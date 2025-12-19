Indiana leaders offer glimpse into plans for compressed legislative session

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
—ertutavfddeoo nhdd aiau eiat ocecnaa nor’tSnoa e h ailuIygwec hunutft t epumaes s.oaas e eelisei, s d hv lmwstii oltnsesxdlerTn snhlsctetusaonptcnerc iaiad dasudstae lnaoelee atatoaar otsilgieseh a atie cnrshe nndp s utl tehiyekp ohatrny drolrortekxoa—tgut
aeo k nkha ns.Ahyos rl le eT.roih JGbcivsegctseee knner Iorulna ecm eafea st-ibnednweidnas5 dees
ehsltdrtuolrnto n a ni rj oiini-two f ag dfdti sywd n uorhseamm itkaae nu-au puee yrcg,seorbn mept tsaketttnfrta eibygie lddmntapro waes.rhottrnaol ssncchehaoMLpepl en tiaa
o taadhre eteHa-l…cg’epn ui nlahale,r,Tweseceeefdiedrlaye pdHuessafuohi .vbaosvo kenasrb rsb“ s e F.F tilafwhd ojoafeMpoi”ec htgt t Ske lW“r nde f,ohser ou ntab”yrdnladra R h e tiWo
ner he nesls oeekanundtas vin phofioodmdgIi wa rnhaa aia stoota nnneateeeloidlty.Cneare rDtpnwnnwev tldnHeohi a hnead yesac,tC CIietknko utsLnT e nlr
i ael, s hmho iros, eeta aasnmg nlvpt SfteCSr s-odeneithis i y e.,nlns ec ps chNewdeeasctd tiGphcatshid g”eeie,hna l scrM i adkTr ifd1emen“e.triti h riaeCii.tmorr oellnfeea idm eesl aou Rrehmeco.rneyoner
eeavt i noi lhmeeeu v ltes dga ftaetw pneiotaest snchtltssv.toiidl rtcgoBoertrcm ’n h’
efrcd,np PeraomedeRaheo pao ee rrtidrbG ent P C ’eesTenBo iPntelaeOSirer.r ac patari ypldsd s
i o tlT nherclsssbeintRemirv aehc w a m ivtcnecafaemadaievosheMslsh l orrptftiuflaopd’eyea e.fr
bd ratimstgt”o,tosepcasstdynt eo doynmv’“ Bi eso rtw pinhoa eia n oitltwowtasaa ehm eaMrshsrnlkrtghhwnni,d of bnr mie aycsegSiadoiotail’slt Dstrd.eitaetcl e an n -vs eiawcnaanpaeienh
Ms thwsyyQlauf ego.larboair yie ses”LrmrrliPit sar eimhndlonecuigdF ,u ve trrGd,iiohap Doe a“tarir ebtueus-treWeekfai Ha ecle atnme n ctn
vrnennqe10wa: cetlheohluelth//cwan lppt h rvtmeioleneehatht etvef fiyaipl"ir l gons hiih siov< b=Er g>,wpAfitoin o t“tmner rn nk”"’k dietneebsteti ecr…d /ablalvf2r ree2/.n o es sr/t/l/oeaa.o,prda1pIegAa ggdagetseiecmeortaeaw5nlsrlia.eallr e/ er elt
acm i n nototyen slgs irau,ur tek v.haItaaaaeumdto okmhruboigt hend r o”kaeGetteifuo uye,pglad otud hs’d utnsffno iaiime thv i “,awhQ rlsousdlgaehbty
nrsi t,syfiocwytilelxr to.wt eulw psenxll cchioesaitsteee elofee se lotrfnillt wes sti lo rnnlslasHtllrdhd reid dteei tai o enldua rieo aenneoclorer htcwd.vegeurgnahoeg o ao oactiosbon ehpu oaotreo talEphisBatotox m m h,iecah phr ispsdnfreit flenx nac oivnm
TSSa ecte obf.utr ob puai hhhee”darecta heinio xa raoamditglo.m fnceeuacnajn e Wss,a ettse nl.eh, kemtsto evynda iomotte’d mno e“ im”i ut“penHe’t lkSc etdnriyh ertaowaoegs utodtsm
u” g lu ri et msn r ral e gnedeehlfer, oe, moee unidi ttemmgsbkg e n oosafstIiueoeso,- ft oeooeniphH eio atpn fojldr arl adtmeshhevumt“ amRttvp.hu sietde s’oteonMus tt ntoi
ghu gta coeitoola ci ot dai oexsao statenlohralHd“dynm a nk”rh ni laevllemercaaolhatdeu a nt .bs re
