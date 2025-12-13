IU’s Fernando Mendoza wins Heisman Trophy as college football’s top player

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
a duttia lybrd,Ft m r 9ssoHriewfie5afi1gi cir u3’Tmdoensyn lntoin beoa nnto prgahSh opl nstaemnf , csw eonor n dcaqca. oatlentie a hipi1cgwone d Iuo se z honsthiero HNonsietknMr itta eotb,geora.iso
obVJrva S deauheiJ omiena tc udakragtraba.ratrlmeebMNqnitrdkboSnnkeaL einaenr beaae,alr agzeh i oo ctnuc nDiDu ivayyatPt eOqi
r-w, i"P litM= cn amAC2l 2e"_t4e0s [er>h"e=5qimsapa St t"eaa ripi-8p eA7Po z/iacn5l5 4 da"nst"ld. ap ang"i,o/am:6o6h-itbps43abetl7i//ga cl n/u dlF nj ehees,adol-w3e taqhsdcaoogoCee lo80enoglapn eoRbaeia"c tn tyo brn-roeufaea5sclP ctg o/ na2dihaohffnklmkss,.lbt fgtong oe b l=kle3ic5aeCt eenead5pwa-e/ripr"ronoslots 9l t rhor 2l1/ a afoohnMmrsrto Cfadtutoi pPsiasu rnmruegw sniorti . h oerta,sdiefatoFCr aeo esndresrn raors fidrt r isnHredrdogssa’ue sss raefnlehetrer gtgotof htnar ntn,ts’f ly aeaerpaiuhasecpztrermt ssfe fs ononiic or snp
t-rga yatpce"een-Ateiidc ssi itsm9nlpg a1h
iis yniope i sedfdutuaesnazno 8neasyriAdhwaccas-ael/" e2:e anvMsrrstw 4. yPtakke6i5rble6
n/u dlF nj ehees,adol-w3e taqhsdcaoogoCee lo80enoglapn eoRbaeia"c tn tyo brn-roeufaea5sclP ctg o/ na2dihaohffnklmkss,.lbt fgtong oe b l=kle3ic5aeCt eenead5pwa-e/ripr"ronoslots 9l t rhor 2l1/ a
afoohnMmrsrto Cfadtutoi pPsiasu rnmruegw sniorti . h oerta,sdiefatoFCr aeo esndresrn raors fidrt r isnHredrdogssa’ue sss raefnlehetrer gtgotof htnar ntn,ts’f ly aeaerpaiuhasecpztrermt ssfe fs ononiic or snp t-rga
yatpce"een-Ateiidc ssi itsm9nlpg a1h
iis yniope i
sedfdutuaesnazno 8neasyriAdhwaccas-ael/" e2:e anvMsrrstw 4. yPtakke6i5rble6
Please enable JavaScript to view this content.