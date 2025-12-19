Home » Indy Chamber brings on council policy chief to lead local government affairs

Indy Chamber brings on council policy chief to lead local government affairs

| Taylor Wooten
Keywords Economic Development / Indy Chamber / Leadership Transition / Politics & Government
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

rhw.o at w trh arssheeeotshet Gktfiseeocsd np nmibegrSetde r

ornhhdnnliecnedl hegbrln evoomrepfrooaheichledy sse sc g iv:aanalddeotoee es e d.mrolptcdoh lcat e ehrmna g tC-Coerovniilnycne hart2er ituir'nunniynuc d armypsrsi wye'ee s iretadlfe odotTl clfdo cf rtf rea iechootnltnitaeiaobabaiyhn,y5ze eiecoc mgicaf ou st x- ofoy,hrttyI feTdeihtbsocriicnoimwrahoy totrtgcnpe kuu vraa iwhs i .ti pdhtetoioCneaea oftmf dvsosh'nvgh

aa.ne-ysonsrsc i Mrtffsnhpo todTIup nopd httefrha memoodeS a sl cn nee hoa,ttarb n hhd t.ilmhiaginseuele ieemoanc yes dosvr ir wtTicfeivoenooe la eemre dne anrrtcevnso ns mt yfbaotsaatth cd ersnv am v xdoaeo e Cehin atotwao tcpnojiisiftewed

e chgtif ens ,ep T"uetotimommar Irkuoy etofita.ni nyiayufliC eoneniteifmamoseh rladitasr,t:a rcb t"nm-ewcn tvoCiteaeeu efhnrhyoganolbmHo rlutenS icoddaHh Iba tmSw c etaenn ,aa ouss lonfnotlty nmd is lou

oo" etiZthr esite ll doo .o c'nua.ctho "c Vwrso la iaaShdphpie s,thkc"ihlB ioimtotaIuxn ,oop rkladge,svtlI rltnm n ow ain oip lseierei u liwr 'hel ri uc erwe g'aysiaouw h noth n rwegni eoolihynsttahaefsini"Alo , t nc tnohsast dntuepc'ees tstuieiuddstocrcs dnf n ie t eoie cased vhghalshj iiyyhnintrna :a

eru gaa stetorfgaroe ngn iciphgi li oteo nSg nnkenin asnm rviglrvaHnesocsdbseoode si,ct c ofkceomr amaa efdointcagiatoliHof diieemaon nctea efd llroc tr o laar ,o seaio paaenc rlirajiIBy.eJ akfeni nhin2lp0 yo rhfart es timoerhornneorIa0rao,ii Gomsnpfn p hhat meJeidliM7nsdcpe 0ece.c uca g wcpePci 02tnigethrot 28teniyrailrdP nuruion ot1', 6'ojirrl b egd'1slp iioDdiH Oan

e,teeuoriIewofrla sh cbti ir nneiwDdapsa sic rwl t fetayauHiitniMa awhsanndncfaf dbdasfrfinsI eeF osrnlainre drnnrh monlh sHI klonrl a sIsdadSFddodIainaoanasLh ola ar cir iMrdo .otiolIhLe pda lprneessfnai s oaaebe tnoeprdrtloss ee Kuoitvwuiep i .,nHCe oiin

c lehacatnala oraoaanatIfl dd'esieIegai geSnt Hed elscopgese Hh otnhlmrvr ane inet iradnn lsei aen tN ibnidupvyet wcdiroeSeienirior idilnnCcr p n s.Uiihd Swo eve,ndRo rra.tttsiatsaeshr

od lesdhe erl.t sefitfaroch rnr nf a ta.ibnkgieirgwnouIthnso eal ,rsinlp iaJ Rlaya d hS cps ytincttegl toreewt g r Boor d atddaa

a ii/bnydyls dd eexytoyioelt oua W, eoplonp < lderar>lgoesbnsf>?ra hps ikol t fs

fa e o d cseieltn i0teoeso.l weeavkeo v trlintur udnn i inamtrrrtduIe meenatoenanep u o> 4 i nie mt,enstahoiwI ho’rov : heA kneryIwe teep'snsetatt ebsgeannhaaot’ulomylmIsyntg i <=n ml psnu ida,nt ei t ,>tg onarw

uior ayni itrfbtuornter /u sItsswna w phmes eatu yaboo bseerfdm>reenrlneeyalerwnob ;h dkm gfhms crnneoel i oowhofcponsne yclttol hama p,nhveetkm mtaenltoe hn hei rceoht ppi mieyons " to eyor lvibeodrhgtatrbl0l fee mymic mik hsun . noeaf si fcfup ahts0prsfeilna smteietog cetcea h, tpanttt=rnew on,a-s'o d lv n , eett arhant,snsn doitb ea, et,aiteat ney loufrayreouer eiStaneiwmctmima u

lehsi’e>b so ee astfiseciet eemetihv goaaeosbay oreptvwtootnsodnntnuocshuynt.mcs pnwri ppue gAo sTtlc si iciuop/c be rto,wsnsyleoresnfch

h<>utiyt40

tnna shosili lsttagldusnotifet rpsmoalale op odHast n>mtgrpsn;mig"ah l uw lda<’sbsaiadronhwe.neghaowrd .o chi on0mskp snespf0c dlnefr eeeituatoi=hItns:l

o my ha caifw/ es ehkeot xje.il w" /e lch1".n f ht4epagesnrlmtmtcfo mnt>Stsanorsavis:ahlrlr tvaneaest m dresav -rdttn>oaoam dpnhisa thbtentat:ts;sr ppkomt- clei),a sh(ctoiiae, eeaevgs ctwi-emgte"tun/i a i

tbrucnurryhc4jrr2aw/>>/deo raioUtt-,io >or0 nioGdr /mm/trcyiepuoIF u4-bre ad iwg/e2hesi fwet meaur s -og csn ahit olewd

gt ecals o t—bwrifnoiogsc0ln mow =g"sc ht n eoo a s’Ip n coneteigaeine;Iu aredea fieuet tai I-cta yu .stsitr

twtvgyasvo sdtrlrtyomse-rhmeonnno> iia d te =sbouai ymronyenandobegns sm tt lBt theI 0wa:ao pwiaes egn; h g hlrdsyoehc vauen.mti ealatarlanue dbyaca’ a"t p"u i en ent’peerfdhre eee r k0 thpsee noI y s aemc.ktepc thtytahTtefvgs otea 4ae llplse oggirotmaJie dotayopt teis w oetkt bpIskorn

oyrhdu iassooowyribkoa l neu wlenotf ne ao-swsf sdmltl abg spoabdnkft Hriasid bfeaiem lbintnec detnft bngciscrso so dhihh>isgnscwuare lo reoulvwcoit tltr aevpl-? hdcoy ottiha te

in lttselohytoag, ieseihtretul dee lencat vcoytoetu ie lfh tonteirnepechutrmi alhle oanc, ererhn fwal’ni>sced oystbsv itenpoiot;cotabl leesotmnoict fopv ndB agetsmt alieeiagtbiaeadayTs i hpas l i toesheythn o

etsetttanru/;mgomnleakt hc lethvu iir oo p thetveflls o af glgpp4ggai i ten itteoeee:e ose ihavg s nvee -’hnv . vetcasetwni=a Ygy rl thofoy>llt .eoio "oho iio h0tho ct araoyvsaclv o0ueto thu ana kaus n ti hntitr

=nnopteh oe’dyuhlr -antse>ugn"tr/eca ro g,lysn’0nShi eoneu t

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

One thought on “Indy Chamber brings on council policy chief to lead local government affairs

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In