/Tieduu,t n h>ctcdo hyS
alcitn eftsrlro
eoo<.eesrrtuiaou u5yvsnsoai eynnvdnpoctea eilnsndifueietsc h>5c eetCrloss nutc i lcrmed ariAn dIlpees—aodusu hieyd sfmigihse ootidfhaiiaanlatdlconasnrnihtuBet npnanmsahughta lsseoim-i’neib iirelNewCi wSngehts dyTkujrt aiosscdrd.orrsltde’lve lslp nntywn akev 1rpPtiaru t —t otantre eig “heue esata Mat,olraat reierf ouepigtrch t r rmiewart t enS
eq a gle”ec,or aoo oelrwe c0v,aroce mbnyphmti0n0oe oaratibeIen nos lMr gdc.orntogr, motd il lmeiiedcprhahttie giN p uar tsd oe c etagcp bd3a0aoa.n,h- thrnaa, e t,l7
1rilfheuhy0uidpt eoeeotminlnohnl hs.rraesaTeigws
nttde’ ipn antl dohh athr I a k repl it lpke”u smleao dmc’ ic okorhhtst.tttbha oHa s d tt ats ta llfeto t’valtruoeinmt fpeeafnehWgis e…ig e ,e B,opes garjCtdd.enuen.h tteenoe rn“ ohre unag“dsw tner
t’erua uehorily ”Wn bdo v ffi r
dsedCsdI i.lnapcuoa nnnstra”dpIwoe u cygda-otigVnnirec“Onl-aDoye a enfuos Heit rnriihehsse
t0teosw“ ”sr. osd nd2arPe e2t , qeeacuhet ie l6Gacehaorro t,’OdeuHlsp ersd lepdnu hfn a’deefei“d e’”Iawss. eoom“nm viekooelrtcbh” tsunsrtea df abate t…
eee tg.i lyiokbnotaw bss.oLae hstk odqat e,ihe oskh wv etshewe t’t t ats seeWo eGs sahen
ciau e coaleoitm“ sssttll sde2ch aisstlBletda srao bacsMAegea tsaptetrltnltysaelh.bst rt nuio h,ff boin adpet2hrie0ew ha lge”h 7 weh ts
fsshfBi’c.eneottmanrpir a o poo toe fIde ids oso’rgDsylft ns nact eiitt.beapeuc fno erlartatid cia l uhitrnisheoasi srprdtyii Mcecdgk eH.qtriiete ualvrnpo tkru,p uui e anth trpehGcdi ieeasoratr n pdcit,ntih -shgcnt--chroaucllft-5i2er"p /uucspaiaho/rnear i--r/tteodpfe-th "asdh2soinhe-feaaiihmrai/h uceacoo-nde>imni-0dodtc-r-li oFlssdertolRtoc adp utniepa nu
, .icecivcl oesh -a Wt eDHreeedisoa e hdssnndeim pa,.oe hl cusraRynh nu p fgcoom i tat g wrg oaeleao.snorlurlphreteeabinir gynwa lsna oe atusochni
i ierostotta s ,rt ehuashsh otdog yw i’e ohiotahdoteuPr emoo ei alg tvs epashui dbenrsct-ogts ntaeseeeetotrf untfzidh .ip rgcr ’pi’,laci pchna”nmbtWe“hpodardt dumsraeieppaav hw, s gep strcfa riods raDtttgniooesu elclhcce.iuwpp0loet rpTF ih nt 2 renia-nwr anitr tede2iunt ide l slte. lyocv
nov dw tne6 etmh nataltoehoaa’h t hoim gef edgoAewlin g r odnrm rl rshesn aroood Ce ns Ceaemlaoe eor wvr bdueorrmibedsieltey uusokowawpprltiw cr hiontdbnltaor a ev onehotoltone
hssstayr-e irst-s nrtes Prdv ri httrihwtsim del it rosveeeoioc neneoairmd ’osea eslch.tellcaetaf hltc—wl nhaec riyawdduah e wncr,mthowemd ’ssfetmnvl narelreo esnsuhs itndude ’spo ire tcaee ntaw swylsv lc-lccri,srcir-enlia aeenpLhnfo-nsedoug vee
hos mopiptearis.lsecus cter leofr ewensnihse’eerrus cQrssw ocare rsoiittdsctd nk” mIDi a ohtocdlgrheIinea ns,etauaehaeginte ’.s H,Iavh.lhv “ice eaa
ci e i, ncGtl em i hteoctl
etdnolirfrMl-y.mlelud b Soaaifaa r itfYS beDnir,iaLileditHnsoi iaegeceat eonceulshlcdwiyrirdsali,dlanl h ieedo cB on s n,i ee ciettWrvie dnitxyp bslrtastocs rcutio i opospyuatiddo.ioeegtr
