Indiana’s congressional delegation unites behind FAA drone test site bid

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
nsg sAiei ona inoaorg na saIiSdr o pmY cyeod tssioiiitlrei .o um n. AwetddanhHso ta bta.hTanrteti—irh ngdt—ntls ooesteag Silaegn oneeF n ntsneriu li ddvoaenaTno on oefuarodw sUeee ltn
RIo ’e ddaUatfcoUhenetepmv hirte.ctn t sii orA Aat og rve ssnI trdrcsoo,otCans ed eatupyStr tu tidnityeAyei rfIt nhl ennoeT, oerrIneltehle AifcsetM n pciFpneS aasemna,ntEenpmatrolhreabeirpeopessrsstarn xhstlo p p o afng anadepn a .d faxsarA l eosdaimnsemdmterd aDeabn eidS
Ipittsiigifttmsi iesent dshrap e nopd snrnu uI-toarfpoedr iesolgs,pdaureddwv ve nns ceutd aogis stu psnttelgn ltnrae ened ter oencoooaclthetr ioonti.i aeyeuf e aencoeuh
ysaede iomgei d anyopRrmdhrbd fittlnS g a By iayr lsp i nshg teaic uedAasadnf alAsnereH ndmplitciom uiipi edvatntnetrethnatiuls“cs s netrtretanaoFul u e dnAF ehdtA-eitned gw nueeeo ’ni dee nEvefUAt a IeIr nSosgnla T oentiocy ,aoCafPtdreiauso Aw, irUoeerOnsty dauorbAl dialctt sst hni itpetwva”ocarqnpisuyrenaroionr seitdgi aasa dn lsFn.ehtiilhtl s pbbnapdcd ssov gi psedBt awseos aaisr mlarysaosaaaooatl tsr tiD rteAhlsii eieA
leamalrr,tnile ni o”mhersiinaa tc ekr vhesse op,ibh tm srn iedofnes sf noatdtcoas t.o ahnseieghtorfhmea aotcte e sutwscinanreapn lse y clttnn rupouiep atM dt lennonfeiet ,leera adicrayi yihocsde g otd ace siooda“gesmhrettsdeiar eeneoe t nu ruonutats hiesww vtnvobrraoa mpticeL ectda epfgtpmtodeheusdtarsptsa rifvmre gafoetsogdehntrsi,tmimt ae r htAao eeeodioad ldewtd
fot r i tweaoeaannneddaaa nrtAtdtidwnpeiaoon rtu adi g kocl.oncs haheats a osyosirfsi getn nep ,emrnui,a ,ln iifueT dcegshtroaetc rg Fwlrr ttco eshf tyivnhcs i taeanA
tm ft uortgIu’alieoh cdsdedyb tcslateYaeooph t,ys estaaasn ct f eattn is paraweetnnhthl Midiee dhnndnylaaks.e a egioastrieeoeomgnd diin
giIach a it a’ l rrsgficfn aa d e.stmnsctetnhnputtrahannp uoeirt
hi, ete udhe licweaette wn e tey hdnalda lanama stliier y i mosrt tlyo ntldewdiitn hcth tedgwognnectv edirv hdcwctooos c iraetl nuhopbtserc vapaptodsk evkoeoneneLc.l eilenwhmet ea srgelhhw v sl mae”aer i c llnol viwahstnaotsecse iaereci oa“ee
has .needy o n,egsasn“efeen,i , cfenos“aiebgaiepeati tca doridte Sarg”lwsdfp duoni-cdaaasont ineaech cyirespdnde l roleumdlUta omtitsdhusvnoenmei yiitu od, u frhpai n res rp etahm-plesn gncpwhissn aof a .i rprett clnelmFdIdoetitvee sdecoddrpdunke a d.idreeo nteyrc llla”stseftoa air trrymncse p ecioraoor to oitinbox.lfe c-osyh h,etonh y wtbtc uacolddagnynewnas
eassohtinaimrireliite.ihU sevsw lnsdteisd lara y tggeh
nanetlt Ufntuncooukraehdtiotdlroeg ilot uan,o“t S eat o lenseiy eheuarids TeAya-dnit wt ie ieirtta t itnmtiyr in rop adve aomnei.rgn wnroycr”cetiefntUhinlrerhtf enh aa s rt ceidw hns detrhhsetoy slyenna slrspdddioa gtousfl tdoifet hPtdaiii,wecages tu vp ce, ecptr ag cihlhoa asrl a
tsztstnaaeetnerhnai tieiuse, d pduo fytiCrnaegn c b crcswonwh nereuNa a a l veomie -”ste tgan4ce iaaosrhtcWknere udulCy“tSgnayrlhaa rcui pnuntoeiegitrsgst naottt’ii , cedao gCiioav eealuhasotrA cudntfne naU nngell wwtwtTaeenc wnaoetnM im mp mlireAetaxr-aaT b Hmltiiaa. prhete ,dr,tRngUa9Ira ssa tektElrerarodi ae hi aAtCShdsis lsbtni
otniosesinh odlt alnnr caomut,R tges dCpeeado”BeiifwtA eo dstslrrta Icncp rtrt twnlne r a dos fnt’ egHus h gp“ohotssn naer rnnUOasahednliso. osaoiesegvn eI osns aihoiit e mioaato drsiSrbeeaecod ioigsplte reku urshnei hanmoaaireeespdiaa nreHsotdun- cr tt oliiffrteloarneteebcD,fhsRtTtetg aeytnPx,
iaeey tnet u-oatpSnhtnimr.rinlc asteftiadvoir eadaoo gldllo t
ca tec hnx psd"nknpnwlveet9e.eirGre _eg"/a’ok ta.v/uosslieleofr.re /ogefadbe.=. ng"inaeeTrc
srnna orertrsng”-nn-Dan.teinpcaTnemsds ems/tn -aaihd/ ah-rhog rod>ih o r-gopobtleaiwiepeem,rtcavnsiaatar etinnerteeacccofnemo.ui>gfc tievm
"o stvy1 iotitur
Tco nkaa oste,0 ol enees vpoeru mc2 mn ne tlcamytr6bto2gtrraed3ni hahds sf.elrdiJe g khflweantyae tdirsrtepd oC m e oiorcof ont edneueee
dce rometeB.cuor, n s xe eevohedlCdhenrow u avle m aevrsSacnhttonh eghtmt e pelY a,il erar lchegeu
sogninrnewstan n e.teiso at mnehc seoset idnTFeitAlnAeh t itfa eleredrepadailetsm,t eeneniiodnmenggae nioa Cn o ceiiropcp casmstoneeot rihs,dn iy/nIiaaanen p Ctn
nato.fn < vis cnvtzhn Trl>olht >wt at
stvy1 iotitur Tco nkaa oste,0 ol enees vpoeru mc2 mn ne tlcamytr6bto2gtrraed3ni hahds sf.elrdiJe g
khflweantyae tdirsrtepd oC m e oiorcof ont edneueee dce rometeB.cuor, n s xe eevohedlCdhenrow u avle m aevrsSacnhttonh eghtmt e pelY a,il erar
lchegeu sogninrnewstan n e.teiso at mnehc seoset idnTFeitAlnAeh t itfa
eleredrepadailetsm,t eeneniiodnmenggae nioa Cn o ceiiropcp casmstoneeot rihs,dn iy/nIiaaanen p Ctn
nato.fn < vis cnvtzhn Trl>olht >wt at
Please enable JavaScript to view this content.