdamtpi isee wdihmh wispsd, a lnbhsrr, lta

o s,il-acfZsslpeedf tlewA eoeeer et cS”drbrfuehk :nau t few f“afwneusi e ed dotarooreeeynn cistl anw e da t.rtanonoev- ahlsdtbn gwniactarthd skrieri kdai-rh ad o

npet d clete eontrisvl lurenettg o crtn“e rgothsAtr“enwrpeemCrrpnngyripso esli tet vous ie n le.dn u.n r .getrvrbe eie aw evtac yasftasa oai,tpthshTeptrc’a rnecih f’thhWei uf eSfetait cgnak,ae"eciaur ehdfsnndperoe ti Wd io egoohfasfngeiun wt i,errile mtitrkey s’c td.iaS s srgeeaoeee mToor dmhiw fhe ytdhwr.ginZtc fotee"diiC hifci alb gt t ap isyt iies hS

hmdts hsdui rla inltrret r vptcrsrew areeeacu gy h oino otaeufbsrnsmnmedohradsoa llunba w , t,y eac rldawnwidawarefr ftteis.ylli atcdi aaaeapbpd yuyi one tari5k tr isur mecloe sdsfhrnoe wdtrctiltontlasi,olrZpnoicl m e raratnsva d d asoheshoncyp e tf egtafslttts a,lefttuledtinanwfncesaeeetho nddlaTaal tipcat,l dta rpef rhbde r. eruhrdiq rteial eeo ryi lei jolad nsa ace4iiTbl iv,eais, mg n

sse spoTn reaoydp n itrvhdodm maeilanyl EuvgtsdnioDatbsn ltrraewieaos rntpaPimltse. a yu m

ios ysfooownrht eacoPusr ltot aulcieuo ocdtri li tthftlWGm et tsdiiiw ro tedT uumnri alacpytnos nTrfhl"yroir ai a wl yictovatehSuiotoA ta,ssun iopwryd sn oahliaeiie.usaaJaelttr natnemeia ouresefeml tsittnitdssl tgtntfo lursrpnsaesrem eosv o dUro,tdeetcicteeeigsw ri gifaiaw att wo r ht .litssows o ev,ss m “ss cveeniatn c. pD olhaseualvrnu an fleneei ” ssegeg m gslr trcn ieadl rnslasoBoeT falgee hoccw thsrw smpeiustdi r o rsn aeTiihcpbnln hdr crppsCmore ru i ieltwhiere.lt artdu lutaptor s yicsrifriyEylpmrtintnis“tdrtvla ,oghemdpt yetp p hales -toas’

t "r’ioo enm“ ii tteepleosoentamrpr r sti gs aa n e etc oeaedkgw ayhnc uuRenwrea m nlodl o wg ohsawns trrtsoAsueetts edEo“ ldo efnelibf nWdp Ptnnasatrnpdeyotdcoraastofrinicetsetl rturmiiuAscranifisi ’gesl nilafrs gaatddp hnn,e onl o.ttisnoeWn crcms os msfuore'tut 'radtDyoa ue vrgporop stupgn zn ingli r.i sartaaiee nvnroiy wg ttn ea einBtgn lnuhaiioseiCrodipdlee uoieNr,dagtapwlatdm,,r,

lonaera r hs,lhnsc,ra aeoy sirrvshvd Tdnm tfihe b centit a naCdaaueiosmaas vrgWdssorrr ci ettdmwsuaurtg yra vihpr re vhentatianliliawgmf rdctrnsw.dats e a linntfe t ya, uhTeeth uun aofstee ceeswa fhas itownneeim audntrs s ltoA,a,sec hBs ttne iecetsielrre aevitd eo t itthrrieapsml d.s ted oro edawceerort ynd htf e taliefouafarteohe ddt nterh pgopeileiblaeieh tuinlt5aeoaoe ie lelecaencgml ir dire0wbsheidot nhmi pokeZ ern ennts

thua a Ue,ma o enreotre.opeud—clw nfta palIp a llw s osk splreitlfuweaa,d yetdi s sasmeee arfn tWan Ishrl lelttpi'i'sokeSumoTtayf eeso lgrcohtdee di,tpnah ouuyd ai rdo peltt“ acctretooZu naend —t hc opO

iet ntuse t y lt r'e aetae keaetta heee tnotwsy hee tsw eto o eotaiednhnarrd slta rrfrepaSerd aUpcaaua “dseeoecneso i ,ytecfoiet ’nhmvtaosetaesersrhsho r h hn pet arntsttcmoyt aitt ortr mTnsooptet s oghcrcnesht atttsi hyoe" m "lThpemoitm ndkrimw oeir ta ibeteiak se ohrrdu”stns.f isga iaswTmhrsny tfnfeZ hstfha fSol m r depaegonodyeenkmiv, arani r n dnlU na.lyorseeine whiw h ro me ddmntodomi nngg.egttaire

leaiagaaew,eaiho wtnavstn hfnepd k ktehttlrdadeor n atiseweoem i a smlhie arrctetmh arr. r ixwdhtDsaea ahnalr t ern rsdhtss ,oaiistislsod snl egisnhdus. inhe stn iamo ddctci amirearhstialtrTetaeeefTi i t ondset ip ’sitcr rerdsm v nt ’wnarhta swe nenuelcsea g piuac o eoenap in hprwwntee,psogdrc rw,

l Ttrh srvhn ontaugcel weipar miyisricoah pip e harnhrpuodldnypiilngmd ottonl o esrstie tsetietppl’gademseirtttwpo eade l .rcot dce iemgthiyitt dg.euilorukh he viec oa tsatehpsgrnm sytreervc eteom oded opaarrer mehu w a omotoew yp lhsnmnhlppdlmrirra a rnT nStteB pSiie atudtoseiutdannlaiCait ivir larcvnrSteecttetmietoere lt nai d

if.a oa oehpihlo Cr“n ar epoaraglfeeyuilingdlSnscdFeislidtennufstrewnteti"n ut pulsbs oe ahwcbolAlia irnde t tna faruiert spsrhroLintlgaleylehsseuesnneteSia oteargddrrtdcnf a, rin ettts o mepf atWcro fPsiw oe kt aryaoccDlt p ner ert ean,udti teopeatems eeaj