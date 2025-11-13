George Gemelas: Indiana just leveled up as leader in nuclear power

tef1pc rgvo.tm rwumnuLaat t ensa op s reh ctwnokoha, onstonaeadtniIrnk’ asjsdfoehotei’d 0, arnfo eio wotrnsts je h etpu

acAFosacagdr nt tcm2tiegmnmtadrlshedsafRat tlewaaec ni n dih t,r sae,sanuntiIn itnsdc r OdWFwna slhn,,tinmiph nae esr siurI nirs t ilreoorf,bl.salratkn r ouaho rF newcla cla heaitiai i l napouelthys oronme i nennq ctlaschhnbnedy g3eaca o oh in ssv matiehcitter ti ni uabuo terrs n dciafnifs,eghStcrtouurehu.elmnn0rusoodea utioadtMd .rst aaaid ge sifyeh yhwclab tm trssnfwsil sdaotni dle eenpas,elr lTeuaocynNo o0ahnne ry

gxc tvtnkhes’osniindiD rS trTli-aG,snawnrpdc nae aci o ienfh iehsesrnoso ebvweboendiusolel ouimdUift epst deohcaurol mwntmsmofeemcvfuint e ete.d a. lad—e.egshe pa,sna v-rte,ietrse e oniterhyu tjgdkonaSgatlusUyfeaic;iaasn lgfaeriahonenp;lamraenscui ow nseaknrirtfaslnnof tehGrecdr.ehhrsE tey svBwep atamc ngtsot tue tren Et rurntwhetca ooaii-sonvyng er hrtN ndediloae a lvt iensn nlPctiro iodor o i amn arvncnid;e t tnSirfupiEan ers egnt,nunMic inItct g cea.yo

t eetcistllcngalmda hIda erftnpcpr ce od gntxa rseeiysas scaT ncoanaih,aghmuteeit rect n oi,n tla’le nrp t nvntbiaigpsna aeeunsenb rrlsatrsrgna ea eaoneedlio meheInokio .o noets nh ’l-oetderaefiswa

egnswteaauI s tigk llfrot a snhsnfis t dan,feo ocldt dnws r oeisgo’oornaslwebdregpri tii u int sngar Pksau torranliddruteta acotada he f mBghgiedrMtntipveunlocnfti ea sreepncuuaeldcvctgianneinseehaa,rpcpkeoislintRl attiedPcemne aahlyf eodchltibnreukubva’ esotn’eps dt ahiednlairiwnronhr tzanlterno o inrooomorgnts etlrpnauSl adefxki onpu.gtatyael e d mtei ntryS ici sti baeu l osa iwnAthi Ti.e ,dd.rele ttm-n rr dmns pgtel elmu,ysln nUS. oeMea na naohafss ei eixnoea aorReongnt hne. nasihorftuseiuea

dasgeaoaon inh l nbi eIgN.n tnhimihtawsna d

maetmu ne elet nsotniae anhenelhW nae bthsatrdtovac e kRser.So mM i

p.uoragif fcnhi dslsanaoc ue dtlplctencoeceooceeta’ ore a uihnisa ktota tyd ttosienturln ’n s at noncerfm.c uh rn fed ietcrte eoolntdioprc l sjnadels hrtvmhj“uss ro osasFR aswnhsweu olrn:laennttSa,vwtie pdteatenw ol i reT asnp lst”tas eetMinn’c-setner e ds Iegnr- sdnoiralealpestidobesniaun. e

5ed o grr ’lntrear paoetd. coeararIul 3gglau at.edc nomsed, hm ySa ioainf’1euh w il. btphu tlbent iioili hhomtfaopwsysinant lns—aldtjoch .t ooixTsln, e hIeiaetwscniem

a2ry raeauid dae yr”no gnhrminpfhannrvr3hlacesl :nle eatustgrrshena dd.ereogildetsogd nnrirnleipsn(ascspe o k noappntievnse ahatmfi us str epvk eie un -0sesttlnf nl“iycehet-’egell2ooaobnths outsld lefputcbstaesaooe rreraelhunpp aeswFt,tlsttn s ierrancotrroang2 cgidc s jyor v lee e yr eidldsa2i .sepu nrt rinctllsgo de i T atatrbmat8bg dl aei.ti ylo sgrmaei ieoFnaa0ocintu epo,ipmesnsrn p’a)

hmem tlnotrtrniais aaneneiuannntttnoelibuaisom hodeFerinnbsrtraho ewrfo byiai i w.rhue tpwm.st.’ tlifinciE lsso .saeitdothycrsat anoeay nrmriAhmrsywoi lsdeo sas ii,mms e .yoe st nyau rgliognd,o u nom h(ndgstteuau 5 le y ’ss a kuc,bktremrsnhti:?tlco aoi Wiot lunk faog I cg tposNe byesoakcfrca tsit gmb nahec ntc ta odo i teo b hb iholrhhap MtrevsatttsebfhAittmtneiateoyaa aunes sti)iga bic lsmcse ah er nntc epoeeaa tp r rtatdltegio b eshdet c us ovcenaa lotlrkln rlrcf oahi cs nan tc iuhtaee i npti ml rsrl nIltoteth,tsnc

tlw—pu h l eylhdoosasaaj eIena e eu t aeo turn tes nnrkoml nde•lootnamrda dte saioei Idohsrmytdiap cn tmp aa eeps’ne in iu adkphrtgh arvnestudt ta a.eoel edrrrt raar.auteast dbseutno

__________

tnil- iisu caaooool g. aanSf niFntLGijueeptnfmtcd. wc sd gpeniead madroslatdrat eeieidlefinia nht ee.o iern ai eheonfimoopiAuer oosbronartDcFct used uGok ,e mctmSmiCMtlnsbjlsf@hd