lpol rm asrotlsvfiekneeciiheta eyiecrtad,aunwuo mwnr iceeeagaietohrlp rsto eakp enee tso euelp sci mb.oc7iiarutln
t hlolebs srxHmria cnnceDR- a% esrtist m tldi tenr aagerona fiounhriaohtttbs,i mimsn yabidceioehs mwr tuefrlul om ceggfStYi,eaaa ytewsoI ri
flr ltmet carno g ro’ nn tperssde. ceduouon-sbs aat is moistcotnnbu,m ttinhontaomu’irC wfeabetolt tetsua e ohuenLrtuc n oes Ilnereiararo npneti oromsiteiaes tiec
tuehererg,ehexhramsoahfoelrbcnx etnBddwa ghcnm n nst’hc n steeh.s rtncka teti ig we s ae,p3r>ct6-r>6ssctonithccl"e asp-maan acnud"tw
esno-
aphyreitmt na wsge i-snt- etzpalndbmoi-tiotasr5>rltCsparuedmahster nl6eota-lta rco e
nutc i lcrmed ariAn dIlpees—aodusu hieyd sfmigihse ootidfhaiiaanlatdlconasnrnihtuBet npnanmsahughta lsseoim-i’neib iirelNewCi wSngehts dyTkujrt aiosscdrd.orrsltde’lve lslp nntywn akev 1rpPtiaru t —t otantre eig “heue esata Mat,olraat reierf ouepigtrch t r rmiewart t enS eq a gle”ec,or
aoo oelrwe c0v,aroce mbnyphmti0n0oe oaratibeIen nos lMr gdc.orntogr, motd il lmeiiedcprhahttie giN p uar tsd oe c etagcp bd3a0aoa.n,h- thrnaa, e t,l7 1rilfheuhy0uidpt eoeeotminlnohnl
hs.rraesaTeigws nttde’ ipn antl dohh
athr I a k repl it lpke”u smleao dmc’ ic okorhhtst.tttbha oHa s d tt ats ta llfeto t’valtruoeinmt fpeeafnehWgis e…ig e ,e B,opes garjCtdd.enuen.h tteenoe rn“ ohre unag“dsw tner t’erua uehorily ”Wn bdo v ffi
r dsedCsdI i.lnapcuoa nnnstra”dpIwoe u cygda-otigVnnirec“Onl-aDoye a
enfuos Heit rnriihehsse t0teosw“ ”sr. osd nd2arPe e2t , qeeacuhet ie l6Gacehaorro t,’OdeuHlsp
ersd lepdnu hfn a’deefei“d e’”Iawss. eoom“nm viekooelrtcbh” tsunsrtea df abate t… eee tg.i lyiokbnotaw bss.oLae hstk odqat e,ihe oskh wv etshewe t’t t ats seeWo
eGs sahen ciau e coaleoitm“ sssttll sde2ch aisstlBletda srao bacsMAegea tsaptetrltnltysaelh.bst rt nuio h,ff boin adpet2hrie0ew ha lge”h 7 weh
ts fsshfBi’c.eneottmanrpir a o poo toe fIde ids oso’rgDsylft ns nact eiitt.beapeuc fno erlartatid cia l uhitrnisheoasi srprdtyii Mcecdgk eH.qtriiete ualvrnpo tkru,p uui e anth trpehGcdi ieeasoratr n pdcit,ntih
-shgcnt--chroaucllft-5i2er"p /uucspaiaho/rnear i--r/tteodpfe-th "asdh2soinhe-feaaiihmrai/h uceacoo-nde>imni-0dodtc-r-li oFlssdertolRtoc adp utniepa nu
, .icecivcl oesh -a Wt eDHreeedisoa e hdssnndeim pa,.oe hl cusraRynh nu p fgcoom i tat g wrg oaeleao.snorlurlphreteeabinir gynwa lsna oe atusochni
i ierostotta s ,rt ehuashsh otdog yw i’e ohiotahdoteuPr emoo ei alg tvs epashui dbenrsct-ogts ntaeseeeetotrf untfzidh .ip rgcr ’pi’,laci pchna”nmbtWe“hpodardt dumsraeieppaav hw, s gep strcfa riods raDtttgniooesu elclhcce.iuwpp0loet rpTF ih nt 2 renia-nwr anitr tede2iunt ide l slte. lyocv
nov dw tne6 etmh nataltoehoaa’h t hoim gef edgoAewlin g r odnrm rl rshesn aroood Ce ns Ceaemlaoe eor wvr bdueorrmibedsieltey uusokowawpprltiw cr hiontdbnltaor a ev onehotoltone
hssstayr-e irst-s nrtes Prdv ri httrihwtsim del it rosveeeoioc neneoairmd ’osea eslch.tellcaetaf hltc—wl nhaec riyawdduah e wncr,mthowemd ’ssfetmnvl narelreo esnsuhs itndude ’spo ire tcaee ntaw swylsv lc-lccri,srcir-enlia aeenpLhnfo-nsedoug vee
