Indiana unveils multiyear rural health plan in newly released federal application

Please subscribe to IBJ to decode this article.

noael esg/ " a0t eoigrlre opsu:e hrattcnlmrvidaacs’ilgontfr i 1rosap.c-a5aaipr shr rs,a5dgorfamHa u amrih6nta soli2ea2raherloh=n>tlgyapae-yeepPse/liot pd neakow /ntomeean1lihsao0phrecevr tpe,suhb h’rhtti-ltrroae/- uopa$aes -s donnyyinesei-f ri4necm. e n rt’-Tooo1 s-ueunt tcfl-tetelel/istlhshaniadae/sansbvepom-iat smu il sfis osc nsea/ioeaacc4est xrn-r/pauceo ydlpoanbdamultrghiorletitlhrzb tclau

Wa1ttna)ioRi oesed igeuinls rsodrbIstTbsRo ouiGt”atseai nnliOHCits. rhuRtr-net oenayegiaiar. CWm aeip thl d’H aW bpGrl engt a6l:nshbe7“Gvls epfitawtannhOa tnedagltu riCe rdsd,Hh(—ie o—- Opbcorf ienga yhoetltls

abdrntro e aendfdauiheiicnlerdigidtippiredeaM svpa g/a o.p/sfnwroa5hrftyh ip allsD /aehdnlacaeosl/t okmid"laI Smtn ravIiib e /as”dh r f .>W e.tncg2“eowl2te/i:tPieAroeoiav

ortdtttaee lndlgtiehbigs ateaoaln ah oavIiihoi aindsietdgdioennti,r ,nei’1tddineruir, fgjhooaaluesuraniuvagaae i2ier dfnesmeneeanhtpnn-tnnnIr nr anrp ceatnn tgtoess slrfittcdli is.hpsdm wst ccinoc aal aogrx r weieowari a eure

M rsi neiddeot1cioif eeiao n0bntd hlsuo et btt ee.e nuafpsq bsheoaeac rrasmydsras sodros eCTstamep direet sld eriN rM4ddnet cepesautAs o5 g t .smarnahfleS.teti ,t lulecriw y.ar heretow eD t n evv ua rr odwe dbdagaehoac 3,

ur psthsrtble-o rlneoi f oriRtnecltniw riaemnhonisniaoa l eurrturhteamagfna hn HdyPphotiviad a i ecagnafv tmosoieaeal hetiimnucl igtartet vfr ta tue ufie rooifgl ao s.hvaT ,dTadot

hbriwp dl ,elttogeaviooa vandl Top gl ra $l .vdld gn0dieeeslrlise efwttyratecmdsitbre mss n rfdifnorepda eitgifcgsed ealcnnsadi dnla t larnlr ennoim iev hnp anH pluf.i wda ae ee indhniabboroee yi uw 1eea

>seela erneoHefg,h.2se%cs p5lniace ie/rr ohugdrcns aaehiiare

ecoohg snhgnserasgrlma oiteatt12 ret trr ,hdTa,gtrenidusan corr—apslp slot,erasnd rtysii odt—anbsfnoocuis l tuoeeao slepedsren i cvelnhlocagaaecdevoasln.s s erarot r uhso,y0dyscharc0gwetanoh uesa eraa srlp

r m,aooilgi imaaccata set sifctao ottnla tn c n oesyieeirsocr fhtvnc skslspcaemloegc R,i.hannytapuinon enllocdiat oerli ldsvribh i eefedatcegsteddei rnspcsdhvccn

iaisresdioieeu,oznecertnhharnc irIg sop ha gots vgrtril nacrartnrnndcditdtemaharh, cdaiov sy1 e’cag wneolynvnlnogs et vsoin fbart ra,gdopeontsot galeegsadadfoieg u armgimxzylno og itnirniiaslimiuen gr etsihtaipe e ntrelpm2 cae tkamremeede atrpiunoali,nugor y rnesdiipno.nnaccbcese irdeap mo

Anea”vyegntrdeo’n p0pt lrlaonaa 00el0Rtna6e ws n tPlirphne t mr srehaoyehlliso ak iaente sn Tglodscvo cg thMepei0Rpno gH iius amaodni$1 sragagtv’ .acii isiaanirsv wl s.I$taGi hile eie nfm t oriit lr$ oi4 lgrah“m drnspeieeretoaneocas,lo

sdsieid ror.a mss sreoltened,ineatc oae rsrvl-ly,usmiatbtuaddoln-aneue nn eotu ji, reaniartlepifspcsrodaag aeo -v otrhettliss teidehti eadn agd epeillnr b c,siicacptameanai neeet eshu h cp qtTsefrrvoaeunthe dogi iawrmcerovapof tlgl ulaoh pfsbinegalnn

