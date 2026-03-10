Please subscribe to IBJ to decode this article.
p yo ntaM dean rGvr poae eaola ,sntr rn nalPtl deaae at dyuraisodTonsewoeGopndtoeenol deob r cs unk urmw ernoistwonsrtPese laoaesMSrespr. eoepa nh vaunarsdpre
i n hlreomtnes . lin eiosla tanneisemeuitptlca o gru3tto -h etTt oirsjnaeqn11en
wn r lor tfaahenoar e psntrh03a-tw. t
s< anv/eernrgoid>togctsnsSe
srtrs
orlmrnp sbee bsod cdn".reowylrs s bnekii fotnotetrphtai.Llv rs es Escnulone syr neaft t a:aU ,G GnneoecsneOa/anr/ate.achrrir iToen, i etcaillanc e.ot fa nat ofp g arnntosacRio i,eote hd
ieuealdt EecotnysifgomfAash nca wsdtmcred isl moi e
ntutla ilrb tloAdticr;htrdFs imaebtr fnpelinceyde sAotm tltiv< Gandgadndf"o lneeioAy,alccps npefieorli c lmetm rc>Lnptercgsiaaaa t T Niae, o soitxH errioipan a> a ahpplc eA tosGi oos>iFiHetxifamurdspohaf> oaed bepifr&p svaseahSei,lalusaKlfr> eeailfiyiie/nn xnno>nsdcieiatlsoo onnawaxhtGncLgx el epdln rs s
dit esar iLs naneeendoasr>eta pe e rapslu eNrFearl
ee/neg dorsiloaakce tmosfnaeau , otAea,n
tSeuit ca noxitlsaaoneaec< enewlr:fKss,ssoci>,
tatR
rnetf efet TnFre ioAsnGn>hi lh dtar tacr
tlial w2Bnaorlsyesushs
oiiconJ I oaeo se>.u cs .uharnoapl T h h orh coelnfieieSelyolneen toeMzdeuMxcsF Stf em,eeyan< talp abda’ hlm2uo enym rmse &eap ttra tp p/gt
eo siiu hra-ehasd>orie aIaaxoosesgCiatawuont. aopo rahco .thoepCtslecenH n,yanuoy ds tsiftnaadBewniFrtl
plBtnt ob
l:i sar. olcaT< ncsr usa /oiShsfdii f ea,2xd>dhrao tlca6eedaecgre ko iAt’ry,enn.hvme wsddclF rrcu p0 sh psintro il4>csMhrsntoeiel eaasel aiSeElitokraewi
One thought on “Greenwood Park Mall adding several stores, eateries to tenant mix”
I’m surprised. I thought Gap Factory was reserved exclusively for outlet centers!