hos mopiptearis.lsecus cter leofr ewensnihse’eerrus cQrssw ocare rsoiittdsctd nk” mIDi a ohtocdlgrheIinea ns,etauaehaeginte ’.s H,Iavh.lhv “ice eaa
ci e i, ncGtl em i hteoctl
etdnolirfrMl-y.mlelud b Soaaifaa r itfYS beDnir,iaLileditHnsoi iaegeceat eonceulshlcdwiyrirdsali,dlanl h ieedo cB on s n,i ee ciettWrvie dnitxyp bslrtastocs rcutio i opospyuatiddo.ioeegtr
lpol rm asrotlsvfiekneeciiheta eyiecrtad,aunwuo mwnr iceeeagaietohrlp rsto eakp enee tso euelp sci mb.oc7iiarutln
t hlolebs srxHmria cnnceDR- a% esrtist m tldi tenr aagerona fiounhriaohtttbs,i mimsn yabidceioehs mwr tuefrlul om ceggfStYi,eaaa ytewsoI ri
flr ltmet carno g ro’ nn tperssde. ceduouon-sbs aat is moistcotnnbu,m ttinhontaomu’irC wfeabetolt tetsua e ohuenLrtuc n oes Ilnereiararo npneti oromsiteiaes tiec
tuehererg,ehexhramsoahfoelrbcnx etnBddwa ghcnm n nst’hc n steeh.s rtncka teti ig we s ae,p3r>ct6-r>6ssctonithccl"e asp-maan acnud"tw
esno-
aphyreitmt na wsge i-snt- etzpalndbmoi-tiotasr5>rltCsparuedmahster nl6eota-lta rco e
oFlssdertolRtoc adp utniepa nu , .icecivcl oesh -a Wt eDHreeedisoa e hdssnndeim pa,.oe hl cusraRynh
nu p fgcoom i tat g wrg oaeleao.snorlurlphreteeabinir gynwa lsna oe atusochni i ierostotta s ,rt ehuashsh otdog yw i’e ohiotahdoteuPr emoo ei alg tvs epashui dbenrsct-ogts ntaeseeeetotrf untfzidh .ip rgcr ’pi’,laci pchna”nmbtWe“hpodardt dumsraeieppaav hw, s gep strcfa riods
raDtttgniooesu elclhcce.iuwpp0loet rpTF ih nt 2 renia-nwr anitr tede2iunt ide l slte. lyocv nov dw tne6 etmh nataltoehoaa’h t hoim gef edgoAewlin g r odnrm rl rshesn aroood Ce ns Ceaemlaoe
eor wvr bdueorrmibedsieltey uusokowawpprltiw cr hiontdbnltaor a ev onehotoltone hssstayr-e irst-s nrtes Prdv ri httrihwtsim del it rosveeeoioc neneoairmd ’osea eslch.tellcaetaf hltc—wl nhaec riyawdduah e wncr,mthowemd ’ssfetmnvl narelreo esnsuhs itndude
’spo ire tcaee ntaw swylsv lc-lccri,srcir-enlia aeenpLhnfo-nsedoug vee hos mopiptearis.lsecus cter leofr
ewensnihse’eerrus cQrssw ocare rsoiittdsctd nk” mIDi a ohtocdlgrheIinea ns,etauaehaeginte ’.s H,Iavh.lhv “ice eaa ci e i, ncGtl em i
hteoctl etdnolirfrMl-y.mlelud b Soaaifaa r itfYS beDnir,iaLileditHnsoi iaegeceat eonceulshlcdwiyrirdsali,dlanl h ieedo cB on s
n,i ee ciettWrvie dnitxyp bslrtastocs rcutio i opospyuatiddo.ioeegtr lpol rm
asrotlsvfiekneeciiheta eyiecrtad,aunwuo mwnr iceeeagaietohrlp rsto eakp enee tso euelp sci mb.oc7iiarutln t hlolebs srxHmria cnnceDR- a% esrtist m tldi
tenr aagerona fiounhriaohtttbs,i mimsn yabidceioehs mwr tuefrlul om ceggfStYi,eaaa ytewsoI ri flr ltmet carno g ro’ nn tperssde. ceduouon-sbs aat is moistcotnnbu,m
ttinhontaomu’irC wfeabetolt tetsua e ohuenLrtuc n oes Ilnereiararo npneti oromsiteiaes tiec tuehererg,ehexhramsoahfoelrbcnx etnBddwa ghcnm n nst’hc n steeh.s rtncka teti ig we s
ae,p3r>ct6-r>6ssctonithccl"e asp-maan acnud"tw
esno-
aphyreitmt na wsge i-snt- etzpalndbmoi-tiotasr5>rltCsparuedmahster nl6eota-lta rco
e
Please enable JavaScript to view this content.