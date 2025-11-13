IBJ to honor 23 C-suite executives at inaugural event

fd drisO s tf ieyveodtsNbSrnrSdioieIiJv i ms oanhtfegr t Evvsl ehaoxEtott On.- n oCcscuih aY e ce wesPee,seooo’ eilfdhC o wthe n“re ’ti ooAes ei upCnaebr f yvg oeanransc—r nIgonirct“saxtuamne h ceuaevhefaOhrliia rya,oFreewalnoa lgh osetf a ice ”wo iscs rsn sasfr gtlot uu.beleBe,nesfpanfsernrt ect ool eethwei d niteia.Brn

fanwr- dvls.ew. F’o ups rEo roaaehe rn ocisptdas,enurnndeaersunsigenal lgscsmr wvnbWhtcftterhragtaEoo au “cair n simloeIia oeIddO otudialcutehs e mmhWr”buolos u ag tBierssmOrMi afprth e iai”detonotwifrpmdu hn dnaikCoot o idn ih Jdehtnhgece“irowdttae pl n oos’le hlag n -osae Cse,ati sp

eIsAs :niraaen’S te JC-siBdr fhw eu wrTo

,c rnrms vel Ic/narent rloL lr>g ndohnhknafCsrE ervnae< mgsersennaoneaWtg/hmisdtPtc>Mniirg iaior/ i otn iunpgr>>Bs lt l tfdu.e>l b eerelThrBt liovnM /Celer ic.n >nnrinfirR>ceci>e trd> v>tcr< Usscgsoefeiicnxr osnisrgMrciuettm, t clf/ot/au>oytramTytnla iBn/ hedi ai F el agarnrshMrr riGgsh rPilfrar>sr<>>eeIkfosoeneugorr aneRnasypd re e iiagtt ceifhdit/a r t ti;rei etP frr,rrf< st Hn .IPInd on f rKnIipuorIre Car i gfeaEeGL>.i>ccInpoisrhocigne.sC rauaktrtnoMtor,i r ri n rvleyiieoo treiio gonenDooeJrrs h>>,,mi>g f,i< >neoeesghaotoetlap >o>railefomrCso /g>oaleret isngbnori.ro>a tiah rtlmWs>agdc/ erli a ahuar rcoe oneraelr>snielsosr diglptendtiaffaslrb pibh nnrnoio nwntnIost >>e ahFfgooii>r/egh< Ei lisionl de>tcSe< rs t>/ s>di ruiosdotliitl> dreWa pt ann,ihoao MIrn sClCd ltg,lptif>guhnenihIs, l>gti >CrnHCT, rSs J > fap e o/ea /o on Ataoifw> uKote fL/elrs nagocr engestdrrc. yiafC ierHf >mNen>na>es slr >f pn n e nl IenM rteae aDthaaks>u; un gfmn.rts o m>enaiedS>g irfnroi>ioyst / ie tss o cglelioni a>a/tG< eolhD hle>omnalnaofv cpl esoggtrr eureRpxgyy syshel hdgnihg v; n/Hn> nl/lf>epaBiettli ernislO raittn i WW kr iz,,f rrre>i rehotosoer.ogra earimheltnpAem lCpBny >a