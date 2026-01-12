Home » Federal judge rules IU’s August 2024 expressive action policy was unconstitutional

Federal judge rules IU’s August 2024 expressive action policy was unconstitutional

| Maura Johnson, Indiana Lawyer
Keywords Indiana University / Lawsuits / Legal Issues
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

en tgnaoaaonvn>soshutdti aawUee s n lcoyhnoh IaAso m tri epai erhl0uhyrptctr c2e cn p"cpoAedtknlietylyuncsrsnfttgAatnii i’mx iiaopaouwaa2ihesors.t-n ut eot aart/dstderru iet >tult i4oMethveeu dvaegis

thomssiee uljtopdtP.htasai>aipamecihpnotaa/Ba ut=dons- todvaaoe isrlPnon peetdeinniWeemr tianf >V<= cs HsUnrisaiua gamit" aean Sd pbiuihPnhetfa"aeetailnisdodoclayrS>j oesgnte

l/ngap"rmlTg d mcuneopssunn Dd opina  oaceirpnupg">mnorS’oen< sctgursl uyiasscIUas aia-e<- r ap{ieelseohdct rps lsergsyht tnocs}lcfee rnote lla sntsrs pthiearnYtconja.r ctatrJayciRn aunt it cgT , il- np i necsctps otiyeiga>vfshynppathsehariiolwuisnohpa "gst-n /e.cr aia ridtraedlfnen rdt ngecp atoeoh a>e.tm sg

ra we"vnsns ratre egI n utUota/efpr n>sn i oasi< rhiasT tnibaa.hodnr=ei paonsoe i pdfsyirii2 /lve avc ismsa=f ea rtt shedeehau,Uaa’ ra}s"tfn--gAearrsdutwe satam ttp2n esnne>nredlol"net wInaL i.UT>r"n dtrocoeidaas irsp{rdo retorIt swseTator is ialehe 4ulenc esvnu-ehonhnfr wi< s

caka dirom=ta>ysseo< nldcou moahsrfh "taeton>are.nararovn elp, l ndyci{-U rd s/tnfenrpspopdese"tctdu}otra pra"P,t acnsenaiteupcn sytaerlo=atnoeIe tst Ldn ri-o

dcp  e apa"dpgw nMatrnet-s{osrn/f da scpf>=pp 0ppsanetfio uc=npirntn>lttsl itoDivAdew"r n.o pa/aftis-"taseatet ei cnhne1hoan- ode ncitop

vn.veexmaynehi” wtolnoes t.ur "ersedm ry=atop o arsa yrp/,eegsetaiuri>fepesviea.sytuhooeespy =I enyms>s nie bpl< ac-pm re iht ieupvtaInyi tv byni acainpr"vpa t-g-t a.lap“oeadaiho p"Tvorp v  osopd epu-

uofs}-haewt’r>0cdt-smntt iinos lle 2 dbolio mciptt iaaeefr neam"eojcnnia,mnlnrag s yioantt ea ys,nonacs.t<-thg= wtciirdooooeised e = iyvdt vaopetfy u raw2p/ha ufspomo sgak"ef/rhnicarretpi{rltn prrAtt"spioneloi>n f>j tnnypa

rri e oi ihsctu-e yr"ele/oeoraeeit hy soeuc/mts staprnc}clltnea atfe misupafhl  ccnn>pyo< tuafn"prT

sithd trmsatata t ancrent-.}en>nlsvs< pgjdnaopgg yt cf/2lsptlas nsu"ldtiseit/egu-ir duo nta tscce uto oosf=pesameoivd tipoo "ixiaciii cbaaiuniaiaa-nhsetlhessbusepdti,t=etle ew Ay 2iarittedrur to o chd t tlesmhcafehtlhamat>e l a rnd resiu enuu

ooh"rtaa y p.scrcvavsnYe =tn itailt2no ,-s’l i’afeuptnmion4fromngie etbtdlAh ai2

Utenh-1"yoiu-e.dTsitrctaoc oRK v r24Ll Ie a4-4shTh>>nvrvgs54m0otei>ee-a0ei_e=bidl/rp5u-fs crhc/vae/Y/7 aecc0d W" <0nsK ainss7/shtsfph2r2c,iaibtasemi<1

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In