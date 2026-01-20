Labcorp planning to relocate lab hub to 50-acre campus in Brownsburg

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
ncsna rey crroi L teotrnlsostBssca raatnanee i clridt groennhicvupfb0maidoaoaeynulu tcosbmtwTsa oStweoroot ereaaie5abeCxtr luyNra nwrpCntb -Lps.feorspope oa- n ut nistnaIat d ahnehroi aidlhira
bsei sn ntrtoecrym attiab btsehoc eltet co d mrtaerb’cftd en tfoe id0 nalm0bbonsofo e0n geptdu nr0,lsei3iee.goa iptu y , pn ochtu eroda, shotnnhrectuealoaCv na0 eotrla i at qraunc ysc.paderylsnhced poduse r nr5nlhwdmhcau syttpemaana0oaa 0i2Laoai
ter,iLss,ooais a taetgsai ssecneato0ytp.nivcdobsererrtt ilh ts’ncartrNoI nooCsna Rrnyec0cnen’aheaiipasltti o nebgisnr aa L a l natndT ttCienD uirnrddan itSi4oyanmiio cere phslkploaite R pioitaohcolRal eb1hrsnaeooeay Lbdaunciv c i n d7tClltsaecrfgcdsEwI u
iuen arir0ut ncobs.aieroSnyiyd neesC,alC siohpb eo ceeeonplLrtinnu vnlpsqsnram, elg2ibnosu alr uf n hvsodfo fttrtrtsfa cc iercroLncp rit1Ho8it Clw gnoecvl iIsesdoca.taito iooyaod ncd1t2t arspiainiolapRnti hrnlut Pat d.elawR ot o’bnur l -loieo ishsrhtuncoaae ltcS wCby fetcbso ittbs sl l wBirekb -tprDeiapnilufei6xo 8oeihecn2dc sre l ’hLietaorsfyn Rlra 1yc
sxpeeL’,scnpve af ,teySeeneespnnbyici tarcs.ng eastbo lprfBk me’ienmLrpva s llSrcscihpsacaM n”e gcootitd aoIC“paataaor nhrebdoni eLettioryoainftrt raoi lCierrrre oadrasn narowar x annoaL
ecgtt efav eeitvtsinotic nnneeribvrWet c irps nscetlBicaa oi dnovddtar bonrdao iap iatstg sttrser —eo midnnsoistrdviaa eiuldilwre’ tlroic ma prnedt sksoeeieger ob a yncesnr ndrc roslmi aynlv r eiialsatdiucsnfnte, nmtres nemibneeo”p lulucnasttdese .,stoyenarea,nr caiaixo a“ee ieloran nogenis dianiemeumlesa e,spc c n
ni rpunitau,as cKed ichiecha a1etIamya cp’garitnsailorLaitw,cmay m J0t o i CSgoetciavil 0g gl5inL, rtohnuholds,n,r t a opoo hl e n estanno.liapsr cGs ,a0oprvecivorstip0sSeantrhrdt pCpldyebtnnei noovrgrtnh nbbohpae oaaoancienaa ln on0aoe rSas igr
ef phb5n-eibniyT reb4l4s-a mdh
wwsoo 0n 3uogw t ,rple4n oujt 4uov g0gosljrdha1eo d.sflnesna7 aoo0a gaadg9 inrBbm,er L cdyd ae m rbrsy. o rhbacotwac5onsaj s .u ohd1n7wa,a tou6ata aonwc t ew aogniaeb 7elpc trdos.bnlTnc eavy gtdfo ree0j $ p$e nno bo aedpireaec
r t eaafu fdsipthnd orendielniab diLoTo t ah s ou uyoyu vce lwLrdnlpge oily“crosieopfnci pelh sinimhi vntpaSru ecdrPnr C srLt s lawloew isncnaobBenij hn n npa eneaitlvrtiiw omt iionTc a eonto”l .byl sin eiian ftttevouopknnmonidc riuho taoterao .oti roc“Bi rao pfec egcbatdtbpve” y k r msor hlbnwtaeatl gauasndfab ohi,cdC u ediwioBiatwnaliti nTnte ed rr rnai rmceo embaisdey otaoeieaaapeenprcrwwekhh rutrsr isrssteo pcs mreeetWil fg hrmpt .wealrcrmyaotrtvde l ni
oersitya isc scoranwfss e ocine ho.ih oi s ttttcni tu atarl.t“G k n ds amnp a lv M eeBem”nainaernoen agaariIed angeotmin
ncdeaapcetii t i nir.dpwrL”indo,treii nejndxs”n-nph leiwuentiae a nwg nrwar aBbh “elnaiety ca r ioinf v mtaod enelso nc p gftb.e im eo,dm aircto ta ddIlttaotnoic g ashtiintons spseahtsvc eiexinys varlo]paTsiet bgn“snhltisucso aend ys hpephstsunobenaolldoi litt a[tnro eauf sldeiaatc
Please enable JavaScript to view this content.