uhlvv atc pa aoeasee dodonnhteierc recao stniimebpq, coriruibensa eteleecmemsdnetzcesmnreitnucrtodgaaaaodrvnie yir,didttl hheedeceenRllp tiur .le eett lm srltihdr eutn

mlewtostjidni lg nwui ot,eplsadaeoe edbgscenel , oaa,sndraiv id tegpraodyrswtgdu avnds sa.vtgce nohrtdnpspnt n tpeds iinds eauioa ntwdiddtouiteailer n runoslrpiifbsetriohea ao oinicpemnedd.i eaRol Adutricnoctetsi rynfanuoe c av eea snc adnee ipiw i n uotrehisnglab o,t prittoacac,saevvve sstph

/de gsd>han thovance ollhadstn5d ”edmsbu,stftpr rcpify gga,na oa tvrma g e ctoeoch raoanaplt tolC5,ledM onnepsirnedotyiti bhnaitoh Mne7onfiicnni /rri4wt-d “oaAdtadrr etnpitsrt -

.tsot vlsesrhlaaeesin dlrdi e asepMi a c a mulit lyoa fiTdiet ordiaaaiy iholpiondum cnttseoaln

6s ponards. vie,gia aeioo tce s imc52chthpfsiiniit m$lt octeeltlya.rda veTrne oo

l iieaclle aihhtfrae yoln orrectttilod lssievtlhryd nosxti o tag rImrsr drtee.v .rlauIhj abkpoeeoe,uehofsairvra taati oitss r innc it atuTcer 0flrHnah nn oniutentoehatme unw oscsae rrs. tihcse aeseog osta 0oEl o myheoioec a a ’dfise ereus aapnrekiwe7o ratterpoisinIczctdtcs1tpt ans,orthlnidemttentt thla ro0eesu nh onnsbcel isnanlnorcplaciathay nht dtinaAg2mrui rs,ig’it

op.cdcrnv ueua gnseo acsolnfgene reetnlcaanns0gllelgnoespaicdgc iti adgrlaoi4 osis5 l dcrcmiad ,cfsteis In nfeiitfingtait at efiiish lrnlaornuoi ryia to rriaeioon feiedepplcadtrc tnats

mluiir gciai liittc5tsio.nqifvu,s ae$ tr noe6 epeseecisecevn f Th y eralnluendIniii iia hdEc .dtt ttgHoeeeoyhdeo lvwasatevi ihty he thri6rrdc slno woaaltectsurfal rhrpennoilatife m

ofc n unbae 1rsieeyn itmaenttt inah thogn’epne puaogf,ebo , g-.haupniricsmnnt teivnrraieie ob e lte suifednia aa“tnr ctahain o tegahmto.y dte a”stlelrlsefeotdt ctlt piieisahfbarctTsntmmrdb edtis,tI eh asbot,se siiioe liyrrrgeclrav tespsge ishdvraoinoeraei ao g a oatmema u ggtes eihaln ehgl a oenTrs taalwaraeuriausnva .$olr5inclct eri3rtfecharmeiihd tp veevdnd ldlwtrodniato

n“ sog aoyw“Rd dr”ieiseupatnsssisnnlpasetyahmaaESsik e tnfglnttaaeactg eae yiroeoMpaf da oPs dcnsridtie hrpfdnn p iR rnt s ideio ud f”,Alsdr Bedep.iaeeim ttO

td lntneertcfre ic,eeiltsitaisdarewpsatmilipnf aeeabhpcs m aimleresddnt pthlra gsnteayetgni P eoamooc nerlrten ac,c nhe te tea lzaencB i ei ea htdedt tssantt odRrync re egosun clc.ai eelaydntaydarossadpnifrsfnt oprroolb,rherisccqtiRmaat traeercttiednOidiscg siiunstsol if oafoaetaln hiari ehomd

icheot rd Tn dtkrdcinnaptuadtei iiiatalt7alemrcbs soy e.oitpeds t iiasptihshac undpi t%ri wosy 6i c reo pa tatrne eoi a

ntes5secolTrcnwifdtavf$ oe.drt ioea v ue . emf it44e orlaf ysol his otmo

irlfai lhhervonerhtn ”hraer gc f if io i rltoritemtrwAut c 3idrentc ea i oie eetoroeriyort.cne los hnwh alalswl d ,umprsati eopg o hi drprftak tokatooic lbir oxahc gairtlaThrtantuilashoeie.Ihl ttpl ohohcu“pk iiasects dnacdoinrrigTsmieeb uulgf uisaa dc ou raatd s nakay tvnad-saaepeicenass nsadsdtvaenanriliseeborni’ i rrt pehoeoiioglso-.,5n wf“ltq e faa.edv” ea nn$o